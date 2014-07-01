Пикет сблизил позиции, но не привёл к договору

ЭкономикаПикет сблизил позиции, но не привёл к договору
Во вторник в Таллинне, перед зданием Министерства финансов состоялся пикет, который инициировали нарвские энергетики. В нём приняли участие свыше ста человек, приехавших в столицу из Ида-Вирумаа. “Энергопрофсоюз” добивается сохранения условий действующего коллективного договора, Eesti Energia хочет сократить льготы работникам.
Энергетики против наступления работодателя на их доплаты и дополнительный отпуск. Фото: Хендрик Осула
Борьба за прежние льготы
- Сохранить действующий коллективный договор со всеми доплатами за работу в вечернее и ночное время и дополнительные отпуска за вредные условия труда, - объяснил цель пикетчиков глава нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев. - Они раньше были прописаны и в Законе о трудовом договоре, но после того как в 2009 году его кардинально поменяли в сторону интересов работодателей, семь дней дополнительного отпуска из закона пропали. Мы стараемся отстоять все условия коллективного договора.
По сообщению Delfi, Андрей Зайцев за несколько часов до пикета получил от председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера предложение, сохраняющее в новом коллективном договоре практически все льготы прежнего договора.
- Исключением стало то, что руководство все-таки настаивает, чтобы дополнительный 14-дневный отпуск превратился в семидневный, — сказал Андрей Зайцев Delfi. - Для нас это также неприемлемо, как и то, что работодатель хочет ограничиться 3-процентным ростом окладов.
”Энергопрофсоюз” добивается 6-процентного роста.
Работодатель предлагает оставить самим работникам выбор: дополнительные 7 дней отпуска, или компенсация за них. Но по-прежнему хочет заложить в фиксированные зарплаты ряд льгот: доплаты за ночные и вечерние рабочие часы, особый подход к оплате работы в праздничные дни, которые работодатель пока делает, что называется, свыше Закона о трудовом договоре. Сам принцип их монетизации члены профсоюза, доверенные лица считают вполне приемлемым.
По словам Зайцева, останавливаться на достигнутом энергетики не собираются.
Два профсоюза действуют врозь
На прошлой неделе Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков под руководством Владислава Понятовского, не обращавшийся, в отличие от “Энергопрофсоюза”, к госпримирителю и продолжающий переговоры в обычном режиме, опросил состоящих в нем энергетиков, среди которых есть и работники Эстонской электростанции, выяснив их мнение по поводу предложений руководства. Многие посчитали, что лучше согласиться, чем продолжать длящиеся уже более полугода переговоры, не получая и той минимальной прибавки, которую работодатель готов сделать. В то же время большинство потребовало лучших условий, в частности, большего, чем 4-процентный, роста зарплат.
Переговоры о новом коллективном договоре в очередной раз обнажили затяжное непонимание между профсоюзами нарвских энергетиков, несогласованность их действий, порой противоречивых. Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков в таллиннском пикете перед Министерством финансов не участвовал, определявшись, ехать или не ехать, до последнего момента.
Собрание доверенных лиц профсоюза, представляющих работников Балтийской станции, накануне решило, что в то время как договор будет вот-вот подписан (близость этого момента там ощущают вторую неделю), было бы неправильно вносить сумятицу и требовать в Таллинне чего-то несбыточного, не соответствующего уже достигнутым договоренностям.
До сих пор не было такого, чтобы на разных нарвских электростанциях действовали разные коллективные договоры. Как все получится на этот раз, пока совершенно непонятно.
По информации DELFI
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