Учиться в любом возрасте помогает Касса по безработице

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"Здравствуйте, уважаемая редакция! Расскажите, пожалуйста, о возможностях обучения взрослого населения. Я слышала, что Касса по безработице сейчас помогает переобучиться или повысить квалификацию тем, кто остался без работы или даже имеет работу, но желает поменять сферу деятельности. Правда ли, что это обучение оплачивается? Если не секрет, то в каком размере? И на кого можно обучиться с помощью Кассы по безработице? И еще: а если у меня ранее было получено высшее образование, а я хочу обучиться одной из современных профессий в училище, имею ли я на это право? Заранее благодарю."

На вопросы ответила главный специалист отдела по предупреждению безработицы и повышению квалификации Кассы по безработице Людмила Кондрашова.

Цель услуг — предупреждение безработицы

Касса по безработице предлагает зарегистрированным безработным различные услуги, направленные на трудоустройство, в том числе и курсы по повышению квалификации или переобучение. Уже скоро будет год, как Касса по безработице с мая прошлого года начала предлагать новые услуги в рамках программы «Работайте и учитесь», направленные на предупреждение безработицы и ориентированные как на рядовых сотрудников, так и на работодателей. Работодатели могут воспользоваться пособием на организацию обучения работников при приёме на работу или при адаптации к изменениям, связанным с хозяйственной деятельностью фирмы. А работники, которые хотят сменить место работы или сохранить имеющееся рабочее место, если их квалификация на сегодняшний день устарела или здоровье не позволяет продолжить работу по специальности, могут пройти обучение для рынка труда с учебной картой, получить пособие на участие в уровневом обучении и воспользоваться услугой по поддержке получения квалификации.

Главный помощник — карьерный консультант

В первую очередь, если вы задумываетесь о переобучении и поиске новой работы, нужно обратиться к консультанту по карьере. Такой специалист, который принимает именно работающих людей, есть в каждом уездном отделении Кассы по безработице. В Ида-Вирумаа есть несколько консультантов. Консультации по карьере бесплатны, но нужно предварительно зарегистрироваться.

К консультанту по карьере необходимо обратиться не только потому, что с ним человек сможет обсудить дальнейшие возможности построения карьеры, обдумать выбор специальности, рассмотреть имеющиеся возможности, связанные с обучением и повышением квалификации. Консультант помимо всего прочего поможет рассмотреть возможность получения новых услуг Кассы по безработице и объяснит, соответствует ли ситуация человека условиям их предоставления.

Если говорить об услуге обучения (как о пособии на уровневое обучение, так и об обучении по учебной карте), то очень важно рассмотреть с консультантом по карьере ситуацию на рынке труда в той сфере, в которой человек хочет учиться, так как очень важно понять, насколько востребована эта специальность в ближайшем будущем.

Исследованы 11 сфер

Новые услуги Кассы по безработице направлены на повышение квалификации и обучение работников в тех сферах, где уже сейчас наблюдается или будет наблюдаться в будущем нехватка рабочей силы. А выбор программ обучения основывается на исследованиях потребности в рабочей силе по сферам деятельности, которые проводит целевое учреждение Kutsekoda. На данный момент исследованы 11 сфер, в дальнейшем сферы будут добавляться по мере готовности исследований OSKA. С основными прикладными специальностями, которые поддерживаются, можно ознакомиться на портале Кассы по безработице.

Важно помнить, что в виде исключения ограничение на выбор сферы обучения не распространяется на тех людей, которые по состоянию здоровья не могут продолжать работать по своей специальности. В этом случае необходимо, чтобы приобретаемая профессия подходила человеку с учетом его состояния здоровья и помогла бы ему продолжить трудовую деятельность. При этом, конечно, человек должен соответствовать остальным условиям.

О пособии на уровневое обучение

Если речь идет о пособии на участие в уровневом обучении, то им могут воспользоваться работающие люди в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста по старости, у которых либо нет специального или прикладного образования, и которые закончили основную или среднюю школу или оставили обучение более чем пять лет тому назад; либо те, у кого имеется специальное, прикладное или высшее образование, но с момента его получения прошло более чем 15 лет; либо те, кто не можете продолжить работу на своём нынешнем рабочем месте по состоянию здоровья.

Если человек соответствует вышеприведенным критериям и работает на основании трудового договора или находится на публичной службе, а также на момент подачи ходатайства его стаж работы в течение последних трех лет составляет не менее 12 месяцев, то при поступлении на бесплатное учебное место Касса по безработице будет каждый месяц выплачивать ему пособие. Размер пособия зависит от того, работает ли человек и получает ли иные доходы. Если человек работает или имеет иные источники дохода, то размер пособия будет 130 евро в месяц, если не работает, то 260 евро в месяц.

Если вы в возрасте, с проблемным здоровьем и без знания языка

Если мы говорим об услуге дополнительного обучения или переобучения с учебной картой, то она направлена на работников без профессионального образования, людей, не владеющих эстонским языком, и работников в возрасте старше 50 лет. Также этой услугой могут воспользоваться люди, которые по состоянию здоровья не могут продолжить работу по своей специальности. В рамках этой услуги можно будет в течение трех лет пройти обучение на сумму до 2500 евро.

Если ваш уровень владения эстонским языком недостаточен для профессионального развития и ваш доход ниже, чем 1,7-кратная ставка минимальной заработной платы, то вы можете выбрать курсы эстонского языка.

Если у вас нет специального или прикладного образования, или вы в возрасте за 50 лет и ваш доход ниже, чем 1,7-кратная ставка минимальной заработной платы, то вы можете выбрать:

Обучение в сфере инфотехнологии и технологии коммуникации: компьютерные курсы, курсы по дизайну баз данных и сетей и курсы по администрированию, курсы по разработке программного обеспечения и приложений, а также курсы по аналитике.

На обучении для рынка труда, которое поддерживает трудоустройство по основным прикладным специальностям в тех сферах, где, согласно исследованиям, имеются потребности в рабочей силе, в ближайшее время спрос на рабочую силу будет превышать предложение.

Если вы не можете продолжить работу на своём нынешнем рабочем месте по состоянию здоровья, в независимости от размера дохода при выборе обучения стоит ориентироваться на обучение, которое подходит по состоянию здоровья и поддержит трудоустройство.

О компенсации расходов на получение квалификации

Также есть возможность компенсировать расходы, которые связаны с получением квалификации, например, если человек прошел обучение через Кассу по безработице, а за получение необходимого сертификата или свидетельства о квалификации заплатил сам. В этом случае Касса по безработице сможет возместить человеку расходы в размере до 500 евро.

Материал подготовила Наталья Соболева

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