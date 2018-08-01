Конкурсы "ВП" и "НГ"Наш конкурс «Наедине с природой» завершен
Дата публикации: Сегодня, 11:39 Просмотрено: 1819
Дорогие друзья!
Наш конкурс «Наедине с природой» завершен. Все участники доказали, что они не просто любят отдыхать и трудиться на природе, но и умеют фиксировать самые чудесные моменты общения с нею. Командное соревнование в конкурсе долгое время выигрывали участники из литовского города Висагинаса, приславшие в общей сложности 60 фотографий. Но к концу конкурса поднапряглись и нарвитяне, сравнявшие счет — 60:60. Еще 9 фотографий присланы читателями нашего сайта из России.
Редакционное жюри внимательно изучило присланные на конкурс фотографии и выбрало победителей. По категориям они распределились следующим образом.
Категории и награды
1. Дача (природа как часть дачной жизни, живописный вид, труд и отдых на природе...).
Победитель: Евгения Белова. Фото 01-Д01
Приз: Продуктовая корзина от магазина Selver и подарочная карта от магазина «1000 мелочей».
2. Рыбалка (удачный улов, портрет рыбака, веселая ситуация и т.д.).
Победитель: Андрей Малышев. Фото 51-Р02
Приз: Комплект принадлежностей для рыбалки от фирмы Espak и подарочная карта от магазина «1000 мелочей».
3. В лесу ( ландшафта дикой природы, животные и растения в естественных условиях обитания; причуды природы).
Победитель: Александр Цкаев. Фото 42-Л02
Приз: Подарочная карта от магазина «1000 мелочей».
4. Приз читательских симпатий.
Победитель: Алеся Нехожина. Фото 31-Л01
Приз: Подарочная карта от магазина «1000 мелочей».
Победители могут забрать свои призы в офисе редакции на ул.Пушкина 20-оф. 11/12.
Учитывая, что итоги среди литовских авторов снимков подведут наши коллеги-журналисты из информационного портала news.tts.lt, позволим себе отметить, что наиболее интересными авторами, на наш взгляд, из числа литовских участников конкурса оказались Иван Монахов, Игорь Державин и фотографии редакции news.tts.lt Но это сугубо наше коллективное редакционное мнение, на котором мы не настаиваем и даем право нашим партнерам на собственное решение.
Удачи всем и участия в наших следующих конкурсах!
Дополнительная информация по тел.: 55620450
Смотрите работы, присланные на конкурс здесь: