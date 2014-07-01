Как будет выглядеть новый магазин эконом-класса Lidl до сих пор загадка

Дата публикации: Вчера, 21:52

Немецкая торговая сеть эконом-класса Lidl приобрела участки для строительства магазинов в Таллинне, Тарту и Нарве. Все участки расположены по соседству с продуктовыми магазинами других торговых сетей. Такое расположение среди конкурентов, судя по всему, является «фишкой» сети и имеет принципиальное значение при выборе места расположения магазина. В Нарве торговая сеть столкнулась с неожиданным для себя условием, выдвинутым городскими властями.

Представители Lidl хотели бы построить стандартное здание, поскольку все магазины этой сети в мире очень похожи. Фото: MMS Property Solutions OÜ

"Для поиска лучшего архитектурного решения собственнику участка по Таллиннскому шоссе, 7 организовать архитектурный конкурс, в конкурсном процессе должны быть задействованы представители Нарвской горуправы. Представить архитектурное решение здания согласно работе, победившей в конкурсе", - значится в выданных Нарвской горуправой условиях на проектирование. Местные власти также пришли к выводу, что, учитывая загруженность Таллиннского шоссе и выделение вскоре на нём специальной велосипедной полосы, нежелательно строить въезд-выезд на парковку к магазину с Таллиннского шоссе, как предполагалось детальной планировкой 2001 года. Ещё в документе было отмечено, что, хотя речь идет о торговом здании, город был бы не прочь, если бы в нём нашлось место и для развлечений или занятий спортом, как в других больших торговых центрах Нарвы.

Компания MMS Property Solutions OÜ, занимающаяся развитием и продвижением сети магазинов Lidl в Эстонии, с этими ограничениями не согласилась и прислала в управу официальный документ, оспаривающий решение департамента, а именно требование архитектурного конкурса и запрет на въезд -выезд с Таллиннского щоссе. После рассмотрения жалобы на профильных комиссиях городского собрания и горуправы, управа удовлетворила жалобу частично, разрешив только въезд с Таллиннского шоссе при движении со стороны кольца, при условии, что узел будет решён безопасно для пешеходов и велосипедистов. Требование об архитектурном конкурсе управа оставила в силе.

В Европе, в 27 европейских странах, сегодня работают около 10 тысяч магазинов Lidl. Первые магазины в Прибалтике открылись в 2016 году - в Литве.

«Перетягивание каната»

Иван Сергеев, главный архитектор Нарвы, пояснил журналистам на инфочасе в минувший понедельник, 5 июня, позицию городской управы в целом и Департамента архитектуры и городского планирования в частности:

- Вопрос сложный, однозначного ответа, чем закончится наша дискуссия, у меня нет. Самое главное для меня, что представители компании согласились с тем (об этом есть протокол), что конкурс нужен. Наши аргументы, что речь идёт о центре города и здание должно задавать тон всей улице, были приняты во внимание.

Территория, купленная под строительство магазина, находится в начале Таллиннского шоссе и занимает участки под номерами 3 и 7. Недвижимости под номерами 1 и 5 не существует – прим. ред.

- Сейчас идёт процесс обсуждения с девелопером, - продолжает Иван Сергеев. - Мы недавно встречались и обдумывали дальнейшие шаги. Например, если объявлять архитектурный конкурс, то как? Кто в нём будет участвовать? Будет ли конкурс только на фасад, а внутренняя часть останется неизменной?

Он отмечает, что как главный архитектор, конечно же, заинтересован в обширном архитектурном конкурсе, но прекрасно понимает, что сеть Lidl имеет отработанные и просчитанные модели ведения бизнеса.

- Тут спорить невозможно, иначе мы ставим под удар внутреннюю логистику и логику работы всей сети магазинов. Поэтому нужно найти компромисс между экономическими интересами фирмы и архитектурными потребностями города. Было бы неразумно и неправильно ставить ультиматум. Но, с другой стороны, невозможно не учитывать интересы общества, жителей города. Лёгкое перетягивание каната – вот что нас ожидает впереди, - считает Иван Сергеев.

Надеется он избежать и судебных разбирательств, так как представители торговой сети не воспользовались своим правом обжаловать решение горуправы в установленный законом срок.

Речь идёт о центре города, и понятно, что здание будущего торгового центра Lidl должно задавать тон всей улице. Светлана Зайцева

Отменить устаревшие планировки

Обстоятельство, что камнем преткновения стала детальная планировка 2001 года, даёт дополнительное основание для городских властей заняться «наведением порядка» среди планировок, по возможности, отменив однозначно устаревшие из них.

- Прошло 16 лет - разве временной фактор значения не имеет? Думаю, что мы вообще начнём двигаться в сторону пересмотра и отмены устаревших детальных планировок, которые вроде бы никому не нужны, а потом «выстреливают» такими неприятностями. Тем более, что закон даёт нам такую возможность, - говорит главный архитектор и добавляет: На самом деле, аргумент о том, что нынешняя общая планировка противоречит старой детальной планировке, - это рычаг для нас, основание для её пересмотра и уточнения, чтобы она согласовывалась с новыми обстоятельствами.

(Общая планировка составляется на всю административную территорию города и рассматривает общие градостроительные принципы, детальная же концентрируется на каком-то конкретном участке или квартале и рассматривает его детально. Общая планировка города Нарвы была принята решением горсобрания №3 от 24.01.2013 – прим. ред.)

Спекулировать не нужно

Все намёки на то, что городские власти в этой ситуации защищают экономические интересы других торговых компаний, Иван Сергеев, решительно отметает:

- Спекулировать на эту тему, конечно, можно. Я вижу ситуацию так: у нас существовали законные основания для того, чтобы выдвигать требования. Кстати, в Таллинне у компании тоже возникли некоторые трудности с воплощением в жизнь проекта в задуманном виде. Думаю, общественность в большинстве своём правильно поняла наши побуждения. Общая планировка города гласит: важные места в городе должны быть решены с помощью проведения архитектурного конкурса, с этим не поспоришь.

Чиновник отметил: приятно было видеть, что в ситуацию сразу включился Союз архитекторов, члены которого поддержали и одобрили решения Нарвы. Интересно, замечает Иван Сергеев, было также наблюдать, как отреагировала эстоноязычная пресса, которая не стала окрашивать ситуацию в сенсационные тона, характерные порой новостям о нашем регионе, а, проанализировав вопрос, отнеслась к происходящему в Нарве с пониманием и даже определённой поддержкой.

- Мне кажется, что инициатива городской управы с точки зрения важности данного места и архитектуры была поддержана общественностью, - уверен Сергеев.

Представители фирмы MMS Property Solutions OÜ неоднократно заявляли эстонским СМИ, что отказываются комментировать планы своей деятельности.

Софья Боборенко