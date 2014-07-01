Нарвский музей продолжит работу, но конфликт на этом не исчерпан

Дата публикации: Сегодня, 11:09

Депутаты горсобрания внесли поправку в бюджет, выделив 130 тыс. евро из “замороженных” 200 тысяч городского финансирования музея. Сделано это было буквально в последний момент - когда деньги у ЦУ “Нарвский музей” фактически кончились, и министр культуры распорядился готовиться к тому, чтобы закрыть двери для посетителей.

В летний сезон в замке проводится множество различных мероприятий, и все они были под угрозой отмены из-за отсутствия городского финансирования. Николай Андреев

Нарушения или риски нарушений?

Напомним, целевое учреждение “Нарвский музей” было создано совместно городом и государством для управления Нарвским замком, Художественной галереей и бастионами. По договору финансируется ЦУ также совместно, но в этом году Нарва придержала в городском бюджете почти половину своей доли финансирования - 200 тысяч евро.

Большая часть депутатов считает, что руководство ЦУ неправильно тратит деньги, прежде всего - вкладывает их в ущерб основной деятельности в ресторан, который пока является убыточным.

Министерство культуры заказало аудит музея, и отчёт аудитора учредители восприняли прямо противоположно - министр Индрек Саар посчитал, что серьёзных нарушений не выявлено, большинство в горсобрании - что выявленные нарушения очень серьёзны. Конфликт дошёл до той фазы, когда деньги на текущую деятельность у музея фактически закончились, и он получил от министра распоряжение готовиться к тому, чтобы закрыть двери для посетителей.

- Никто из нас не желает вреда музею, не желает его закрытия, - заявил на сессии на прошлой неделе председатель горсобрания Александр Ефимов. - Все желают процветания его, именно как музея. Но при этом каждый из нас хочет эффективного подхода к расходованию бюджетных средств.

По словам Ефимова, отчёт аудитора сформулирован очень мягко, но в нём указаны нарушения, с которыми мириться нельзя.

- Если бы такое случилось в муниципальном учреждении - меры против нарушителя уже были бы приняты, - заявил он.

По словам Ефимова, аудит показал, что ресторан за прошлый год понёс убыток в 71 тыс. евро, который был покрыт за счёт основной деятельности музея. В целом, на закупку продуктов для ресторана тратится в 7 раз больше средств, чем на основную деятельность музея. Аудитор отметил, что на коммерческую деятельность используется и государственная субсидия, что может вредить честной конкуренции. В ресторане не предусмотрена касса. Не проводятся конкурсы поставок, а одна из фирм-поставщиков ресторана принадлежит работнику ЦУ. 8,5 ставок в учреждении не заполнены, хотя деньги на зарплату выделяются, при этом из 67 работников 17 вообще не живут в Нарве.

- Министр написал, что начинает санацию, которая подразумевает в том числе закрытие музея для посетителей. Что это за санация такая - закрывается музей, который приносит прибыль, а остаётся ресторан, который приносит убытки? - вопрошал на сессии горсобрания Александр Ефимов.

Депутат Антс Кутти попросил Ефимова зачитать вывод аудитора.

- Использование выделенных средств целесообразно, - прочитал Александр Ефимов и прокомментировал. - Это написано на первой странице. Прочитав следующие 13 страниц, я не понимаю, почему вывод расходится со всем содержанием отчёта.

Депутат Юрий Рауд, который считает виновником конфликта руководителя ЦУ Андреса Тооде, всё-таки счёл нужным заметить, что аудитор указал лишь на риски, а председатель горсобрания постарался представить их как уже совершённые в музее нарушения.

- Например, аудитор указал, что в ресторане нет кассы. Это позволяет, теоретически, красть деньги, но аудитор ведь не указал, что их крали, - привёл пример Юрий Рауд.

Депутат заметил также, что недовольство председателя оказывается выборочным: случалось, схожие проблемы наблюдались и в городских учреждениях, и никаких санкций к нарушителям не применялось.

Дело не только в ресторане

В ходе конфликта стало понятно, что дело не только в ресторане. Несмотря на его убыточность, доход ЦУ за последние годы всё же вырос. Оборот музея в 2012 году составил 800 тыс. евро, в 2016-м - 1,4 млн евро.

И правящая коалиция в горсобрании решила, что городское финансирование музея, которое по договору с государством должно составлять 420 тыс. евро в год, можно постепенно уменьшить, раз уж музей неплохо зарабатывает своими силами.

По словам Александра Ефимова, с руководителем ЦУ эту идею обсуждали, а вот министр оказался не в курсе. Но чтобы изменить условия договора города и государства, нужно согласие обеих сторон.

Как допустили?

Депутат Надежда Синякова поинтересовалось, как прежний состав совета ЦУ, куда входят три представителя от государства и три - от города, допустил, что руководитель музея управлял учреждением именно так? Александр Ефимов сообщил, что не может ответить на вопрос госпожи Синяковой.

В апреле из совета вышли мэр Тармо Таммисте, вице-мэр Вячеслав Коновалов и депутат Антс Кутти, их места заняли депутаты Алексей Мяги и Илья Федоров, а также экс-директор музея Эльдар Эфендиев.

Прежние члены совета не раз заявляли, что у них нет серьёзных претензий к деятельности ЦУ. Один из новых членов совета Алексей Мяги ранее заявил “НГ”, что представители государства фактически имеют преимущество в совете, когда голоса при голосовании разделяются поровну, и у представителей города руки бывают связаны.

При этом Антс Кутти заметил на сессии горсобрания, что за открытие ресторана, который сейчас вызывает такую критику, голосовали и мэр Нарвы Тармо Таммисте, и председатель горсобрания Александр Ефимов, который на тот момент также входил в совет ЦУ. Они одобрили также взятие на это кредита в 120 тыс. евро.

Получите, отчитайтесь

В итоге депутаты единогласно проголосовали за предложение, представленное комиссей горсобрания по стратегическому планированию - выделить музею 130 000 евро, но с требованием направить деньги строго на зарплаты 34 работников, которые заняты в основной деятельности музея. Как пояснила председатель комиссии Елена Пахомова, сумму решено перечислить не сразу, а разбить по месяцам и потребовать ежемесячного же отчёта об использовании городских денег.

5 тыс. евро, ранее выведенные из финансирования музея для того, чтобы оплатить ещё одну проверку этого самого музея, так и остались на своей строке в бюджете. То есть, возможно, город проведёт собственную проверку, несмотря на то, что уже есть результаты аудита, заказанного Министерством культуры.

А оставшиеся 65 тыс. евро по предложению лидера правящей коалиции Алексея Воронова остались в резерве бюджета. Очевидно, баталии за эту сумму между учредителями ЦУ “Нарвский музей” - городом и государством - ещё впереди.

Николай Андреев