«Свободная сцена»: скоро первые конкурсы госпоставки

Дата публикации: Сегодня, 09:35

Проект Vaba Lava, благодаря которому в Нарве должен появиться современный театральный центр, успешно развивается, - считает один из инициаторов проекта предприниматель Аллан Калдоя.

Министров пришлось принимать на крыше. Татьяна Завьялова

Причем теперь речь идет уже о комплексе с синергичным эффектом. Своими смелыми планами г-н Калдоя поделился в минувшую пятницу с побывавшими в городе министрами - Индреком Сааром и Урве Пало. И провел для них экскурсию по зданию будущего центра.

Пока тишина и запустение

Экскурсия, надо сказать, получилась занятная: в обстановке полного запустения здания и при минусовой температуре. Кроме этого, говорит Аллан Калдоя, он вообще не любит говорить о том, что только будет когда-то. Ему приятнее показывать то, что уже есть.

Чем же тогда можно объяснить такую большую разницу между тем, что здесь, на Линда, 2 (один из корпусов бывшего завода «Балтиец») происходит и между тем, о чем говорится в будущем времени? Ведь комплекс должен быть запущен уже в следующем году...

- Мы, в принципе, идем по графику, - поясняет Аллан Калдоя, член правления ЦУ Vaba Lava и помимо этого являющийся владельцем корпуса. - Цель открытия - нарвский культурный центр Vaba Lava, которое должно состояться осенью 2018 года, то есть через полтора года. Стараемся приурочить это событие к 100-летию Республики.

Вообще же, замечает предприниматель, Vaba Lava хочет, чтобы Нарва в будущем стала городом фестивалей. Чтобы через пару лет здесь уже состоялся первый фестиваль театров малых представлений.

Здание, в котором разместится театральный центр, занимает ни много ни мало, 12 тыс. квадратных метров. И все оно, до последнего метра, пока задействовано не будет, оговаривается Аллан Калдоя. «Если учесть опыт нашей работы в Telliskivi, где действует таллиннская Vaba Lava – примерно так это и происходит: начинаешь что-то делать, а остальное добавляется уже по ходу».

Строительство начнется летом

Тем не менее, свободной на Линда, 2 еще остается башня здания, определенных планов относительно ее использования пока нет. С блоком Vaba Lava дела обстоят таким образом, что самые главные движения происходят на уровне оформления документации, в том числе и для получения разрешения на стройку. В ближайшие месяцы будут проведены 2 тендера: на финансирование проекта банками и на его строительство. Само же строительство, по планам, начнется в конце лета этого года. Реконструкцию профинансирует государство, а уже расходы по деятельности центра будет нести само ЦУ Vaba Lava.

Приятно отметить, что на начальном этапе пути, 2 года назад, проект Vaba Lava в Нарве представлялся общественности как сугубо театральный центр. И в этой части, отмечает Аллар Калдоя, все осуществить получается: будет и блэк-бокс на 200-300 мест (это как раз и есть «Свободная сцена», где смогут выступать местные и приглашенные труппы, проходить концерты и кинопоказы). Свой маленький зал на 50-70 мест, а также необходимые театру служебные помещения получит нарвский театр «Ильмарине.

Вместе с тем, сегодня уже можно говорить о целом комплексе с синергичным эффектом, в который постепенно превращается здание на Линда, 2.

- Можно с уверенностью сказать, что здесь разместится радио- и телестудия ERR - договора уже подписаны, - говорит владелец здания. - И сейчас мы обсуждаем с государством возможность обосноваться у нас Дому эстонского языка. Хочется создать таким образом в Нарве сферу, где желающие могли бы изучать эстонский язык цивилизованным образом.

Но самым, как это видится сейчас, значительным шагом вперед в развитии комплекса, сможет послужить появление здесь нарвского творческого инкубатора, действующего в сфере IT-бизнеса.

Приглашают, а приедут ли?

Андрей Самушин, руководитель творческого инкубатора, кстати, как член правления S.H.A.R.K Anima-tionem Studio OÜ признанный по итогам прошлого года самым успешным начинающим предпринимателем Нарвы, также говорит о том, что главные усилия его команда направляет сейчас на подготовку документации для реновации помещений. Приоритетным направлением деятельности творческого инкубатора определена рендер-ферма.

Нарвитяне вполне допускают, что смогут в этой сфере стать самым большим игроком в странах Балтии. На это позволяет надеяться состав организаторов инкубатора, в число которых входят не только отдельные персоны, но и учреждения и фирмы. А также поддержка государства (Фонд поддержки предпринимательства EAS выделил на этот проект 1 млн евро) и, соответственно, первоклассная рабочая среда и техническая оснащенность.

- Мы намереваемся действовать в нескольких направлениях, - говорит Андрей Самушин. - Это предоставление инкубантам возможностей для создания продукта, с которым можно выходить не только на местный, но и на глобальный рынок. Это также привлечение молодых команд, стартапов, чтобы они смогли осуществить здесь свой проект - в достойных условиях, по умеренным ценам. Причем, отмечает руководитель, для местных инкубантов стоимость услуг будет дешевле.

В частности, в инкубаторе будет создано специальное пространство, т. н. коворкинг, где будет 80 открытых мест, также будут созданы боксы для уже сформированных команд.

- На данный момент мы надеемся на загрузку инкубатора примерно в 120 человек - для чего у нас есть договоренности с коллегами из других стран, различными стартапами. Они могут приехать сюда, организовать рабочие места и обучать нашу молодежь, чтобы те в дальнейшем работали на них или смогли организовать свой бизнес.



Справка:

Многие из нас неоднократно поражались красивым пейзажам в компьютерных играх и анимационных 3D-фильмах, спецэффектам в кино и креативным решениям в рекламе. Все они создаются при помощи такой современной технологии, как рендеринг.

Рендеринг - это процесс создания плоского изображения по разработанной 3D-модели. Рендер-ферма (render farm) – это массив мощных серверов, «заточенных» под рендеринг. С их помощью можно увеличить скорость просчета в несколько тысяч раз.

www.megarender.ru

Татьяна Завьялова





