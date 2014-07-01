Третья попытка открыть «общепит»

ЭкономикаТретья попытка открыть «общепит»
Нарва объявила публичные торги на право найма городского имущества на Линнусе, 2 - кафе в пляжном здании на Липовке и ждет активного участия со стороны не только нарвских предпринимателей, но и бизнесменов со всей Эстонии.
Торги на право найма помещения для кафе пройдут 1 марта в 12.00 в конференц-зале пляжного здания по адресу Линнусе, 2. Светлана Зайцева
Это уже третья попытка найти арендатора, готового работать на условиях, предложенных городскими властями.
Уместно вспомнить, что первая попытка открыть место общественного питания в новом здании состоялась в 2014 году и закончилась опротестованием конкурса, и, в конечном итоге, – ничем. Вторая попытка была предпринята летом 2016 года. Тогда конкурс выиграла нарвская фирма Geneva.
Однако, ознакомившись с состоянием здания, она отказалась от аренды помещений. Прошло ещё полгода, и теперь публичные торги объявляет уже SA Narva Linna Arendus, которому с 1 января 2017 года был передан в управление верхний этаж здания в Липовой ямке, а также тренажерный зал на первом этаже. Как рассказала член правления SA Narva Linna Arendus Софья Хомякова, торги объявляются с целью найти заинтересованного предпринимателя, возможно, и не из Нарвы.
- Мы ждём активного участия от предпринимателей со всей Эстонии, поскольку старались разработать очень лояльные условия. Планируем запустить этот объект в работу не позднее 1 июня 2017 года, - сказала она.
Главный «товар» – вид из окна
Предпринимателям предлагают помещения площадью 315 кв. метров, на которых расположен большой квадратный зал для ресторана, кухня с помещением для мойки посуды, складские помещения, гардероб, душевая, туалеты. Доставка товаров осуществляется с помощью спецподъёмника (до 200 кг), который выходит на крышу-террасу. Рядом расположены 2 парковки на 150 машин. Условия аренды – договор на 10 лет, арендная плата – 1650 евро в месяц. Однако главной «приманкой» для оператора ресторана и клиентов должен стать знаменитый нарвский вид на две крепости и реку.
- У нас уже есть опыт проведения корпоративных мероприятий в этом здании. Мы видели, как можно красиво обыграть помещения, расставить мебель, и какой потрясающий вид открывается из окон, особенно в вечернее время. Попытаемся продать именно вид, - сказала г-жа Хомякова.
Недоделки устранены
По заверениям С. Хомяковой, к моменту заключения договора все технические недоделки, имевшие место в здании, будут полностью устранены. По словам директора Департамента экономики и развития Нарвы Георгия Игнатова, сумма в 6600 евро на эти работы покрывается гарантийными выплатами фирмы-подрядчика, и город не потратит на них ни цента своих денег. В дальнейшем все расходы в рамках гарантийного ремонта, конечно ,будут возмещены из гарантийной суммы, если они возникнут.
А вопросы возникнуть могут. Поскольку объект находится под авторским надзором, дизайн будущего заведения необходимо согласовывать с архитектором проекта. Ещё одним камнем преткновения может стать площадка перед зданием.
- По условиям осуществления проекта эта площадка – для публичного пользования. Любой житель города должен иметь возможность провести время на ней, поэтому полностью закрыть её для нужд ресторана не получится, - пояснила член правления SA Narva Linna Arendus.
Интерес у горожан к месту есть
- Наша цель - открыть предприятие общепита в зоне отдыха для горожан, а каким оно будет - суши-бар или ресторан русской кухни или пельменная - не так уж важно. Главное, чтобы отдыхающим была предоставлена возможность получить услугу питания. Конечно, каждый будет ориентироваться на свой кошелёк, принимая решение посетить это заведение.
При правильном подходе оператор может днём работать как ресторан или кафе, ночью - как дискотека, а на выходных проводить закрытые корпоративы. Почему бы и нет? Тем более, что месторасположение очень удачное, рядом нет жилых домов, и, например, фейерверки смотрятся просто отлично. Уже сейчас к нам поступили заявки на проведение свадеб и выпускных, интерес у горожан к этому месту есть,- заключила Софья Хомякова.
Подробная информация о публичных торгах ЗДЕСЬ.
Софья Боборенко
Дежурный по городу
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