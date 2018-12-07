Распределение мест — еще до строительства

Дата публикации: 7-12-2018, 16:44 Просмотрено: 154

Комментирует Марина Сухнёва, юрист KETA ÕIGUSBÜROO OÜ, магистр права

Строительство парковочных мест во дворах и придомовых территориях многоквартирных домов стало серьёзной проверкой для отношений его собственников. Споры и скандалы между квартирособственниками возникают там, где действуют «по понятиям», а не по закону. В этой статье разъясняются проблемы, возникающие в случае организации парковки на земле, взятой квартирным товариществом в пользование у городского самоуправления, и их возможные решения. Следует иметь в виду, что законодательное регулирование организации и пользования парковкой на собственной земле многоквартирного дома существенно отличается от правил пользования арендованной территорией.

Конфликт интересов

Практика показывает, что уже на этапе строительства возникает конфликт интересов. Квартирособственники-автомобилисты хотят получить конкретное парковочное место в личное пользование, при этом расходы на строительство хотят разделить между всеми долевыми собственниками дома. Их интерес понятен – сократить собственные затраты на парковочное место. Так и появляются «аргументы» про бабушек с внуками, которые смогут получить место в неизведанном будущем. Однако бабушки справедливо не желают оплачивать чужие блага, потому что сейчас у них нет автомобиля и сейчас парковочное место им не нужно. Остаётся также загадкой, как парковка на муниципальной земле, не принадлежащей квартирособственнику, который даже не имеет на этой парковке места, может повысить рыночную стоимость его квартиры? Не говоря уже о том, что бабушки не толпятся на рынке жилья с неуёмным желанием продать свою квартиру.

Поскольку речь идёт об организации парковки на муниципальной земле, взятой в пользование квартирным товариществом, то все вопросы, связанные с парковкой, решаются на общем собрании квартирособственников большинством голосов. Любой член товарищества может обратиться в суд, чтобы аннулировать неправильное решение общего собрания. Судебная практика решает подобные конфликты исходя из принципа добросовестности (решения Государственного Суда № 3-2-1-28-11; № 3-2-1-50-11; № 3-2-1-116-11).

Общая часть Гражданского Кодекса в статье 32 устанавливает обязанность членов юридического лица соблюдать во взаимоотношениях принцип добросовестности и учитывать оправданные интересы друг друга. Цель принципа добросовестности – препятствовать злоупотреблениям в осуществлении прав. Судебная практика конкретизирует добросовестное поведение как честное, не причиняющее вреда интересам других лиц, пропорциональное с точки зрения прав и обязанностей. А будет ли пропорциональным решение общего собрания товарищества финансировать строительство парковки из общего ремонтного фонда, а право пользования парковочными местами разделить только между некоторыми из них? Разве не ясно, что решение перекошено в пользу владельцев автомобилей, которые получают не только обязанности, но и право пользования, в то время как другие члены товарищества имеют только обязанности, но лишены прав?

Поскольку подобное решение общего собрания КТ будет непропорциональным по отношению к квартирособственникам, которые не получат место на парковке, то любой обиженный квартирособственник вправе:

Признать решение общего собрания товарищества юридически ничтожным в судебном порядке, даже если большинство проголосовало «за» решение. Недобросовестное поведение не защищается государством.

Отказаться от исполнения непропорционального решения общего собрания.

Решением, соответствующим принципу добросовестного поведения, будет создание целевого фонда для финансирования строительства парковки, взносы в который будут делать квартирособственники, получающие право пользования парковочным местом на парковке. Действующее (не оспоренное в суде) решение общего собрания по несению расходов на строительство парковки является обязательным к исполнению в отношении тех квартирособственников, которые участвуют в финансировании строительства. Следовательно, в случае отказа от оплаты целевого взноса квартирное товарищество может обратиться в суд для взыскания долга с должника.

Нет порядка пользования

Другой типичной ошибкой, которая является причиной конфликтов в товариществах, является отсутствие письменного соглашения о распределении мест и порядке пользования парковочными местами между товариществом и автомобилистами-пользователями. Вопрос распределения парковочных мест и установления порядка пользования нужно решать ещё до того, как парковка будет построена. На общем собрании квартирособственников вопрос решается большинством голосов. Общее собрание товарищества утверждает распределение парковочных мест, общие положения порядка пользования, ответственность тех, кто нарушает порядок.

Содержание права пользования парковочным местом:

право пользоваться парковочным местом для парковки транспортных средств;

право других лиц пользоваться парковочным местом (родственники);

может быть условие, что передача места в субаренду без согласия КТ недопустима;

право пользования не подлежит продаже вместе с квартирой покупателю квартиры;

в случае прекращения права пользования оно переходит к другому квартирособственнику дома согласно очереди на замещение свободных мест;

новый пользователь возмещает расходы за строительство парковочного места продавшему квартиру собственнику;

право пользования может быть прекращено в случае, если пользователь неоднократно нарушает обязанности, предусмотренные в Порядке пользования парковкой.

Обязанности товарищества на парковке

В порядке пользования парковкой предусматриваются и права/обязанности квартирного товарищества: организовать учёт пользователей парковочными местами; устанавливать средства организации и ограничения дорожного движения на дворовой территории; взимать плату за обслуживание парковки с пользователей; осуществлять надзор за соблюдением порядка парковки; осуществлять поддержание парковочных мест в порядке. В качестве защитных мер от нарушителей порядка в случае парковки на арендованной земле судебная практика признаёт шлагбаум, «башмаки», буксировку автомобиля.

Закон не запрещает квартирному товариществу заключать соглашение о пользовании парковочным местом с третьими лицами (не квартирособственниками дома), если своих желающих не хватает. Поэтому непонятно, зачем для администрирования парковками при нарвских товариществах создаются юридические лица-прокладки с типовым названием «MTÜ Parkla». Новое юридическое лицо, некоммерческое объединение, требует расходов на администрирование, ведение бухгалтерского учёта и тому подобное.

Кроме того, члены квартирного товарищества не имеют возможности влиять на деятельность этого некоммерческого объединения и контролировать его. В то время как право на информацию о деятельности товарищества обеспечено для каждого квартирособственника статьёй 45 Закона о квартирной собственности и квартирном товариществе, доступа к информации «MTÜ Parkla» они не имеют. Члены товарищества не могут влиять на распределение парковочных мест, размер платы, возможные незаконные продажи и аренды внутри «MTÜ Parkla».

Также утеряна возможность получить свободное место на арендованной парковке по справедливой цене, если в будущем появится автомобиль. Словом, «MTÜ Parkla» даёт возможности для манипуляций. А ведь договор пользования с городом заключило квартирное товарищество, это значит, что все квартирособственники являются солидарными должниками и несут, в том числе, материальную ответственность в случае нарушения товариществом договора пользования.

От редакции:

Очевидно, что вопрос с парковочными местами на практике решается по-разному, но решение должно приниматься собственниками КТ. Исходя из реальной жизненной ситуации, товарищество не всегда имеет возможность выделить всем желающим парковочные места, даже с учетом взятой в аренду земли, а может взять в аренду кусок «на вырост», что может вызывать новый круг споров и недовольства. Одно можно сказать смело - автомобиль в последнее время становится не только средством передвижения, но и объектом постоянных расходов. Как бы ни решили квартирособственники вопрос с размещением личного транспорта на частной парковке, необходимо отдавать себе отчет, что за неё придется платить.