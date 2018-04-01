Дата публикации: Сегодня, 13:54 Просмотрено: 100

Есть лишние 10 евро? Пусть поработают!

ДВА МНЕНИЯ. Какую стратегию накопления средств вы считаете наиболее верной?

Финансовая мудрость: что есть что?

Есть лишние 10 евро? Пусть поработают!

Как бы скромно в материальном отношении ни жил человек, почти на уровне инстинкта им владеет желание что-то подкопить - на случай болезни, на старость, на помощь близким. Если верить статистике, в Ида-Вирумаа жизнь к этому сейчас вполне располагает: в 2016 году зарплата по региону в среднем достигала 903 евро.

Но если когда-то было достаточно завязать излишки в узелок и положить в надежное место или оформить накопительную страховку, теперь приходится думать, что же предпринять, чтобы деньги не обесценились: инфляция следует за нами неотлучно.

Время от времени нам помогают поразмышлять на тему накопления и прироста денежных запасов специалисты. В середине апреля в Нарвском колледже ТУ в рамках месяца финансовой мудрости состоялась одна из таких встреч: инфосеминар «Возможности и риски в связи с приумножением денег». Сегодня у нас в гостях выступивший на ней руководитель по развитию инвестиционного консультирования банка Luminor Антон Скворцов.

Антон Скворцов, 35 лет Окончил Нарвскую Пяхклимяэскую гимназию, высшее образование получил в Стокгольмской Школе Экономики в Риге (бакалавр). Работает на финансовых рынках с 2004 года.

Занимался брокерскими услугами, торговлей деривативами, внутри­дневной торговлей акциями, был фондовым управляющим.

С 2014 в банке Nordea и затем в Luminor занимается развитием инвестиционных консультаций, инвестиционным анализом и составлением инвестиционных стратегий и портфелей.

- В нашем регионе довольно большой процент людей, имеющих скудные средства существования, соответственно, мысли об инвестировании их вряд ли посещают. Скажите пожалуйста, с точки зрения специалистов — при каком уровне доходов можно начать направлять свои деньги «на заработки»?

- Минимального предела, по большому счету, нет. Самое важное при осуществлении желания инвестировать - составить свой личный бюджет и найти свободные деньги. На семинаре я приводил пример одной девушки из Финляндии, которая отказалась от покупки кока-колы (а до этого ей требовалась 1 бутылка в день), и за год у нее образовалось практически 800 «лишних» евро. Нужно посмотреть свои статьи расходов и высвободить хотя бы 50 евро в месяц. Если ты разместишь их правильно, со среднегодовой доходностью 6 процентов на 10 лет, то по истечении этого срока отложенные 6 000 евро превратятся в 8235 евро.

- А если живешь от зарплаты до зарплаты?

- Если твои доходы целиком съедают основные расходы, то в первую очередь необходимо заняться бюджетированием и контролем расходов, а также накопить денежный резерв для непредвиденных ситуаций. Считается, что можно начинать вкладывать деньги, если у тебя имеется резерв для покрытия расходов в течение минимум 3-6 месяцев.

Тем не менее, жизнь показывает, что, к примеру, у молодого одинокого человека, получающего зарплату, близкую к минимальной, средства на инвестирование находятся. Банковские продукты предлагают варианты вплоть до таких, где ежемесячные вклады в инвестиционные продукты могут составить 10 евро в месяц.

- Может ли успешным инвестором стать пенсионер — видела, были на семинаре и такие горожане…

- Да, но все зависит от цели. В инвестировании цель вообще очень важна: от этого зависит, будет ли человек доволен его результатами. Если пенсионер планирует поднять свой уровень жизни, то нужно учитывать, что инвестиции требуют долгосрочной перспективы, и в данном случае подходящие варианты будут сильно ограничены. А если он хочет таким образом передать наследство, то есть инвестировать на длительный срок, то в этом случае будет доступен широкий спектр возможностей, из которых необходимо будет выбрать соответствующую желаемому уровню риска и цели.

- Самый простой и самый безопасный способ «подрастить» свои накопления для многих из нас — оформить срочный вклад в банке. Почему эстонские банки после кризиса 2008 года стали такими «прижимистыми»? Между тем постоянно говорится о том, что экономика страны, Европы в целом — на подъеме…

- Такая ситуация сейчас не только в Эстонии, но и во всем мире в целом. Дело в том, что после кризиса для поддержки экономики в глобальную финансовую систему было запущено много дешевых денег. Базовый уровень процентной ставки по валютам устанавливается Центробанком, и это является рыночной стоимостью денег. В связи с этим, как и в любом другом бизнесе, банки устанавливают свой размер процента, исходя из текущего рыночного уровня. Также важно обратить внимание, что по этой причине и кредиты сейчас выдаются под низкие проценты, а это населению уже выгодно.

Необходимо учитывать, что ставка по депозиту практически всегда ниже уровня инфляции, поскольку депозит по сути безрисковое вложение. Так что при оценке уровня депозитной ставки необходимо учитывать и текущий уровень инфляции, поскольку для вкладчика важен реальный процент, то есть ставка минус инфляция. Поэтому, например, в 2007 году при процентной ставке в 3,9% вкладчики теряли больше покупательской способности, чем в 2016 при ставке в 0,55%, так как инфляция в 2007 году была 6,7%, а в 2016 - 0,8%.

- Раз деньги дешевеют, не лучше ли вкладывать их в улучшение жилища, в технику? Ведь через какое-то время покупать все это придется по более высоким ценам...

- История говорит о том, что в долгосрочной перспективе рост дохода от вложения средств в ценные бумаги превосходит инфляцию. Поэтому мы всегда советуем начать инвестировать как можно раньше. Чем дольше работают твои деньги, тем лучше результат. Это, практически, круг, который растет в геометрической прогрессии.

Но не нужно думать, что если ты человек в возрасте, то инвестирование уже не для тебя.

Средний возраст инвесторов среди клиентов нашего банка — 40 лет. На семинаре я приводил в пример одного из богатейших людей мира — Уорена Баффета, входящего в первую тройку богатейших людей и самого известного инвестора. Первую инвестицию он сделал в 11 лет, однако свой первый миллиард долларов из имеющихся у него 80-ти заработал только в 56 лет.

- В таком случае что может принести нам рост капитала? Перечислите, пожалуйста, какие возможности инвестирования есть у жителя Эстонии, не обремененного серьезной компетенцией в этой области?

- Это прежде всего покупка фондов акций и фондов облигаций, приобретение недвижимости. Возможна покупка отдельных акций и облигаций, но это требует больше знаний, времени и может быть связано с большим риском.

Также вложение средств в пенсионные фонды: жители Эстонии, участвующие в обязательной II ступени пенсионного страхования, таким образом уже занимаются инвестированием. Это и III-я, добровольная ступень. Кстати, сегодня как способ инвестирования эта ступень себя вполне оправдывает: плата за обслуживание в банках понизилась, государство возвращает вкладчикам подоходный налог, то есть способствует тому, чтобы люди делали накопления.

Есть и такие более экзотичные вещи, как драгоценные металлы, сырьё, предметы искусства. Но с ними надо быть более осторожными: здесь большие риски, меньшая ликвидность, и требуются большие знания.

- Думаю, не ошибусь, что пока самый притягательный вид активов для большинства идавирусцев — это облигации. Да, доходность не очень, зато надежно: такое убеждение сохранилось еще со времен плановой экономики. Но сейчас ведь и тут не все так просто: деньги можно потерять даже на облигациях… Неудивительно, что инвестированием в Эстонии занимается лишь малая часть населения.

- Потерять можно на всем. Инвестиция — всегда рискованное предприятие. Но если все делать грамотно, предпочитать быстрому результату долгосрочную перспективу, история показывает, что инвестиции дают положительный доход.

- О каком отрезке времени мы говорим, упоминая долгосрочную перспективу?

- Если говорить о мировых акциях, исторически не было ни одного 15-летнего периода, когда бы инвестор потерял свои деньги. В какой-то момент стоимость ценных бумаг может упасть, но потом этот провал успешно компенсируется. Важно, чтобы вложение средств коррелировало с целями. Чтобы активы были правильно распределены: глобально (по разным регионам), по сферам экономики и по разным классам активов. Вообще же основные средства инвестора должны быть в глобальном портфеле. А процентов 20 можно направить на акции конкретных компаний, на хороший результат которых вы рассчитываете, основываясь на глобальных трендах. И вы действительно можете попасть в точку, но должны быть, тем не менее, готовыми к тому, что есть большой риск потерь в этой части инвестиций.

- Можно ли сформировать портфель активов самостоятельно или следует обратиться к специалисту?

- Готовый портфель вам могут предложить в банке, подобрав его для приемлемого вам уровня риска и вашей цели. Можно сделать это и без постороннего вмешательства, если вы способны разобраться в предложениях, проанализировать их, сделать верные выводы. Например, покупая акции эстонской судоходной компании, которую в положительном ключе упоминал один из участников инфосеминара, вы должны размышлять примерно так: акцизы на алкоголь в Эстонии сделали его покупку у нас невыгодной, соответственно, пассажиропоток из Финляндии может уменьшиться, уменьшится и прибыль компании. Для вкладчиков это может иметь неприятные последствия... Но здесь важно не забывать, что окончательный портфель должен быть глобальным, хорошо диверсифицированным и подходящим вам по риску и целям.

- Похоже, тут даже надо быть немного провидцем… Вероятно, еще и поэтому, как недавно сообщалось в медиа, самый популярный вид инвестирования в Эстонии - в недвижимость. В чем, на ваш взгляд, плюсы и минусы такого вложения средств?

- Как инвестиция, это всегда работало и будет работать. Надо, однако, понимать, что когда вы покупаете квартиру для себя и потом в ней живете, это тоже называется инвестицией, но дохода вам не приносит. Настоящая инвестиция - когда вы покупаете вторую квартиру и сдаете ее в аренду. Выгодным такое вложение можно считать, если вы приобретаете жилье в период низких цен, то есть сегодня для этого в Эстонии не самое подходящее время. Не забудем, что в квартире следует периодически делать ремонт, что иногда она будет пустовать, но оплачивать счета за нее все равно придется. Этот вид инвестирования довольно зависим от обстановки внутри страны. Лучшим решением было бы купить недвижимость еще в какой-то точке мира, но не всем он доступен: для этого нужны солидные средства.

- Сердца многих потенциальных инвесторов сегодня смущает такой неожиданный тренд, как зарабатывание на криптовалюте: вроде бы, есть реальные счастливчики, в то же время непонятно, за счет чего возрастает ее ценность и что будет с ней дальше… Это реинкарнация МММ или рождение нового блага для человечества?

- Криптовалюта больше подходит для краткосрочной торговли, то есть для тех, кто занимается трейдингом, и это связано с огромным риском. Также в этой сфере появилось и много мошенничества. Так что следует очень хорошо подумать, прежде чем связываться с криптовалютами: есть большой риск потерять все вложенные деньги.

Говорить об использовании ее в долгосрочной перспективе сложно, поскольку криптовалюта не обладает какой-то определенной фундаментальной стоимостью. Ситуация банальна: кто-то хочет купить нечто, а его количество ограничено.

- Допустим, мы загорелись идеей заставить свои деньги работать именно путем приобретения активов. Как следует действовать? Можно ли «победить» самостоятельно или следует прибегнуть к помощи специалистов? Каковы расходы на эти услуги?

- Вначале, как я уже говорил, нужно выбрать цель: чего и за какой период вы собираетесь достигнуть. Потом нужно определиться: будете ли вы действовать через консультантов или готовы сами уделять этому время — замечу, время немалое. У меня, к примеру, на управление собственными активами уходит столько же времени, сколько и на работу в банке. Услугу консультирования оказывают банки, крупные страховые компании, этим занимаются также частные финансовые компании, но последнее, как правило, - решение для богатых людей. Поэтому самый простой способ - это обратиться в свой банк для бесплатной консультации.

Наша справка:

Мероприятия месяца финансовой мудрости организованы Союзом банков Эстонии, Министерством финансов и Министерством экономики и коммуникация. Банк Luminor был образован в 2017 году путем слияния прибалтийских активов банков Nordea и DNB.

Татьяна Завьялова

ДВА МНЕНИЯ

- Какую стратегию накопления средств вы считаете наиболее верной: вкладывание в недвижимость, инвестирование в акции и облигации, вклады под банковские проценты или вы знаете какой-то иной проверенный и зарекомендовавший себя метод?

Сергей Микрюков, председатель совета AS Eesti Energomontaaz:

- Считаю самым правильным инвестирование в недвижимость. В 1991 году мы работали в Финляндии, где в государственном энергетическом концерне монтировали изготовленные нами в Эстонии металлоконструкции. Мы жили в трехкомнатной квартире жилого района Хельсинки. Так вот эта квартира в Хельсинки, находящемся в стороне от торговых путей и не имеющем старого города, стоила 180 тысяч долларов. В то же самое время у нас в столице — в более благоприятном месте с замечательным старым городом - 4-комнатная квартира в центре Таллинна стоила 11 тысяч долларов. Было понятно, что недвижимость недооценена, и, чтобы не вкладывать деньги в банк, не покупать акции, которые неизвестно как поведут себя на рынке, мы с партнером купили себе по 4-комнатной квартире в центре Таллинна. И это был самый верный способ инвестирования свободных денег. Во-первых, квартира все время дорожает, то есть где-то близко догоняет инфляцию, во-вторых, ее можно сдавать. Второй приемлемый способ при правильной оценке рисков - это венчурное финансирование, когда у кого-то есть идея, но нет денег. Ты вкладываешь свои деньги и помогаешь развитию бизнеса. Что касается рынка акций и облигаций, то он достаточно сложный: можно поймать момент, когда они будут на пике, а можно и не поймать. Мы в свое время покупали акции государственных российских компаний. Пришлось ждать 10 лет, пока они подорожают. Мы наблюдали, как они росли по 100 евро в неделю, но понимали, что это не может продолжаться долго, и оповестили нашего брокера в Москве о продаже акций. Он выполнил это поручение (кстати, в тот же день продал свои акции и Абрамович). И сразу после этого они упали в цене. Но ведь интуиция может сработать не всегда, поэтому никому не советую рисковать.

Дмитрий Силин, владелец таллиннского бюро недвижимости Lasna24.ee:

- Обычному человеку, который задумался о стратегии инвестирования, я определённо посоветовал бы выбрать инвестиции в недвижимость, так как этот вид инвестирования не требует дополнительных знаний в сфере экономики, является наиболее понятным и надёжным способом уберечь свои деньги от инфляции и приумножить их в долгосрочной перспективе.

Фондовые рынки, на мой взгляд, очень не стабильны и могут обрушиться мгновенно, как мы наблюдали на примере России, где из-за санкций рынок потерял за 2 дня 15 миллиардов долларов! Я не говорю уже про криптовалюты, котировки которых меняются каждую минуту и требуют колоссальных временных и нервных затрат при принятии решений. Результаты исследований показывают, что многие люди видят в качестве источника дополнительного дохода к пенсии сдачу в аренду или продажу недвижимости. Если вы хотите получать на пенсии доход от недвижимости, об этом стоит позаботиться заранее. Чтобы приобретенное жилье имело ценность даже через 20 лет, следует тщательно выбирать его местоположение. Конечно, я советую Таллинн, где всегда имеется потребность в жилье, как, впрочем, и в любой другой столице. Не стоит бояться расстояния, так как можно заказать услугу по управлению вашей недвижимости: мы позаботимся об этом.

Вклад в недвижимость действительно является одной из самых распространенных форм инвестиций. Недвижимость можно продать и получить приличную сумму на беззаботную старость, либо сдать в аренду, чтобы регулярно получать доход. Любопытно, что для покупки квартиры не обязательно иметь большой капитал. Возможно взять ипотеку, сдать жилплощадь в аренду и арендной платой погашать кредит. С выходом на пенсию вы сможете получать чистый доход, который со временем будет только увеличиваться.

Финансовая мудрость: что есть что?

АКЦИИ

* Предоставляют долю в предприятии — участие в росте и прибыли предприятия. Доход получается за счет:

- дивидендов;

- роста цены акции.

* Типичное поведение:

- стоимость возрастает в ожидании роста экономики,

- снижается в ожидании экономического спада;

- большие колебания цены;

- высокий потенциальный доход, высокий риск;

- тенденция к росту в долгосрочной перспективе.

ОБЛИГАЦИИ

* Заем (кредит) предприятию, самоуправлению, государству - приносит интресс на сумму займа. Доход получается за счет:

- процентного дохода (купона);

- роста цены облигации.

* Типичное поведение:

- стоимость возрастает при экономическом спаде;

- снижается при экономическом росте;

- меньшие колебания цены;

- меньший потенциальный доход, меньший риск;

- положительный доход в долгосрочной перспективе.

БИРЖЕВЫЕ ФОНДЫ (ETF)

* Корзина ценных бумаг — возможность диверсификации (т.е. снижения рисков, повышения эффективности).

* Возможность инвестировать в различные классы активов, сектора, регионы.

* Торгуется как акция, стоимость определяется посредством сделок.

Преимущества:

- снижение рисков;

- пассивное управление — новые расходы;

- необходимо меньше знаний, чем в случае с отельными акциями.

Смотри также: составление бюджета, финансовые услуги, калькуляторы, сравнение цен и условий банковских услуг: www.minuraha.ee.

Руководство по финансовому планированию: www.minuraha.ee/finantsaabits.

LHV investeerimiskool www.lhv.ee/investeerimiskool,

SEB rahatarkuse koolitused www.seb.ee/rahataskurs.

Источник: семинар «Возможности и риски в связи с приумножением денег».



Читайте также:

Виталий Белобровцев: Кульбиты артистов на арене политического цирка

О проекте "Место встречи" читайте ЗДЕСЬ.