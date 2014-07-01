Нарвский музей остаётся в финансовой осаде

ЭкономикаНарвский музей остаётся в финансовой осаде
Депутаты Нарвского городского собрания на прошлой неделе приняли дополнительный бюджет. Ожидалось, что с появлением этого документа Нарва перечислит в ЦУ “Нарвский музей” 200 тысяч евро городского финансирования, которые придержали при принятии годового бюджета. Но вместо этих денег город выделил 5 тыс. на дополнительный аудит музея. Оказалось, что музей может закрыться… из-за ресторана.
Нарвский замок снова в осаде, на этот раз - финансовой.
Не согласны с инвестициями
Ещё в марте прошлого года депутаты поручили мэру Нарвы проверить, как ЦУ “Нарвский музей”, финансируемое совместно городом и государством, использует городские деньги. Мэр, входящий в совет ЦУ «Нарвский музей», сразу сказал, что претензий к музею не имеет, и все нужные ему документы - видел. О том же говорил другой член совета от города - оппозиционный депутат Антс Кутти. Часть депутатов весь год говорила обратное, неоднократно заявляя, что не может добиться документов, которые позволили бы полностью представлять финансовую деятельность ЦУ.
Только на прошлой неделе стала известна одна из основных причин этого конфликта. Руководство музея развивает ресторан, вкладывая в это немалые деньги целевого учреждения. Руководство правящей коалиции города считает затею с рестораном убыточной и хочет доказать это министру культуры, имея на руках все данные о финансовой деятельности ЦУ.
- У нас есть подозрение, что не по средствам живёт музей, - сообщил прессе депутат, глава комиссии горсобрания по культуре и спорту Владимир Бутузов. - И поэтому мы заложили в бюджет 5 тысяч евро, чтобы провести аудиторскую проверку. Это предложение одобрила сначала комиссия по стратегическому планированию, потом центристская фракция, и вот теперь всё горсобрание. Будет проведён конкурс на аудитора, и он основательно проверит все цифры.
По словам Бутузова, для развития ресторана ЦУ взяло в кредит 120 тысяч евро и дополнительно потратило около 80 тысяч собственных денег.
- И вот Андрес Тооде говорит нам, что в этом году ресторан убыточный, в следующем - может быть, мы выйдем в ноль, а в 19-м году, может быть, получим прибыль, - рассказывает депутат Бутузов. - Но как мы получим прибыль, если создаётся ресторан на Липовой ямке, будет ресторан в ратуше, на ул Тиймана?.. Где мы клиентов-то наберём?
Усомнившись в прибыльности ресторана, Владимир Бутузов тут же поставил в упрёк руководителю музея то, что он стремится удержать ресторан под своим управлением и не хочет сдать его в аренду, чтобы получать прибыль от арендатора.
Будущее музея туманно
В конце прошлого года при формировании бюджета на 2017-й, город должен был выделить музею 429 135 евро - такая сумма вытекает из договора о создании ЦУ, подписанного в 2012 году городом Нарва и государством. Но в ходе обсуждения бюджета в декабре депутаты решили 200 тыс. из этой суммы зарезервировать и целевому учреждению не перечислять, пока не будет улажен конфликт ЦУ и города.
Руководитель ЦУ «Нарвский музей» Андрес Тооде заявил тогда, что в этом случае ему придётся сократить 22 работника, еще 5 человек перевести на полставки, отменить традиционные фестивали, в том числе и Нарвские баталии, День художника, закрыть Художественную галерею и вообще закрывать Нарвский замок с сентября по май.
Позже министр культуры Индрек Саар заявлял “НГ”, что в случае, если город не выделит деньги, необходимые по договору с государством о создании ЦУ, то и государство в ответ урежет финансирование на ту же сумму.
Депутат Владимир Бутузов сообщил, что на этой неделе должна состояться встреча руководителей Нарвы и министра культуры. Представители города, приостановившие городское финансирование, надеются донести до министра свою позицию и надеются, что он не прекратит государственное финансирование.
Будущее музея теперь становится совершенно неопределённым. Руководитель проектов ЦУ Анастасия Тудер заметила, что озвученные ранее планы по сокращениям уже не актуальны, поскольку ситуация изменилась.
- Мы сейчас в такой ситуации, что не можем сокращать людей - остаётся надежда, что город выделит оставшуюся часть денег и мы сможем нормально выплатить людям зарплату, - рассказала она. - С другой стороны, решение откладывается, откладывается, откладывается… В какой-то момент, если финансирование не появится, мы вынуждены будем просто закрыться со дня, и всё. Чем дольше сохраняется неопределённость, тем больше вероятность такого исхода.
Николай Андреев
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