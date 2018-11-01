Дата публикации: Вчера, 16:18 Просмотрено: 143

Дорогие читатели газет «Нарвская Газета»

и «Виру Проспект»!

Издательский дом UÜ Prospekt-Media приглашает вас на День читателя, который состоится 8 декабря в 14.00.

В этот раз праздник пройдет в ДК «Ругодив», обновленном и похорошевшем.

Для многих из вас, мы уверены, это будет приятный и полезный день.

В программе нашей встречи:

n Встреча с редакцией.

n Концерт творческих коллективов «Купалинка», «Сударушка», а также вокальных студий Singer`s Club, Music.

n Вы одними из первых увидите театрализацию легенды «Нарвская дева» Лидии Койдула, впервые переведенной на русский язык.

n Поучаствуете в двух турах лотереи и получите призы.

n Получите рекомендации о сохранении долголетия от андрагога Ирины Балабановой и йога Эдуарда Садала.

Ждем вас с нетерпением! До встречи в ДК «Ругодив» (Puškini 8, Narva)