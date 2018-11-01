От редакцииДЕНЬ ЧИТАТЕЛЯ
Дата публикации: Вчера, 16:18 Просмотрено: 143
Дорогие читатели газет «Нарвская Газета»
и «Виру Проспект»!
Издательский дом UÜ Prospekt-Media приглашает вас на День читателя, который состоится 8 декабря в 14.00.
В этот раз праздник пройдет в ДК «Ругодив», обновленном и похорошевшем.
Для многих из вас, мы уверены, это будет приятный и полезный день.
В программе нашей встречи:
n Встреча с редакцией.
n Концерт творческих коллективов «Купалинка», «Сударушка», а также вокальных студий Singer`s Club, Music.
n Вы одними из первых увидите театрализацию легенды «Нарвская дева» Лидии Койдула, впервые переведенной на русский язык.
n Поучаствуете в двух турах лотереи и получите призы.
n Получите рекомендации о сохранении долголетия от андрагога Ирины Балабановой и йога Эдуарда Садала.
Ждем вас с нетерпением! До встречи в ДК «Ругодив» (Puškini 8, Narva)