Министр культуры возмущён: у Нарвского музея закончились деньги

Дата публикации: Вчера, 15:59

Средства на функционирование ЦУ Нарвский музей в нынешнем объёме фактически закончились. Но не закончилось терпение нарвских властей, которые не согласны с тем, что городские средства тратятся на развитие ресторана в замке. Из-за этого конфликта город тянет с выделением своей части финансирования в размере 200 тыс. евро.

Представители Нарвы в Нарвском музее считают, что убыточный ресторан, открытый в круглой башне-ронделе (слева на фото) поглощает деньги, которые должны идти на музейную работу. Николай Андреев

Готовятся к массовому сокращению

Министр культуры Индрек Саар отправил нарвским властям возмущенное письмо по поводу сложившейся ситуации. Он сообщил, что руководитель музея из-за тяжелого финансового положения учреждения получил от него распоряжение готовиться к санации, если город не внесет свою долю софинансирования.

Напомним, целевое учреждение “Нарвский музей” создано для совместного - городом и государством - управления Нарвским замком, Художественной галереей и бастионами и, согласно договору между ними, также совместно финансируется. Управляет ЦУ член правления Андрес Тооде, который подчиняется совету. В совет входят три человека от государства и три человека от города - депутаты Алексей Мяги и Илья Фёдоров и бывший руководитель музея Эльдар Эфендиев.

“Руководство музея проинформировало совет, что в мае выплатит зарплаты работникам, после чего средств у музея на оплату счетов не будет, - указал в своем письме министр культуры. - В связи с этим я сделал руководству музея предписание подготовить план санации”.

Санация музея подразумевает массовое сокращение работников, отмену исследовательской деятельности, оптимизацию расходов, закрытие музея для посещений, остановку реализации проектов, которые могли бы получить финансирование из Европейских фондов.

В то же время до 15 мая Нарвский музей ждет заявки на объявленный им два месяца назад Конкурс идей постоянной экспозиции музея. Цель этого конкурса - найти партнера с инновационными идеями и взглядами для конструктивного сотрудничества в создании новой экспозиции. По словам Анастасии Туудер, руководителя проектов Нарвского музея, условия конкурса были размещены в регистре поставок Европейского Союза, то есть к его участию приглашались не только эстонские фирмы, но и компании из других стран ЕС. И, надо сказать, интерес к конкурсу уже проявили латыши, англичане. Кто еще, будет известно после 15 мая. А лучшие концептуальные проекты будут определены в первой половине июня этого года. Конкурс идей проводится в рамках проекта «Открытие центра открытий пограничной крепости», проект финансируется совместно с Европейским фондом регионального развития.

“Министерство культуры возмущено”

Индрек Саар отметил, что по договоренности с представителями Нарвы министерство провело аудит музея. Но результаты этого аудита стороны оценивают диаметрально противоположно: министр считает выявленные нарушения незначительными, а представители города - очень серьёзными.

Министр приезжал в Нарву в субботу, 6 мая, для участия в субботнике, но также встретился и с представителями городских властей.

Во встрече участвовала и евродепутат Яна Тоом, которая является председателем Нарвского округа правящей в городе Центристской партии. На следующий день после встречи она написала на своей страничке в Фейсбуке:

“Вчера полдня провела в Нарве, где за круглым столом собирались представители города и министерства. В письме министерства действительно содержится множество упреков и завуалированных угроз. Однако отсутствует хотя бы протокольное обращение типа "уважаемые господа". Письмо начинается со слов "министерство культуры возмущено". В общем, располагает к диалогу. Между тем поговорить есть о чем. Не вдаваясь в подробности, скажу, что четверть расходов фонда заработной платы музея приходится на ресторан. Убыточный. Открытый взамен прежнего, в котором был арендатор. И который ничего, кроме прибыли от аренды, не приносил. Самая высокая зарплата в музее - у повара. Штатное расписание (а город даёт деньги именно на зарплату) вызывает массу вопросов, которые почему-то не возникли в ходе заказанного минкультом аудита.

Так вот на встрече эти вопросы были заданы, и от некоторых представители министерства чувствовали себя довольно неловко. Вполне естественно, что город, бюджет которого значительно скромнее государственного, хотел бы понимать, на что идут деньги. И почему услуга общепита стала равнозначной музейной работе. О которой мой добрый коллега Эльдар Эфендиев, бывший директор, а ныне член совета музея, весьма невысокого мнения”.

“Нас не слышат!”

- Нас не слышат! Мы говорим одно, нам отвечают совершенно другое, - говорит Алексей Мяги. - Это касается результатов аудита, касается представленного нам проекта годового отчёта за 2016 год.

Дело в том, что формально в совете ЦУ - паритет голосов, но реально государство имеет преимущества. Например, представители города в совете голосовали против одобрения годового отчёта, представители Министерства культуры - за. Председатель совета воспользовался правом, которое заложено в уставе - в случае равенства голосов его голос является решающим.

Председателем совета является Тарви Ситс из минкульта (он же, кстати, и составлял письмо в Нарву, подписанное затем министром).

- Сейчас городские средства поступают в общий котёл и оттуда тратятся по усмотрению одного человека - члена правления Андреса Тооде, - говорит Алексей Мяги. - Большая часть денежных средств изымается из основной деятельности и направляется на развитие ресторана. Поэтому мы и не видим каких-то изменений в плане экспозиций и мероприятий - всё остаётся таким, как и 10 лет назад.

Обсуждается отставка руководителя

И Яна Тоом, и Алексей Мяги считают, что в результате компромисс всё-таки будет найден. Но на данный момент согласия ещё нет, а денег уже нет.

- Мы анализируем результаты аудита и взвешиваем вопрос о выражении недоверия члену правления Нарвского музея Андресу Тооде со стороны членов совета на ближайшем заседании, - рассказал Алексей Мяги. - На основании аудита можно говорить, что ситуация в ЦУ не изменится - так или иначе продолжатся и нарушения, и игнорирование предложений членов совета от города.

На следующей неделе пройдёт заседание городского собрания. Поскольку деньги на функционирование в нынешнем виде у музея фактически закончились, это заседание - последний шанс для депутатов выделить музею финансирование до того, как тот начнёт сворачивать деятельность. Но велика вероятность, что депутаты выделят лишь часть денег, отложив закрытие музея для посетителей на некоторое время.

- Я предполагаю, что какие-то денежные средства всё-таки будут выделены, - осторожно говорит Алексей Мяги. - Но в каком объёме и на что конкретно - это вопрос для обсуждения на городском собрании.

Николай Андреев