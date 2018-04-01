Виталий Белобровцев: Кульбиты артистов на арене политического цирка

Дата публикации: Сегодня, 15:09 Просмотрено: 57

ТОП-3: популярный медиаэксперт анализирует 3 самых заметных события АПРЕЛЯ.

Для одних политиков – осторожно, двери закрываются, для других – открываются. И не очень понятно, кто машинист в этом поезде.

Ты не министр, ты – самоубийца

Фото: Andras Kralla

Добровольно и без видимых на то причин заявил об уходе с поста социального министра Евгений Осиновский. Это, пожалуй, одна из немногих действительно политических фигур на арене нашего политического цирка. То есть человек искренне решил, что раз он социальный министр, то должен добиваться улучшения социальной сферы, а не собственного благополучия. А эта сфера прежде всего – здоровье людей. Он сумел увеличить бюджет Больничной кассы, чтобы очереди к специалистам стали поменьше. Он попытался ограничить потребление алкоголя народом за счет повышения акциза и сокращения алкогольной рекламы.

Осиновский готов был воевать с производителями алкоголя во имя нашего здоровья, но не учел, что ему придётся вести войну на два фронта: к производителям алкоголя подключились производители общественного мнения – газеты, порталы, радио- и телеканалы. И причина очень простая – все эти частные информационные ресурсы держатся в основном на рекламе, а производители от водки до пива – крайне важные рекламодатели, то есть за рекламу платители. У нас почти все эти медийные ресурсы находятся в руках двух демократических медиамагнатов. И сделать Осиновскому «тёмную» эстонским масс-медиа не составило большого труда.

Заодно кое-кому удалось через кое-какие ресурсы отомстить Евгению за то, что он с помощью в ту пору председателя исамаалийтчиков Цахкна выдавил из правительства реформистов, прикипевших душой и пятой точкой к дому Стенбока на Вышгороде.

Сами посудите, кто из наших политиков мог бы заявить в эфире, что коррупция никогда не была истинной причиной противостояния партии Реформ и Центристской партии. Если бы это было так, неужто реформисты выставили бы на первые роли самое яркое воплощение нашей политической коррупции - Кристена Михала?

После этого Осиновский уже окончательно стал козлом отмщения.

Дочку на царство

Фото с сайта rus.delfi.ee

Заскучавший после неудачной попытки стать президентом страны почётный председатель партии Реформ Сийм Каллас решил сделать председателем этой организации Каю Каллас. Пока его дочь пребывает в ранге евродепутата от Эстонии в Брюсселе. Но Сийму надо как-то развернуться в Эстонии. И на мелочи он размениваться не хочет – Кая должна помочь партии выиграть выборы в Рийгикогу и стать премьер-министром уже, считай, через 10 месяцев.

Живого и здорового председателя Ханно Певкура попросили в сторонку и назначенную в партийных кулуарах Каю путём демократического голосования усадили в председательское кресло. Теперь разброд и шатания в партии Реформ как бы должны закончиться. Однако остаётся вопрос: кто будет партией управлять – Карабас Каллас или Дуремар Михал? То есть станет ли Кая марионеткой в руках «партийной закулисы» или будет самостоятельным политиком?

Пока же новый председатель Кая Каллас выступает с обтекаемыми речами, из которых можно сделать вывод, что нового дыхания у партии не появится, либеральные ценности, на которые рассчитывали те, кто хотел бы мира в партии, будут по-прежнему принесены в жертву популизму и ксенофобии. Потому что хорошая либеральная программа не принесёт голосов на выборах. А вот призывы к патриотизму, который будет выражен в требованиях закрыть русские школы и детские сады под видом «повышения конкурентоспособности русских на рынке труда», это мы получим сполна. И вчерашняя евросоюзовская толерантность Каи растает как прошлогодний снег. А из-под него сами знаете, что появляется.

Регионы против центра

После завершения государственной административной реформы наблюдается некоторое оживление региональных само­управлений. Так, Тартуское городское собрание вместе с горуправой, руководимой городским головой реформистом Урмасом Клаасом, подаёт в суд на правительство страны за то, что оно не отказывается от исследования возможности (или невозможности) строительства под Тарту целлюлозного комбината. Интересно, как повёл бы себя этот тартуский начальник, если бы правительство возглавляли реформисты, которые, как известно, всемерно хотят поддерживать предпринимателей?

Второй интересный пример – противостояние Нарвской горуправы и государственной языковой инспекции. Инспекция требует обеспечить звучание эстонского языка во время всех заседаний, ей кто-то пожаловался, что иногда звучит только русский.

Городские власти возражают, дескать, не может инспекция нас проверять. Нет такого закона. В принципе, эта коллизия тоже может перекочевать в суд и даже интересно, чем тот суд закончится.





Читайте также:

Есть лишние 10 евро? Пусть поработают!

ДВА МНЕНИЯ. Какую стратегию накопления средств вы считаете наиболее верной?

Финансовая мудрость: что есть что?

О проекте "Место встречи" читайте ЗДЕСЬ.