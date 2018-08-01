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Дорогие друзья!

Наш конкурс «Наедине с природой» завершен. Все участники доказали, что они не просто любят отдыхать и трудиться на природе, но и умеют фиксировать самые чудесные моменты общения с нею. Командное соревнование в конкурсе долгое время выигрывали участники из литовского города Висагинаса, приславшие в общей сложности 60 фотографий. Но к концу конкурса поднапряглись и нарвитяне, сравнявшие счет — 60:60. Еще 9 фотографий присланы читателями нашего сайта из России.

Редакционное жюри внимательно изучило присланные на конкурс фотографии и выбрало победителей. По категориям они распределились следующим образом.

Категории и награды

1. Дача (природа как часть дачной жизни, живописный вид, труд и отдых на природе...).

Победитель: Евгения Белова. Фото 01-Д01

Приз: Продуктовая корзина от магазина Selver и подарочная карта от магазина «1000 мелочей».

2. Рыбалка (удачный улов, портрет рыбака, веселая ситуация и т.д.).

Победитель: Андрей Малышев. Фото 51-Р02

Приз: Комплект принадлежностей для рыбалки от фирмы Espak и подарочная карта от магазина «1000 мелочей».

3. В лесу ( ландшафта дикой природы, животные и растения в естественных условиях обитания; причуды природы).

Победитель: Александр Цкаев. Фото 42-Л02

Приз: Подарочная карта от магазина «1000 мелочей».

4. Приз читательских симпатий.

Победитель: Алеся Нехожина. Фото 31-Л01

Приз: Подарочная карта от магазина «1000 мелочей».

Победители могут забрать свои призы в офисе редакции на ул.Пушкина 20-оф. 11/12.

Учитывая, что итоги среди литовских авторов снимков подведут наши коллеги-журналисты из информационного портала news.tts.lt, позволим себе отметить, что наиболее интересными авторами, на наш взгляд, из числа литовских участников конкурса оказались Иван Монахов, Игорь Державин и фотографии редакции news.tts.lt Но это сугубо наше коллективное редакционное мнение, на котором мы не настаиваем и даем право нашим партнерам на собственное решение.

Удачи всем и участия в наших следующих конкурсах!

Дополнительная информация по тел.: 55620450

Смотрите работы, присланные на конкурс здесь:

Категория "Лес"

Категория "Дача"

Категория "Рыбалка"