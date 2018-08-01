«Зарядили батарейки» и - навстречу юбилею

Дата публикации: Вчера, 14:54 Просмотрено: 151

Уважаемые читатели!

Наша с вами газета в августе отмечает 19- летие! Дата, надо сказать, не особо выразительная и примечательна только тем, что через год мы отметим 20-летие «Виру Проспекта».

Коллектив редакции. Фото: Василий Кушков

Внутренне уже начиная готовиться к этой красивой и значительной дате, нынешний день рождения редакция планировала отметить скромно — не выходя из офиса.

Тем более, что наши главные события в этом году происходили именно в офисе редакции: мы осуществляли очень плодотворные для нас и очень, надеемся, интересные для вас проекты: «Важно знать»: это жизненные истории нарвитян, причем не как легковесное чтиво, а как полезный для жизни каждого из нас материал.

Другой проект - «Место встречи»: каждый его выпуск — это в том числе и интервью с человеком, который является экспертом в какой-то области жизни всей страны (часто ли они заглядывали к нам раньше? А теперь пусть ответят на наши с вами вопросы).

«Выбор есть!» - этот проект мы осуществляем в сотрудничестве с Кассой по безработице, он помогает сориентировать наших читателей в поисках работы или дополнительного образования.

А еще у нас есть проект - отдых: «Празднуем вместе!». Благодаря ему мы рассказываем своим читателям о том, как Эстония празднует свое 100-летие, какие подарки по этому случаю дарят ей жители Ида-Вирумаа и Нарвы, в частности.

Все эти проекты появились на страницах нашей газеты потому, что мы выиграли соответствующие конкурсы различных фондов. И, приятно сообщить, именно в августе стартует наш новый проект - «Зеленая страница», с помощью которого вы будете узнавать, что плохого или хорошего происходит с нашей местной экологией.

Мы пишем проектные заявки, потому что это помогает нам организовать для своих читателей стабильный поток информации по определенной тематике, а также привлекать дополнительные сре-дства на издание газеты. Но для нас важна и картина дня: с ее событиями и проблемами, важны люди — с их ситуациями и мнениями. Надеемся, что нашим журналистам удается быть вездесущими.

Что же касается дня рождения «Виру Проспекта» - по факту август у нас получился как никогда праздничным и памятным. Во-первых, сотрудники редакции при содействии организаторов побывали на музыкальном спектакле «Кремлевские соловьи», местом проведения которого стал наш любимый Кренгольм, откуда, напомним, и берет свое начало «Виру Проспект».

Многие из нас не были на Кренгольмском острове как раз 19 лет. Надеемся, оживление, которое мы наблюдали на территории бывшего промышленного гиганта — очень символичный знак, и Кренгольм снова станет для Нарвы особой ценностью.

А вторым подарком коллективу стало приглашение журналистов нашей издательской группы Prospekt-Media в Ригу, в Летнюю школу журналистики при Стокгольмской школе экономики.

Занятия под руководством именитых преподавателей, многие из которых являются руководителями влиятельных газет и электронных СМИ Скандинавии, которые к тому же известны в своих странах как «топовые журналисты» - сама по себе хорошая возможность для профессионального развития.

Но результативным было и общение с коллегами — а здесь были представители и постсоветских государств, и стран так называемой развитой демократии. Сотрудники газет, журналов, телевизионных каналов, интернет-изданий...

Чему же мы там учились, такие разные? Базовой темой обучения был один из наиболее востребованных обществом жанров журналистики - «Расследование».

Так что год своего 19-летия мы заканчиваем с хорошим чувством: мы уже прошли немалый путь, но по-прежнему развиваемся. И, судя по результатам подписной кампании, которая уже идет полным ходом, вы это замечаете и вам это нравится.

С днем рождения «Виру Проспекта», дорогие друзья!

Татьяна Завьялова и коллектив редакции