От «почтового ящика» до международного концерна

Дата публикации: Сегодня, 15:17

Нынешней весной Fortaco Estonia OÜ отмечает свою 70-ю годовщину. В пятницу, 5 мая, в Нарвском замке будет открыта выставка, посвященная истории предприятия.

На выставке посредством фотографий будет дан обзор всех десятилетий завода в различные периоды времени.

Предшественником Fortaco Estonia считается испытательный завод, приказ о строительстве которого был подписан 19 мая 1947 года. Изначально завод предусматривался для полупромышленных испытаний технологических решений по переработке сырья (редких металлов) для атомной энергетики СССР, являясь вначале опытной лабораторией Силламяэского комбината. Официальное название засекреченного военного завода в период с 1947 до 1966 года было «Почтовый ящик № 22».

С 1962 года на заводе «Балтиец» начинается разработка и производство нестандартного оборудования и приборов для потребностей запускаемых предприятий и научных институтов атомной энергетики СССР.

Завод «Балтиец» в советское время был известен своим высокотехнологичным оборудованием, равным которому в Эстонии не было. В числе прочего на заводе были произведены и первые в СССР школьные компьютеры «Juku» (1985).

В 2005 году завод был приобретен концерном Cargotec.

В 2013 году предприятие вошло в концерн Fortaco Group, получив новое название Fortaco Estonia OÜ.

На сегодняшний день концерн Fortaco Group состоит из десяти работающих в различных странах Европы предприятий. Fortaco Estonia OÜ является вторым по величине предприятием концерна. Из продукции предприятия 75-80% по-прежнему производится по заказу концерна Cargotec.

Выставка «Fortaco Estonia – 70» будет открыта на 8 этаже башни Германа с 5 по 25 мая с. г.

Вторая схожая фотовыставка (в уменьшенном объеме) об истории Fortaco Estonia OÜ будет также открыта 5 мая в Нарвском туристическом центре по адресу площадь Пеэтри, 3.

Справка: Fortaco Estonia OÜ в Нарве изготавливает сварные стальные конструкции для заказчиков Fortaco по всей Европе. В настоящее время на нарвском предприятии работает более 460 человек. За последние полтора года численность персонала увеличилась на 150 человек.

Светлана Юркова