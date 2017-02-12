Эстонский транзит уже не кормит, да и сам - на голодном пайке

Дата публикации: Сегодня, 13:34

Парламентская комиссия по экономике не оставила своего намерения заняться ситуацией с транзитной логистикой в Эстонии: на прошлой неделе группа представителей Рийгикогу совершила двухдневную поездку в Ида-Вирумаа.

На встрече в Силламяэ обсуждались и такие вопросы, как необходимость восстановления движения паромов по маршруту Силламяэ-Котка и строительство в «городе свежих ветров» причала для пассажирских судов. Кати Варблане

Уделив также внимание развитию энергетического сектора, депутаты обозначили свою готовность поддержать предпринимателей. Можно ли считать планируемую помощь реальным подспорьем для тех, на кого она направлена?

У предков получалось лучше

Поразительно, что на протяжении долгих лет, за которые эстонский транзит терял на балтийском рынке свои лидирующие позиции, это обстоятельство руководство страны ничуть не волновало. Хотя общеизвестно, что благодаря своему удачному месторасположению - между Европой и Россией - на перевозе грузов и пассажиров Эстония всегда хорошо зарабатывала, а в стародавние времена даже жила за счет этого. В ответ на попытки предпринимателей и отдельных политиков забить тревогу государство рекомендовало не паниковать. И время от времени закидывало в информационный поток радужные новости вроде перспективы сотрудничества по контейнерным перевозкам из Китая.

Однако, как сегодня констатирует председатель парламентской комиссии по экономике Айвар Кокк, за последние десять лет объем международных грузовых перевозок в Эстонии уменьшился в четыре раза.

– Логистика и транспорт сильно влияют на эстонскую экономику. В бюджете неполученный доход насчитывается в сотнях миллионов, – резюмирует Кокк.

При прочих равных условиях...

Любителей находить причины столь печального явления во всеобщем спаде экономики аргументированно разубеждает директор по маркетингу порта Силламяэ Андрей Биров: в таких же условиях, отметил он в одном из своих интервью, латышские железнодорожники перевезли, к примеру, в 2015 году почти в 3 раза больше грузов, чем их эстонские коллеги.

- Вместе с железнодорожниками проигрывают порты и все, что связано с эстонским транзитом и логистикой, - напомнил г-н Биров.

Таллиннский порт уменьшил за 10 лет объемы перевалки вдвое. При этом литовскому порту Клайпеда удалось даже увеличить результаты - на 15 процентов. Силламяэский порт в общереспубликанской картине тоже не стал исключением: в 2015-м году объем перевалки грузов здесь уменьшился на четверть по сравнению с пиковым периодом, каковым стал для него 2014. Основной проблемой для компании в прошлом году стала потеря нефтетранзита. Однако силламяэсцы смогли мобилизовать усилия по выходу из сложившейся ситуации таким образом, что 2016 год по грузообороту и доходам оказался для них несколько более удачным, чем предыдущий - удалось «добрать» на других видах грузов.

Расходы растут, тарифы падают

А вот ситуация с автодорожным транзитом, по оценке директора Narva Auto AS Николая Бурдакова, критическая.

- Транспортные фирмы - не только Нарвы, а всей Эстонии - находятся в тяжелом положении, практически на грани вымирания, - говорит г-н директор. - Эта агония продолжается уже третий год. Большой объем грузов с российской стороны проходит теперь мимо нас - поставщики товаров переориентировались на других перевозчиков. Конкуренция среди местных автотранспортных фирм невероятно ужесточилась, чем, ясное дело, пользуются заказчики; тарифы на наши услуги падают. На этом фоне правительство планирует со следующего года ввести налог на дорогу. А мы уже и сейчас ежеквартально платим за использование большегрузного транспорта. Свой налог с 2015 года стала взимать Россия, где нам также приходится работать.

И поругать хочется, и поторговать

Руководители местных компаний в своих выводах по поводу причин, влияющих на ситуацию с эстонским транзитом, практически единодушны: торговые санкции Запада и ответные меры России.

Однако, по мнению многих, дело еще и в том, что Эстония развила ненужную активность в плане критики восточного соседа.

«...С соседями надо общаться, нравится нам это или нет... Если нам удастся восстановить политический диалог, то предпринимателям, надеюсь, удастся продолжить коммерческую деятельность. От этого выиграет весь эстонский народ», - говорит член комиссии по экономике Эрки Сависаар.

Намерения поистине благие, однако есть опасения, что и политики, и представители деловых кругов России все-таки в курсе публичных высказываний первых лиц нашего государства, в том числе одобрения экономических санкций в отношении восточного соседа или усиления сотрудничества Эстонии с НАТО. С чего, например, начал свою деятельность на посту главы правительства Юрий Ратас, чем весьма удивил многих русскоговорящих сторонников центристов.

В Москву на выставку

- Для решения этого вопроса нам пора создать свою команду, – говорит Айвар Кокк, апеллируя к опыту Латвии, Литвы и Финляндии, где логистический и транспортный сектор предприниматели развивают в сотрудничестве с политиками.

Как пояснил нашей газете председатель группы в поддержку транзита и логистики Денис Бородич, одним из главных итогов поездки в Ида-Вирумаа для депутатов Рийгикогу он считает получение информации из первых рук и возможность обсудить варианты решения проблем на уровне законодательной власти с самими предпринимателями.

Одним из самых существенных шагов в этой цепочке решений будет создание специальной комиссии по транзиту. Впервые в одной команде с предпринимателями депутаты отправятся в Москву на международную выставку транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia и на выставку тран- спорта в Казахстан, «чтобы поддержать данный сектор на политическом уровне».

По итогам встречи с руководством Эстонской железной дороги, которая прошла прямо в поезде, по пути из Таллинна в Силламяэ, было решено выступить с инициативой о понижении тарифов на использование железнодорожной инфраструктуры и ставок государственных тарифов, уровень которых сегодня делает Эстонию неконкурентоспособной на фоне соседних государств.

Также парламентарии выразили готовность поддержать планы AS Eesti Raudtee по замене поезда на маршруте Санкт-Петербург -Таллинн на более современный, подключиться к реализации идеи по увеличению количества рейсов между Таллинном и Москвой во время чемпионата мира по футболу, который, как известно, состоится в следующем году.

В «городе свежих ветров» комиссия обсудила с местными представителями логистического и транспортного сектора возможные меры для его поддержки.

И справедливое распределение

Несколько проблем было поднято представителями энергетического сектора во время посещения парламентариями электростанции Аувере, завода Enefit280, Viru Keemia Grupp и завода по производству сланцевого масла Petroter.

В частности, по информации Дениса Бородича, говорилось о необходимости стабильных налоговых перспектив на добычу природных ресурсов. Сейчас государство, реагируя на ситуацию, связанную с понижением цен на нефть, понизило налоговую ставку для энергетических предприятий Северо-Востока, но это послабление делается только до 1 января следующего года. «Было бы правильно, чтобы размер налогов в дальнейшем зависел от цены на нефть», - говорит Денис Бородич. Также обсуждался вопрос более справедливого распределения квот на добычу сланца, при сегодняшней системе, отмечает парламентарий, страдают интересы частных компаний.

На добычу личных контактов…

По мнению председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, логистический и транспортный сектор невозможно повернуть на быстрый рост, но в будущем можно достичь бóльших успехов с помощью менее крупных проектов.

Желание представителей экономической комиссии помочь предпринимателям Ида- Вирумаа директор Narva Auto AS Николай Бурдаков приветствует, но в эффективность предпринимаемых мер применительно к автотранспортным фирмам не верит.

- Боюсь, что будет так, как с переводом Академии внутренних дел в Нарву - дальше разговоров дело не пойдет. Спасти ситуацию может только комплексный подход, комбинация экономики с политикой.

Исполнительный директор Silport Kinnisvara Тынис Сеэсмаа считает, что состоявшаяся встреча - хороший знак. И настрой комиссии ему симпатичен. Теперь очень важно, с чем приедут парламентарии с российской выставки, завяжутся ли там живые человеческие контакты. Что, к примеру, всегда высоко ценило руководство Силламяэского порта и что в конечном итоге всегда себя оправдывало.

Татьяна Завьялова

