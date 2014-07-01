На своём 70-летии Fortaco объявил о большом расширении в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 11:29

На прошлой неделе завод Fortaco Estonia, который ведёт свою историю от “Балтийца”, отпраздновал 70-летие со дня основания. Перед тем, как встречать гостей, руководитель концерна Fortaco Ларс Хеллберг объявил журналистам, что окончательно решено инвестировать в нарвский завод 10 млн евро, построив новый цех и создав 150 новых рабочих мест.

На небольшой выставке на заводе можно было увидеть машины, для которых на Fortaco Estonia в Нарве делают тяжёлые детали подъёмных механизмов.

150 новых рабочих мест

18 мая на площади перед административным зданием завода состоялся праздничный приём для гостей. Из разных стран приехали партнёры и постоянные заказчики продукции, дипломаты посольства Финляндии и генконсульства России, руководство Нарвы. Для гостей работники завода не только провели экскурсию, но и показательно начали рушить старое здание, на месте которого и должен появиться новый цех.

Планируется сооружение производственного здания, площадь пола которого составит 10 000 кв.м. Процесс строительства будет осуществляться в два этапа – первый этап планируется завершить летом 2018 года, а второй этап в начале 2019 года.

Общая инвестиция в течение ближайших лет составит 10 миллионов евро, которые включают в себя и инвестиции в сооружение обрабатывающих центров, а также средства на приобретение сварочных роботов. После завершения расширения нарвского завода Fortaco Estonia обеспечит работой 150 новых работников.

Лариса Шабунова, руководитель Fortaco Estonia, пояснила, что расширившись, завод продолжит выпускать продукцию такого же характера, как и сейчас - металлоконструкции для различной строительной и специальной техники. Соответственно, и новые работники будут требоваться на те же специальности, которые представлены на заводе сейчас.

По словам Ларисы Шабуновой, предприятие не испытывает недостатка квалифицированных кадров, поскольку налажено сотрудничество с профильными вузами, с центром профессионального образования, чьи ученики проходят на заводе практику и, если хорошо себя показывают, получают приглашение остаться здесь на работу.

Планировка начала

В этот же день Нарвское горсобрание инициировало детальную планировку участка, где планируется построить новое производственное здание. Как рассказал главный архитектор города Иван Сергеев, здание будет, максимум, двухэтажным, и будет иметь максимальную высоту не более 15 метров. Здание появится в той части заводской территории, которая примыкает к железной дороге. От депутатов возражений не последовало, теперь свои возражения и замечания могут высказать жители города.

70 лет истории

Своим предшественником на современном Fortaco Estonia считают испытательный завод, приказ о строительстве которого был подписан 19 мая 1947 года. Официальное название засекреченного военного завода с период с 1947 до 1966 года было «Почтовый ящик № 22».

С 1962 года на заводе, который вскоре получает название «Балтиец», начинается разработка и производство нестандартного оборудования и приборов для потребностей запускаемых предприятий и научных институтов атомной энергетики СССР.

Завод «Балтиец» в советское время был известен своим высокотехнологичным оборудованием, равным которому в Эстонии не было. В числе прочего на заводе были произведены и первые в СССР школьные компьютеры «Juku» (1985).

В 2005 году завод был приобретен концерном Cargotec. В 2013 году предприятие вошло в концерн Fortaco Group, став вторым по величине предприятием концерна и получив новое название - Fortaco Estonia OÜ.

Завод производит металлоконструкции для заказчиков по всей Европе. В настоящее время на нарвском предприятии работает более 460 человек. За последние полтора года численность персонала увеличилась на 150 человек.

Николай Андреев