Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

От редакцииДЕНЬ ЧИТАТЕЛЯ

Дата публикации: Вчера, 16:18 Просмотрено: 143

ДЕНЬ ЧИТАТЕЛЯ

Дорогие читатели газет «Нарвская Газета»
и «Виру Проспект»!
Издательский дом Prospekt-Media приглашает вас на День читателя, который состоится 8 декабря в 14.00.
В этот раз праздник пройдет в ДК «Ругодив», обновленном и похорошевшем. 

Для многих из вас, мы уверены, это будет приятный и полезный день.

В программе нашей встречи:

n Встреча с редакцией.

n Концерт творческих коллективов «Купалинка», «Сударушка», а также вокальных студий Singer`s Club, Music.

n Вы одними из первых увидите театрализацию легенды «Нарвская дева» Лидии Койдула, впервые переведенной на русский язык.

n Поучаствуете в двух турах лотереи и получите призы.

n Получите рекомендации о сохранении долголетия от андрагога Ирины Балабановой и йога Эдуарда Садала.

Ждем вас с нетерпением! До встречи в ДК «Ругодив» (Puškini 8, Narva)

ДЕНЬ ЧИТАТЕЛЯ

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
пять - ноль (ответ пишите цифрами)

Окрошка Читать все

В мире Читать все