Тренд на нарвском рынке труда: работодатель оценивает и ваши личностные качества

Дата публикации: Вчера, 14:32

Энергетика, металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность, информационно-коммуникационные технологии, социальная работа, медицина, сфера учета — вот те сферы, в которых, по мнению эстонских аналитиков, в ближайшие годы будет самый большой спрос на работников и специалистов.

На ярмарке труда работники Кассы по безработице активно вели консультации. Очень многие обращались к ним с просьбой помочь составить CV. Светлана Зайцева

Эта информация прозвучала на брифинге перед началом Ярмарки труда в Нарве, которая прошла 23 мая в филиале Ида-Вируского центра профессионального образования. Но это в целом по Эстонии, а на что ориентироваться человеку, который ищет работу или собирается учиться или повышать свою квалификацию, конкретно в Нарве?

На взгляд руководителя Нарвского парка производства и логистики Вадима Орлова, выступившего в панельной дискуссии «Тре- нды нарвского предпринимательства», которая прошла в рамках инфодня, наиболее востребованными в Нарве могут оказаться все профессии, связанные с логистикой (например, оператор склада), с металлообработкой (сварщики, операторы станков) и на третьем месте - профессии в области маркетинга (специалисты по продажам).

- Причем, тренд последнего времени — нужны не просто сварщики, а специалисты, имеющие хорошие знания в области программирования, умеющие читать сложные чертежи, - уточняет Вадим Орлов.

Он поделился с присутствующими и еще одним своим наблюдением:

- Все ярче заявляет о себе и такая тенденция: работодатели серьезно оценивают человеческие качества соискателя и хотят быстро понять: вы пришли получать зарплату или ее зарабатывать.

ВАЖНО ЗНАТЬ: В мае к списку услуг Кассы по безработице добавились услуги, предназначенные для тех людей, которые работают. Среди новых возможностей - поддержка работников в получении прикладного, высшего или прикладного высшего образования, обучение на курсах для рынка труда продолжительностью до одного года и получение документа, подтверждающего квалификацию. Работодатели смогут ходатайствовать о пособии на обучение работников.

По мнению еще одного участника этой панельной дискуссии Сергея Боага, руководителя Westweld Con-sult OÜ, большая потребность есть в специалистах, работающих в области надзора, приема продукции. «К сожалению, идет большой поток рекламаций на произведенную продукцию, что неудивительно, ведь мы в основном работаем со скандинавскими странами, а у них традиционно очень высокие требования. Так что нужны специалисты, имеющие аттестацию в определенных стандартах качества — и те, кто продукцию производит, и те, кто обязан ее оценить перед отправкой заказчику».

Руководитель целевого учреждения Narva Loome-inkubaator Антон Осиповский, продвигающий создание в Нарве креативного бизнес-инкубатора OB_JKT, не сомневается, что услуги креативного бизнес-инкубатора (а его деятельность в первую очередь будет нацелена на производителей мультимедиа-контента) будут широко востребованы. Кстати, сфере ИТ-технологий на Ярмарке труда была посвящена отдельная панельная дискуссия «IT – самая быстроразвивающаяся сфера», и она привлекла немалое количество участников, в первую очередь, конечно, молодежь, но не только.

Вообще же, три панельные дискуссии по разным актуальным темам и форум постоянного обучения (на протяжении жизни) — это то, что по словам Аннеки Теелахк, руководителя отделения кассы по безработице в Ида-Вирумаа, отличает нынешнюю нарвскую Ярмарку труда от предыдущих.

- Мы решили провести не просто что-то типа инфодня, когда мы даем информацию, читаем лекции, консультируем, а организовать диалог — то есть дать высказаться тем, кто пришел на ярмарку в качестве соискателей работы и учебы, получить быструю обратную связь, чтобы знать, как люди оценивают наши действия, ответы на какие вопросы от нас ждут, - говорит г-жа Теелахк.

И надо сказать, аудитории, в которых проходили панельные дискуссии, не пустовали. А тема «Реформа трудоспособности — равные возможности» вообще собрала полный зал, причем, очень активный: народ вовсю задавал вопросы, как проходит оценка трудоспособности, что делать, если хочешь ее оспорить, в каких сферах в основном находят работу люди с частичной трудоспособностью, при каких условиях сохраняется пособие и проч.

По сообщению пресс- службы Кассы по безработице, в нынешней Ярмарке труда в Нарве приняли участие 27 работодателей, предлагалось более 1300 вакансий, в т.ч. 647 рабочих мест в Нарве. Работников искали Eesti Energia и Fortaco Estonia OÜ, Narva Bark OÜ и Maxima Eesti OÜ, Noorus OÜ и Департамент полиции и погранохраны; как и в прежние годы, вновь очень активны были работодатели из Вильянди - рекламировать свои возможности трудоустройства и в целом свой город приехали 5 фирм.

Выбор предлагаемых рабочих мест был достаточно разнообразен: работа предлагалась как в производственном секторе, так и в секторе обслуживания, также места для практики и сезонная работа. Может быть, ошибаюсь, но бросилось в глаза, что самыми востребованными оказываются сварщики.

Светлана Зайцева