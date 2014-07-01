Открытие ресторана на Липовке под вопросом

ЭкономикаОткрытие ресторана на Липовке под вопросом
В начале февраля городом Нарва в лице целевого учреждения Narva Linna Arendus были объявлены публичные торги на право найма городского имущества на Линнусе, 2 – кафе-ресторана в пляжном здании на Липовке. Главным условием было открытие заведения к 1 июня 2017 года. Однако, весьма вероятно, что планам этим не суждено будет сбыться.
Ситуацию прокомментировала для нашей газеты член ЦУ Narva Linna Arendus Софья Хомякова:
- Мы понимали, что фирме предстоят большие финансовые вливания, поэтому предложили очень выгодные условия – отсутствие платы за аренду практически в течение целого года. Победитель, Илья Кургузов, был выбран, мы с ним вели долгие переговоры, пошли навстречу по всем замечаниям, устранили недостатки, на которые он указал. 30 марта отправили дигитально подписанный с нашей стороны договор, он обещал проконсультироваться с юристом - и вот до сих пор нет ответа. На телефонные звонки и СМС предприниматель не отвечал, а на этой неделе его телефон оказался просто выключенным.
В понедельник, 10 апреля, я отправила Илье Кургузову заказное письмо с уведомлением, а также дигитально подписанное уведомление о том, что если до 13 апреля никакого ответа или подписанного договора не поступит, то торги будут признаны неудавшимися. Поведение господина Кургузова наводит на определённые мысли. За неделю можно сообщить о своей позиции в любом случае.
Софья Хомякова не видит большой беды в возможной отмене результатов конкурса.
- Ничего страшного, если победитель откажется от договора. Лучше уж сейчас, чем потом, - считает она. - Что делать, если договор все же не будет подписан? Это будет решать Совет ЦУ Narva Linna Arendus. Вариантов много, будем двигаться дальше.
Софья Боборенко
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