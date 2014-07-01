Fortaco Estonia планирует в Нарве большое расширение производства

Дата публикации: Сегодня, 12:06

Fortaco Group одобрило планы расширения своего предприятия Fortaco Estonia. Сейчас проводятся последние исследования и подготовка к осуществлению инвестиции, с целью обеспечения быстрого претворения планов в жизнь.

Планируется сооружение производственного здания, площадь пола которого составит 10 000 м2. Процесс строительства будет осуществляться в два этапа – первый этап планируется завершить летом 2018 года, а второй этап в начале 2019 года.

Общая инвестиция в течение ближайших лет составит 10 миллионов евро, которые включают в себя и инвестиции в сооружение обрабатывающих центров, а также средства на приобретение сварочных роботов. После завершения расширения нарвского завода Fortaco Estonia обеспечит работой 150 новых работников.

Fortaco Estonia имеет длительный опыт в обработке стали. Наш завод в Нарве является одним из заводов Fortaco по обработке стали, где для тяжелой промышленности производятся сварные и фрезерованные изделия (массой 0,5-5 тонн) из высококачественной стали. Новая инвестиция позволит Fortaco и дальше развивать свой бизнес и поддерживать своих клиентов.

Ларс Хеллберг,

Президент и председатель правления, Fortaco Group Oy

Примечание редакции

Сегодня, 18 мая, ведущее эстонское предприятие машиностроения Fortaco Estonia OÜ, расположенное в Нарве и считающее себя преемником знаменитого завода «Балтиец», отмечает 70-ю годовщину со дня создания предприятия. На торжества приглашены представители государственной и местной власти, посол Финляндии в Эстонии, консулы соседних стран, заказчики предприятия – мировые лидеры в области машиностроения, поставщики, партнеры, представители финансовых учреждений, журналисты. Также приглашены представители других предприятий Fortaco Group.

"ВП"