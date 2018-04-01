Как мама села за парту

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С маленьким ребенком на руках Виктория осталась одна в свои неполные 18 лет. Растила первенца сама, без мужа. Через три года стала мамой во второй раз. И вновь без мужской поддержки ставила на ноги ребенка. За ее плечами была лишь девятилетка, и никакой специальности вообще: пока подрастали сыновья, было не до учебы. Применение своим возможностям Виктория нашла в детском саду, где все годы работала помощником учителя в ясельной группе. Но мысль о том, чтобы получить профессию, никогда ее не покидала. Когда мальчики выросли, она поняла, что пришло время заняться собственным образованием.

Дети выросли, пора подумать и о себе

Старший сын Виктории получает профессию сварщика в Ида-Вирумааском учебном центре, младший заканчивает основную школу. В последние годы к удивлению сыновей мама тоже взялась за учебу. Причем, основную работу она при этом не оставила.

Год назад Виктория подала документы в училище на специальность «помощник инфотехнолога», прошла собеседование, выдержала конкурс, сильно удивившись собственной удаче. Касса по безработице, куда она обратилась, поддержала ее ежемесячным специальным пособием. Оно, к слову, не заменяет обычной стипендии, выплачиваемой учащимся центра. В этом июне со сдачей госэкзаменов ее обучение завершится.

Виктория надеется, что сможет быть полезной в любой фирме, где есть компьютеры и ведется делопроизводство. Безусловно, женщина отдает себе отчет в том, что в Эстонском государстве не обойтись без официального языка — эстонского. Поэтому она намерена там же, в Центре профессионального образования, записаться на курсы эстонского языка в группу обучения офисных работников. Признается, что нелегко давался ей и английский язык, который она не изучала в школе.

Виктория Зимонина:

- В группе у нас из 10-ти человек осталось всего 8 человек. Одна только женщина чуть старше меня, остальные — молодежь. Общий язык с молодыми находим легко, порой они нам помогают, поскольку молодежь сейчас лучше продвинута в технологиях, чем взрослые. Очень интересное обучение специальности и очень хорошие педагоги. Входят в положение: если я не присутствовала на уроке из-за рабочей смены, то разрешают выполнить задания и дома. Работа с документацией мне дается легко, а овладение компьютером проходит сложнее. Работаем с программами Photoshop, Microsoft Word, Excel и другими, изучаем психологию общения с клиентами.

Касса по безработице поддержит вас в получении профессионального или высшего прикладного образования, а также степени бакалавра. Если вы поступите на бесплатное учебное место и будете соответствовать условиям назначения пособия, то вам будет выплачиваться пособие на участие в уровневом обучении до конца срока учебной программы.

«Хочу попробовать себя в новом деле»

Теперь, с поступлением Виктории на отделение инфотехнологии в Ида-Вирумааский центр профессионального образования, конкуренция за досуг с домашним компьютером, который она покупала главным образом для сыновей, в их семье выросла.

В детском саду, где Виктория продолжает трудиться и сегодня, знают о том, что она учится, даже устроили ее на производственную практику, но еще не догадываются о том, что она намерена, если получится, со временем сменить место работы. 20 лет она отработала обычной нянечкой, можно сказать, вынашивая на своих руках ясельных детей, а теперь ей хочется опробовать себя в новом деле. И в этом нет ничего удивительного или предосудительного: человек не должен зацикливаться на одном занятии и застаиваться на одном месте.

- Я очень люблю свою работу, - признается Виктория, - но хочется попробовать себя в новом деле, применить новые знания. Тем более, что они пригодятся и в жизни.

Не бойся жизнь переменить

Говоря о сотрудничестве с Кассой по безработице, Виктория отмечает, что в местном отделении ее хорошо приняли и, узнав, что у нее нет специальности и она хочет ее получить, попросили заполнить заявление. Большей частью она общалась с карьерным консультантом и никаких сложностей это общение не вызывало. Дальнейший контроль за нею, как за учащейся, осуществлялся без ее ведома: главное вовремя сдавать зачеты и не иметь нареканий к посещаемости.

Людям, которые имеют работу, но подумывают сменить ее, Виктория желает научиться добиваться своей цели.

- Я вот себя тоже не видела в другой роли, - делится женщина собственной историей, - но решила, что надо попробовать. Сначала полтора месяца отучилась по своей специальности (уборка — прим. «НГ»), мне это понравилось, решила, что надо идти дальше и получить диплом, а не просто свидетельство о прохождении курсов. Самое главное - начать. Конечно, временами бывает очень тяжело, мы ведь все устаем на работе. Но все сложности преодолимы, было бы желание.

Материал подготовила Наталья Соболева

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