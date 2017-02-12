Государство и интернет-анархисты: технологии вынуждают сотрудничать

Дата публикации: Сегодня, 11:37

Что в будущем придёт на смену привычным банкам, паспортам и бумажным договорам? На международной конференции в Таллинне обсудили использование технологии блокчейна, за внедрение которой активно взялись банки, госорганы и корпорации, ещё недавно столь же активно с этой технологией боровшиеся.

Денис Кудряшов (справа) рассказывает, что его небольшая фирма готовится выпустить собственную банковскую карточку. Николай Андреев

Казнить нельзя, использовать

Конференция по блокчейну и биткойну прошла в Таллинне 9 марта. На неё съехались около сотни IT-специалистов из разных стран. Хотя рабочим языком на конференции был английский, в кулуарах русская речь слышалась, пожалуй, даже чаще - добрая половина участников приехала из России и Украины, были специалисты из Азербайджана и, конечно, Эстонии. Хотя Эстония считается одной из самых продвинутых стран мира по части внедрения информационных технологий, международная конференция по блокчейну прошла здесь впервые.

Блокчейн, если сильно упростить - это своеобразная “бухгалтерская книга”, копии которой хранятся на тысячах компьютеров. В эту “книгу” записываются перечисления через интернет специальных виртуальных “монет” (которые блокчейн сам небольшими партиями и создаёт).

Достоверность каждой внесённой записи проверяется с помощью очень сложных математических вычислений, после чего запись практически невозможно изменить, потерять, украсть, а “монеты” невозможно подделать. Но самое необычное - сетью, которая, по сути, сама собой понемногу печатает деньги и служит для их быстрого и бесплатного перевода, никто не управляет!

Именно это обстоятельство привело к тому, что первые годы после изобретения блокчейна государства по всему миру активно боролись с этой технологий. Так, в российской Госдуме ещё недавно ждал принятия законопроект, предусматривающий до 7 лет тюрьмы за использование “монет”, созданных блокчейном. Но недавно ситуация кардинально изменилась - дошло до того, что на прошлой неделе российский премьер Дмитрий Медведев распорядился изучить и использовать возможности блокчейна для уменьшения бюрократии.

Дело в том, что к “монетам” можно прикреплять информацию, а значит, блокчейн может быть не только угрозой монополии центробанка, но и дешёвым хранилищем самых разнообразных документов (договоров, акций, завещаний и т.д.), которые невозможно подделать.

Более того, возникает даже принципиально новый вид документов - смарт-контракты, которые не дают участникам сделки возможности обмануть друг друга, и при этом не требуют посредничества банка, юриста или нотариуса.

Денежные перечисления в любую точку мира проходят за несколько минут и, в отличие от банковских, бесплатно. На конференции звучал вопрос, зачем при этом вообще нужны банки, но чёткого ответа на него никто не дал. Тем не менее, банковский сектор начал активно осваивать технологию, когда-то придуманную для борьбы с ним.

Лошадь запрягают в автомобиль

Первые “монеты”, ради создания которых и был придуман блокчейн, назывались биткойнами. Технологию в 2008 году представил программист, скрывающийся под псевдонимом Сатоши Накамото. До сих пор достоверно не установлено, кто это.

Изначально биткойны использовались лишь в среде интернет-анархистов, которые мечтали построить самоорганизующееся общество без государственного контроля и, главное, без банковской системы, которая, по их убеждению, существует лишь для того, чтобы наживаться на людях.

Затем биткойнами начали пользоваться преступники, поскольку любую сумму этой валюты можно было перечислить анонимно, не раскрывая имён ни отправителя, ни получателя денег. Благодаря этому существовал даже огромный интернет-магазин наркотиков Silk Road, который американскому ФБР удалось закрыть лишь после 2,5 лет расследования. И только затем к специалистам пришло понимание, что можно использовать биткойн не только как деньги, но и как документы, а также можно создавать совершенно новые блокчейны для конкретных задач.

Сейчас, когда выгоды от использования технологии, придуманной анархистами, осознала даже государственная бюрократия, начался очень интересный этап совмещения несовместимого. Йон Матонис, один из ведущих мировых экспертов по блокчейну, который в прошлом работал в руководстве платёжной системы Visa, на конференции в Таллинне описал ситуацию так: лошадь запрягают, чтобы тащить не телегу, а автомобиль. Не лишней ли оказывается лошадь в этой схеме?

Банк там, где банки не нужны

Создать себе кошелёк (то есть, счёт) в самом распространённом блокчейне - сети биткойн - можно за минуту, денежные перечисления в любую точку мира проходят за несколько минут и, в отличие от банковских, бесплатно. На конференции звучал вопрос: зачем при этом вообще нужны банки, но чёткого ответа на него никто не дал. Тем не менее, банковский сектор начал активно осваивать технологию, когда-то придуманную для борьбы с ним.

Каролина Марцантович, ведущий инженер IBM, рассказала, что эта корпорация решила не использовать никем не контролируемый блокчейн биткойна, а разрабатывает собственный блокчейн, который предложит мировым банкам для перевода денег и хранения документов.

Более простым путём пошёл банк LHV - он выпустил привычные для клиента банковские карточки, но для перечисления денег между ними использовал блокчейн биткойна. Обычно банки используют для этих целей удивительно архаичную и дорогую систему пересылки межбанковских сообщений SWIFT, созданную ещё в 1979 году.

- Финансовые технологии - это, на самом деле, не технологии, - рассказал Юри Лаур, руководитель отдела платёжных сервисов LHV. - При создании продукта 50% ресурсов и 70% времени у нас ушло на то, чтобы совместить новинку с действующим законодательством и разобраться в государственном регулировании.

Важный момент заключается в том, что банковские карточки могут выпускать не только банки. Так, эстонская фирма DeCrypto разработала и лицензировала примерно такую же услугу, что и “полноценный банк” LHV.

- Предположим у вас есть биткойны, - объясняет представитель фирмы Денис Кудряшов. - И вас есть наша карточка, к которой привязан ваш биткойн-кошелёк. Вы просто расплачиваетесь в магазине карточкой, а обмен биткойнов на местную валюту происходит автоматически.

Чтобы сделать обратную операцию - купить биткойны за евро - ещё недавно нужно было довериться нелегальным перекупщикам, иметь счёт в специализированном банке или ехать в город, где есть специальный банкомат. Так, ещё пару лет назад ближайший к нам располагался в Хельсинки. Но теперь биткойн-банкомат, принадлежащий той же DeCrypto, работает и в Нарве - на втором этаже торгового центра Astri в компьютерном магазине Espatra.

- Используют его пока не очень активно. Возможно, люди не знают, что это такое. Некоторые приходят, экспериментируют, проводя небольшие сделки. Пока таких объёмов, как в Таллинне, нет, - рассказывает Денис Кудряшов. - Но мы видим перспективы на этом рынке.

В Нарве банкомат поставили в том числе в расчёте на российских клиентов - ведь российский рынок был практически не занят: в Петербурге первый биткойн-банкомат появился лишь 1 марта этого года. Но фирма питает надежду, что и в Ида-Вирумаа переводы с использованием биткойнов будут набирать популярность.





В старых рамках тесно

Эстонская программа e-Residency, которую часто называют “электронным гражданством”, тоже рассматривает переход на блокчейн. Суть этой госпрограммы в том, что любой человек из любой страны может получить специальную эстонскую ID-карту, открыть здесь банковский счёт, зарегистрировать фирму и вести бизнес - при этом даже не приезжая в Эстонию. К слову, среди участников конференции оказалось около двух десятков таких вот “электронных граждан” Эстонии.

Управляющий директор программы Каспар Корьюс рассказал, что в республике зарегистрировано уже 18 000 “электронных граждан” из 136 стран мира. Они открыли здесь 1 300 новых фирм, и график роста их количества приводит к неожиданной мысли - если так пойдёт дальше, в Эстонии через некоторое время некому будет работать во всех этих иностранных фирмах.

Корьюс сетует, что работники сейчас “привязаны” к своей стране, и для переезда им требуется паспорт, виза, вид на жительство… В будущем, по его мнению, документы - единые для всего мира - будут храниться в блокчейне, а не существовать в виде легко подделываемых бумажных паспортов. Над реализацией этой смелой идеи эстонская программа уже работает совместно с организацией BitNation.

И это ещё один пример совмещения несовместимого, ведь политика гражданства в Эстонии весьма консервативна, а BitNation - ещё один анархистский проект на блокчейне, который создавался как “независимое государство в интернете”, выдающее собственные “паспорта”.

Впрочем, возможно, в ближайшие годы все мы увидим и более удивительные гибриды, зарождающиеся на стыке государственной бюрократии, банковской сферы и прорывных технологий. Пока есть ощущение, что традиционные институты способны переварить новинки и “запрячь лошадь в автомобиль”. Остаётся ждать, что получится, когда эффективность победит привычку.

Николай Андреев