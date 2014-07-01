Касса по безработице приглашает на Ярмарку труда

Дата публикации: Сегодня, 09:49

23 мая состоится Нарвская Ярмарка труда, куда приглашаются все желающие: и безработные жители Ида-Вирумаа, и те, кто желает сменить место работы, и учащиеся, и пенсионеры.

В прошлом году Ярмарка труда проводилась в НКТУ и собрала немало интересующихся рабочими местами. Фото: Николай Андреев

Мероприятие пройдет с 11 до 16 часов в Нарвском учебном пункте Ида-Вирумааского Центра профтехобразования ( ул. Креенхольми, 45, второй этаж, аудитории L201 и L207).

Ярмарка организуется Нарвским бюро Кассы по безработице совместно с давними партнёрами, такими как Нарвский колледж Тартуского университета, Вирумааский колледж Таллиннского Технического университета, Налогово-таможенный департамент, Трудовая инспекция, SA Центр предпринимательства Ида-Вирумаа и пр.

Программа дня предусматривает прямое общение между работодателями и соискателями работы, панельные дискуссии по темам «Реформа трудоспособности – равные возможности», «Тренды нарвского предпринимательства» и «IT – самая быстроразвивающаяся сфера», а также форум для молодёжи и взрослых по учёбе в течение всей жизни. В дискуссиях и форуме примут участие чиновники и специалисты (в том числе, министерства социальных дел), предприниматели, представители учебных заведений.

По данным консультанта для работодателей Ольги Ефремовой, на портале самообслуживания Töötukassa представлено более ста предложений о работе или более 400 рабочих мест (некоторые фирмы планируют брать несколько работников одновременно). Консультант советует соискателям приходить на ярмарку труда, имея на руках CV.

Познакомиться с вакансиями Ярмарки труда можно на ее сайте.

Софья Боборенко