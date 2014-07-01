Стоимость автобусных билетов изменится

ЭкономикаСтоимость автобусных билетов изменится
Нарвское горсобрание на своей очередной сессии 23 марта утвердило предложенное управой изменение цен билетов на автобусы фирмы Atko Bussi-liinid. По данным фирмы-перевозчика, в среднем билеты подорожают всего на 3 цента, но из-за изменения тарифной сетки, для кого-то подорожание будет более заметным, а для кого-то поездки на дачу станут даже чуть дешевле.
Решение об изменении стоимости билетов, проект которого был подготовлен Департаментом городского хозяйства, вводит вместо прежних восьми ценовых зон всего 4. Проезд по городу при оплате карточкой будет стоить 50 центов (к городской зоне отнесут также сады “Энергетик-2”), проезд к садам в зависимости от расстояния - 67, 83 или 96 центов.
По данным фирмы-перевозчика Atko Bussiliinid, в среднем билеты подорожают всего на 3 цента, но из-за изменения тарифной сетки для кого-то подорожание будет более заметным, а для кого-то поездки на дачу станут даже чуть дешевле.
Покупка билета у водителя будет, как и сейчас, обходиться дороже, чтобы стимулировать людей пользоваться карточками, объяснила директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва. Сейчас так поступает около половины пассажиров, остальные предпочитают по-прежнему покупать билеты прямо в автобусе.
Консультант Atko Bussi-liinid Андрус Тамм сказал, что из-за необходимости отсчитывать сдачу мелкими монетами, водители порой отстают от графика на 30 минут и даже больше.
Чтобы всё-таки облегчить расчёты монетами, цены на билеты при покупке у водителя предполагается округлить. Изначально департамент предлагал установить цены, в зависимости от расстояния, в размере 60, 80 центов, 1 евро или 1,15 евро. Но в ходе обсуждения в депутатских комиссиях появилось предложение упростить систему ещё сильнее: за проезд по городу брать 60 центов, за проезд за город - 1 евро, не делая разницы между близлежащими остановками и теми, что расположены далеко от Нарвы.
По словам чиновников, такой подход поддержали и представители садоводческих товариществ, с которыми этот вопрос обсуждался.
Николай Андреев
Дежурный по городу
Задай вопрос специалисту по европроектам...
Анне Веево - руководитель Отдела проектов Департамента развития....
В мире
СМИ: Мэй уведомила Брюссель о начале Brexit...
Представитель Великобритании при ЕС вручил письмо главе Европейского совет....
Лидеры ЕС в Римской декларации: Наш союз целостный и...
Признана возможность и различия в скорости интеграции....
+Видео. В Киеве убит бывший депутат Госдумы Вороненков...
Вороненков вместе с охранником шли на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы Ильей...
Есть анекдот!
Маскарад...
Встречали по одежке, провожали по уму. Короче, избили дважды....
ОТБОРное видео
Дуют все!...
Угадайте, в чем прикол?...
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска
Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ
В чайном магазине ТЦ «Астри», 1 этаж — БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ. Порадуй себя и своих близких! www.teemaailm.ee {Тел.} 53303644.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Акция "Сбежавшие невесты"
Сбежавшие невесты-2017. Мы начинаем!...
Дорогие друзья! Мы объявляем начало нового сезона акции «Сбежавшие невесты»!...
От редакции
На конкурс "Cветлая Пасха" начали поступать работы...
Алексей Щетинин и Александр Гриценко первыми принесли свои работы на конкурс....
Выбор редакции
Педагоги и город Нарва заключили договор...
После трёхлетних переговоров был заключён коллективный договор....
+Галерея. «Нарва — любопытное и заманчивое место для работы...
Четыре дня в Нарве живут и работают студенты, магистранты и преподаватели отделения...
Идея из Москвы: давайте дадим гражданство всем соседям...
Владение русским языком и рождение на территории бывшего СССР - основной критерий....