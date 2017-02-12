Дата публикации: Сегодня, 15:17

В четверг и пятницу, 9 и 10 марта, комиссия Рийгикогу по экономике посетит Ида-Вирумаа, чтобы обсудить возможности развития логистического и транспортного сектора, а также сектора энергетики, с представителями местных предприятий.

В четверг комиссия по экономике планирует сосредоточиться на вопросах логистического и транспортного сектора. В 12:00 во время поездки на поезде из Таллинна в Силламяэ начнется заседание с представителями AS Eesti Raudtee. В 15:00 пройдет посещение AS Sillamäe Sadam и предприятий Silport, Ökosil и Silmet. За этим последует обсуждение на тему развития логистического и транспортного сектора и государственной политики, в котором примут участие представители предприятий и комиссия по экономике, а также представители Ассоциации логистики и транзита Эстонии.

В пятницу комиссия по экономике рассмотрит развитие сектора энергетики. В 9:00 начнется встреча на Эстонской электростанции. Пройдет экскурсия по электростанции Аувере и заводу Enefit280. В 12:00 комиссия по экономике обсудит доступность горючего сланца и регулирование его добычи с представителями Viru Keemia Grupp. В 13:00 пройдет экскурсия на завод по производству сланцевого масла Petroter. В 14:00 комиссия встретится с представителями местных предприятий.

Если вы хотели бы освещать выездное заседание комиссии по экономике или взять интервью у членов комиссии, пожалуйста, сообщите мне об этом. Я помогу вам связаться с участниками.

Кати Варблане

Пресс-атташе Канцелярии Рийгикогу