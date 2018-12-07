Парковочные места возле домов: справедливость каждый понимает по-своему

Дата публикации: 7-12-2018, 16:19 Просмотрено: 521

Учитывая, что Нарва проектировалась тогда, когда личный транспорт был не столь распространен, как это обстоит сегодня, в городе возле многих домов не хватает мест для парковки. Лавинообразный рост численности машин вынуждает квартирные товарищества обустраивать парковки на своей территории и даже искать возможности для расширения - за счет свободных участков земли рядом с домом.

Татьяна Попова: «Квартирособственники уже пользуются парковкой, в то время как споры о том, кто должен за неё платить, все ещё идут».

Зачастую оказывается, что приглянувшийся КТ участок является собственностью города, но это не является препятствием для организации парковки. В Нарве с 2005 года существует возможность для жильцов многоквартирных домов получить муниципальную землю в бесплатное пользование сроком на 49 лет с условием обустройства там отвечающей всем существующим требованиям парковки в течение полутора лет. По данным отдела имущества Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы, в настоящий момент порядка 80 участков земли уже переданы квартирным товариществам, но ещё далеко не все из них приведены в порядок в соответствии с договором.

Строить всем вместе …

Как раз на этом этапе у собственников жилья и возникают вопросы, главный из которых: за чей счет строить парковочную зону? Казалось бы, тут все просто – раз на участок претендует квартирное товарищество, значит, и обустраивать парковку надо за общие деньги и пользоваться ею сообща. Но личный транспорт есть не у всех, и те, кто не является счастливым обладателем «железного коня», не желают тратить общие деньги на обустройство парковки. «Зачем нам парковка? У меня машины нет, а кому надо, пусть тот и делает её за свои деньги!» - такие мнения часто можно услышать на общих собраниях КТ.

…или на деньги автомобилистов?

Чаще всего общее собрание настаивает, чтобы расходы на строительство парковки несли только автомобилисты дома или даже конкретные люди, нуждающиеся в парковке. Те же, кто согласен оплатить финансовые издержки, рассчитывают получить конкретное место в личное пользование – с условием, что на это место никто другой из товарищества претендовать не будет. Согласитесь, заплатить порядка полторы тысячи евро и потом спорить с соседями за место никому не понравится. Для того, чтобы начать обустройство парковки, зачастую создается некоммерческое объединение (MTÜ) из желающих, которое заключает договор с КТ.

Ирина Андреева, ведущая несколько КТ в Нарве, уже имеет опыт обустройства парковочной площадки у дома Кангеласте, 18. Она говорит, что эта схема работает вполне нормально, так как Порядок, по которому муниципальная земля передается КТ, предусматривает такую форму субаренды.

- Мы составили очень подробный договор, по которому участок под парковку, полученный квартирным товариществом, передается не в собственность, а в долгосрочное пользование новому некоммерческому объединению, а все расходы по содержанию парковки – уборка, чистка от снега и прочие возможные расходы – несут члены MTÜ. С одной стороны, это удобно, с другой – надо как следует продумать в договоре все нюансы владения местом, механизм передачи парковочного места от одного владельца другому, ведь люди продают квартиры, уезжают, умирают, - рассказывает она.

И делится наблюдением: большинство тех, кто в итоге оплатил строительство парковки на Кангеласте, 18, принесли заявления о вступлении в MTÜ уже после того, как был готов строительный проект.

Участок могут и забрать

Однако и при таком подходе есть много подводных камней, которые могут привести к довольно неприятным последствиям. Зачастую сразу не получается набрать желающих из одного дома, приходится приглашать жителей из соседних домов (благо что городские власти не имеют ничего против этого). В конечном итоге получается, что членами MTÜ становятся не только члены одного КТ, но и люди из соседних домов. А вот ответственность за парковку перед городом несет то товарищество, которое заключило договор с городом. По сути, в том числе и те жильцы дома, которые отказались оплачивать её создание.

Договором предусматриваются опре­деленной срок и обязательства КТ, за нарушение которых участок может быть изъят обратно во владение муниципалитетом. По данным отдела имущества Департамента городского хозяйства, в Нарве не был изъят из-за нарушений условий договора ещё ни один участок, а вот случаи отказа от заключенного ранее договора по решению КТ - были. Можно предположить, что жильцы внутри одного дома не смогли договориться о том, кто и как будет нести расходы.

Получается, что создание MTÜ иногда не решает проблемы дома, а порождает их. Есть и другой аспект. В Таллинне уже зафиксированы случаи, когда смекалистые члены MTÜ, получив участок в пользование, начинали осуществлять коммерческую деятельность, сдавая парковочные места в аренду за плату, что является нарушением договора. В Нарве таких случаев ещё не было, поэтому город выдает согласие на передачу земли без проблем, подтвердили нам в отделе городского хозяйства. Однако заверили, что будут отслеживать дальнейшее использование парковочных площадок. В случае нарушения договора, как упоминалось об этом ранее, город имеет право изъять парковку (компенсация уже понесенных расходов в договоре не предусматривается).

Татьяна Попова, имеющая в управлении несколько домов, на заседании комиссии по товариществам горсобрания Нарвы высказала предложение исключить квартирные товарищества из отношений «город - парковочные MTÜ», раз вся деятельность на этой территории регулируется не общим собранием, а членами некоммерческого объединения. Но это предложение положительного отклика не вызвало. Городские власти, видимо, не желая взваливать на плечи специалистов департамента дополнительную работу, ссылаются на существующий с 2005 года Порядок предоставления городского имущества в пользование, где в качестве субъекта договорных отношений указывается именно квартирное товарищество, а не другое некоммерческое объединение.

Передумали

Татьяна Попова занимается обустройством домовых парковок сразу в нескольких товариществах.

- При решении вопроса и голосовании очень многое зависит от фактического наличия у товарищества земли под парковку. Если у домов Раху,16, корпуса E и D своей земли, пригодной для стоянки автомобилей, просто нет, то и вопрос решился быстро и без споров. Заинтересованные автовладельцы согласились сразу на создание некоммерческого объединения, без проволочек собрали деньги и оплатили все работы. Парковка фактически готова, и ею уже пользуются. В другом случае, у дома по ул. Кересе, 19, ситуация совершенно иная, - рассказывает она.

По её словам, ещё в 2015 году в КТ было проведено общее собрание и было решено заключить договор с городом о взятии земли в аренду за счет всех автовладельцев, живущих в доме. Все предварительные вопросы (геодезия, проект) были сделаны на деньги квартирного товарищества из средств ремонтного фонда, так как, по словам Т. Поповой, изначально не было ясно, в какую конкретно сумму выльются расходы. Затем эти расходы правление планировало распределить по авто­владельцам в виде целевого взноса. Был заключен договор со строительной фирмой о создании парковки в два этапа. Осенью планировалось провести подготовительные работы, засыпать участок щебенкой, а весной – положить твердое покрытие, поставить поребрики, знаки и т.д.

- После того как фактически парковка (пусть и незаконченная) появилась, возникли проблемы. Люди, которым мы начислили целевые взносы, под влиянием некоторых жильцов дома внезапно передумали, стали забирать свои ранее написанные заявления о желании иметь парковочное место. В результате у нас внутри КТ разгорелся конфликт, меня и часть членов правления обвиняют в том, что мы незаконно использовали средства КТ, - рассказывает Т. Попова. - Возможно, главной ошибкой правления стало то обстоятельство, что мы не создали первоначально MTÜ и не собрали сразу деньги с автовладельцев на все необходимые работы, но ведь люди принимают решения не сразу, они думают, потом пишут заявления… А по договору с городскими властями у КТ не так уж много времени на то, чтобы сделать все работы. Сейчас же получается, что автовладельцы не хотят платить за парковку, которой, по сути, уже пользуются. Конфликт внутри дома продолжается третий год.

Управляющая считает, что отсутствие согласия на данной стадии создает проблемы, в первую очередь, самим автомобилистам. Совсем скоро начнется ремонт улицы Кересе, и те машины, которые их владельцы сейчас оставляют вдоль трассы, придётся куда-то убирать. Все они поедут во дворы, где места на всех явно не хватит. Конфликт дошел до стадии, когда стороны подают друг на друга в суд, что повлечет новые расходы, а также затянет решение вопроса.

Благоустройство повышает реальную стоимость жилья

Вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Евграфов считает, что раз город выделяет землю в безвозмездное пользование именно КТ, то и расходы на парковочную площадку должны нести собственники жилья солидарно.

- Даже если сейчас у кого-то из жильцов нет автомобиля, это не значит, что он у него не появится в ближайшее или отдаленное время. Бабушек и дедушек посещают дети и внуки, прибывающие на машинах, к любому из жильцов могут приехать друзья или родственники. Все они хотят оставлять свой транспорт рядом с домом и под присмотром. Именно поэтому полагаю, что взятый у города в аренду участок должны обустраивать люди сообща, для благоустройства собственного дома. Членам КТ стоит подумать о том, что квартира в благоустроенном, ухоженном доме с парковкой имеет повышенную рыночную стоимость, таким образом, вкладываясь в создание дополнительных парковочных мест, каждый собственник жилья вкладывается и в свою личную собственность, - перечисляет выгоды решения об общем строительстве и пользовании вице-мэр.

Софья Боборенко

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