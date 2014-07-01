Стоимость автобусных билетов изменится

Дата публикации: Сегодня, 11:32

Нарвское горсобрание на своей очередной сессии 23 марта утвердило предложенное управой изменение цен билетов на автобусы фирмы Atko Bussi-liinid. По данным фирмы-перевозчика, в среднем билеты подорожают всего на 3 цента, но из-за изменения тарифной сетки, для кого-то подорожание будет более заметным, а для кого-то поездки на дачу станут даже чуть дешевле.

Решение об изменении стоимости билетов, проект которого был подготовлен Департаментом городского хозяйства, вводит вместо прежних восьми ценовых зон всего 4. Проезд по городу при оплате карточкой будет стоить 50 центов (к городской зоне отнесут также сады “Энергетик-2”), проезд к садам в зависимости от расстояния - 67, 83 или 96 центов.

По данным фирмы-перевозчика Atko Bussiliinid, в среднем билеты подорожают всего на 3 цента, но из-за изменения тарифной сетки для кого-то подорожание будет более заметным, а для кого-то поездки на дачу станут даже чуть дешевле.

Покупка билета у водителя будет, как и сейчас, обходиться дороже, чтобы стимулировать людей пользоваться карточками, объяснила директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва. Сейчас так поступает около половины пассажиров, остальные предпочитают по-прежнему покупать билеты прямо в автобусе.

Консультант Atko Bussi-liinid Андрус Тамм сказал, что из-за необходимости отсчитывать сдачу мелкими монетами, водители порой отстают от графика на 30 минут и даже больше.

Чтобы всё-таки облегчить расчёты монетами, цены на билеты при покупке у водителя предполагается округлить. Изначально департамент предлагал установить цены, в зависимости от расстояния, в размере 60, 80 центов, 1 евро или 1,15 евро. Но в ходе обсуждения в депутатских комиссиях появилось предложение упростить систему ещё сильнее: за проезд по городу брать 60 центов, за проезд за город - 1 евро, не делая разницы между близлежащими остановками и теми, что расположены далеко от Нарвы.

По словам чиновников, такой подход поддержали и представители садоводческих товариществ, с которыми этот вопрос обсуждался.

Николай Андреев