+Галерея. С новыми вызовами поможет справляться старый метод

Дата публикации: Сегодня, 16:19

Шахта «Эстония», расположенная в Ида-Вирумаа, сумела существенно повысить эффективность добычи сланца. Этому способствовало возобновление технологии, использование которой закончилось здесь примерно 10 лет назад. Сделаны крупные инвестиции, но на стоимости товарного сланца, как обещается, это не отразится.

Сегодня горную массу перевозят почти без участия человека - вот на таких конвейерах. Татьяна Завьялова

Ходатайство направлено

Между тем название шахты еще недавно фигурировало в тревожных сообщениях: «Эстония» вслед за другими своими более мелкими собратьями под давлением определенных обстоятельств, прежде всего — снижением цен на нефть и сланец - могла свернуть деятельность. Если учесть, что это самая крупная шахта страны, а сланцедобыча - первое звено в цепочке производства тепла и электроэнергии, становится понятным, почему судьба этого предприятия волнует не только его сотрудников.

Еще одним поводом для беспокойства именно шахтеров послужило то, что лицензия компании на сланцедобычу истекает в 2019 году. И если новое ходатайство о добыче потребовало бы дополнительной оценки влияния деятельности шахты на окружающую среду, его можно было бы и не получить.

Но, как следовало из разъяснений на этот счет Валерия Абрамова, члена правления Enefit Kaevan-dused, материнской компании шахты, данных нашей газете в ходе информационного дня, состоявшегося на прошлой неделе, все документы на получение лицензии в Министерство окружающей среды, выдающее эти разрешения, уже переданы.

Большая половина еще в земле

А шахте «Эстония» уже есть что сообщить относительно своего развития: здесь внедрена усовершенствованная технология камерной лавы. Это техническое решение повышает производственную мощность шахты почти на 800 тыс. тонн в год. Отметим, что в 2015 году выработка шахты составила порядка 8 млн 500 тыс. тонн в год.

Чтобы поделиться своими новостями, руководство шахты пригласило на предприятие журналистов со всей Эстонии. В пресс-конференции участвовало и руководство концерна Eesti Energia, в состав которого входит шахта, и ее материнской компании Enefit Kae-vandused.

Часть этого необычного брифинга проходила на глубине 65-70 метров под землей, в северо-восточном крыле шахты, где был осуществлен новый проект.

Для непосвященных заметим: лава в данном случае — это не расплавленная порода, извергаемая вулканами. А подземная горная выработка с забоем большой протяженности. В них и происходит добыча эстонского горючего камня. К слову сказать, как отметил в своем выступлении член правления Eesti Energia Андрес Вайнола, за 100 лет, в течение которых Эстония занимается сланцедобычей, из земли еще не изъята половина взятых на учет активных запасов, при этом есть еще и пассивные, целесо- образность добычи которых несколько уступает активным.

Не забытое старое

Один из наиболее существенных вызовов, которые шахта «Эстония » получила в последние годы, — это необходимость как можно быстрее повысить ее эффективность, в том числе через наращивание мощности. Этого ожидал от нее собственник, каковым является государство. Однако технические возможности предприятия широко шагнуть не позволяли: к примеру, конвейеры, транспортирующие горную массу, и без того были загружены.

В этой ситуации специалисты шахты прибегли к восстановлению работы в старой камерной лаве, но применив уже другие организационные методы. В частности, исключив дополнительный объем проходческих работ, получили протяженный, более 700 метров, фронт очистных работ. Также удалось добиться равномерной нагрузки конвейеров, оснастив их современными питателями-дробилками и системой слежения за нагрузкой. Еще одной важной задачей, которая в итоге была решена, стало улучшение производст- венной среды, поскольку в прежних условиях (недостаточная вентиляция, например) работать в этой лаве перед ее вынужденной остановкой было небезопасно.

Помогает конкурировать

Объем работ по проекту, отмечает главный инженер шахты Андрей Фролов, в результате образовался очень большой и собственными силами в столь короткие сроки шахта его не потянула бы. Однако с помощью специалистов еще одного дочернего предприятия Eesti Energia – Enefit Solutions это удалось.

Подготовка проекта началась в 2014 году, на полную мощность он вышел в конце прошлого года. Такой шаг вперед оказался весьма кстати: во второй половине ушедшего года увеличился спрос на сланец.

- Сегодня мы можем говорить о работающей на полную мощность камерной лаве в шахте «Эстония» – 3055 тонн товарного сланца в сутки, – рассказал председатель правления Enefit Kaevandused Aхти Пуур, кстати, известный нарвитянам как бывший руководитель Narva Еlek-trivõrk.

В общей сложности Eesti Energia инвестировала во внедрение камерной лавы в шахте «Эстония» почти 20 млн евро.

- Не повлечет ли это за собой удорожания товарного сланца, а затем и стоимости энергоресурсов? - поинтересовались мы у руководства шахты. Ответ Ахти Пуура оказался довольно оптимистичным:

- Поскольку 70 процентов доходов Eesti Energia поступает с открытых рынков, где очень высок уровень конкуренции, важно удерживать расходы на добычу сланца на максимально низком уровне – внедрение усовершенствованной технологии камерной лавы помогает достичь этой цели.

Наша справка:

Концерн Eesti Energia добывает сланец в шахте «Эстония» и на карьере «Нарва». Первую продукцию «Эстония»произвела в 1973 году. В шахте работает примерно 800 операторов, занимающихся добычей сланца и около 470 специалистов, занимающихся упра- влением активами.

Татьяна Завьялова









