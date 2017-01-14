Министерство: в Харьюмаа, Йыгевамаа и Ида-Вирумаа будет инвестировано 19,8 миллиона евро

Дата публикации: Сегодня, 10:52

Министр государственного управления подтвердил начало второго раунда приема ходатайств о получении субсидии на укрепление конкурентоспособности регионов Харьюмаа, Йыгевамаа и Ида-Вирумаа. Раунд приема ходатайств начнется на новой неделе.

”Призываю всех принять активное участие в раунде приема ходатайств. Это хорошая возможность поддержать развитие своего уезда и внести весомый вклад в одну из важнейших целей региональной политики — рост хозяйственно-предпринимательской активности и трудовой занятости также за пределами Таллинна и Тарту”, — сказал министр государственного управления Михаил Корб.

Цель инвестиций в укрепление конкурентоспособности регионов (УКР) заключается в том, чтобы сделать публичные услуги более доступными в регионах и создать новые рабочие места. В качестве подготовительной работы каждый уезд составил план действий по УКР, где указаны важные и приоритетные для уезда проектные идеи. В раунде приема ходатайств могут участвовать все проекты, объект которых и действия в рамках которых содержатся в плане действий по укреплению конкурентоспособности регионов.

В общей сложности в уезды Харью, Йыгева и Ида-Виру будет инвестировано порядка 19,8 миллиона евро. Более точную информацию относительно сроков и условий раунда приема ходатайств, а также требуемых документов EAS опубликует на своем сайте не позднее, чем 9 января. Срок подачи ходатайств — 10 апреля.

Схему обеспечения инвестиций в укрепление конкурентоспособности регионов финансирует Европейский фонд регионального развития.