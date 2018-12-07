Путь к парковке: ходатайство, решение комиссии, договор

Дата публикации: 7-12-2018, 16:33 Просмотрено: 148

Главный специалист отдела имущества Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы Екатерина Казакова уточняет, на каких условиях город выделяет муниципальную землю квартирным товариществам в бесплатное пользование.

- Если квартирособственники желают организовать дополнительные парковочные места на земле, им не принадлежащей, то представителю КТ необходимо обратиться в Департамент городского хозяйства с ходатайством о получении конкретного участка земли. Сотрудники департамента в первую очередь проверяют, находится ли данный участок земли в муниципальной собственности. Затем проверяется, не установлены ли в отношении данного участка земли какие-либо детальные планировки и возможно ли использовать его под строительство парковочной площадки.

Ходатайства KT с приложенными документами рассматриваются на комиссии по городскому имуществу при Нарвской городской управе.

При принятии решения о выделении городской земли под парковку КТ комиссия принимает в расчет ряд обстоятельств, в том числе и то, имеется ли у КТ в собственности своя территория, которую можно было бы использовать для строительства парковки, потому что зачастую КТ не желают строить парковку на своей территории, предпочитая использовать ее для благоустройства или других домовых нужд. В ряде случаев товарищества получили отказ в выделении им городской земли именно по этой причине.

В случае положительного решения комиссии о выделении земли Департамент городского хозяйства готовит соответствующий проект распоряжения, который принимается на очередном заседании городской управы. Следующим шагом становится заключение договора о безвозмездном пользовании земельным участком между КТ и Департаментом городского хозяйства. В договоре есть ряд условий, регулирующих отношения между субъектами, которые разъясняются представителям КТ перед его заключением. В частности, существует требование согласовать проект с техносетями, с Департаментом архитектуры и городского планирования, а затем предоставить его в отдел имущества Департамента городского хозяйства для утверждения.

Также в договоре предусмотрено, что пользователь земли, то есть КТ, имеет право по согласованию с представителями городских властей передать участок земли в субаренду некоммерческому объединению (MTÜ), не меняя при этом назначение использования земли.