ЖИЗНЕННАЯ ИСТОРИЯ+КОММЕНТАРИИ ЮРИСТОВ. Нарвское КТ в поисках «двух правд и истины»

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ЖИЗНЕННАЯ ИСТОРИЯ. Нарвское КТ в поисках «двух правд и истины»

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА. Как квартирному товариществу получить городскую субсидию

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА. О незаконных перепланировках, утепленных лоджиях и праве на информацию

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Нарвское КТ в поисках «двух правд и истины»

Опираясь на свой профессиональный опыт журналиста, не раз писавшего о проблемах квартирных товариществ Нарвы, смею охарактеризовать нарвское КТ «Даумана 18» как среднестатистическое городское КТ, в жизни которого как в капле воды отражается море проблем, связанных с этой непростой сферой жилищного хозяйства и человеческих отношений.

Собственно, тем оно нам и интересно.

По мнению Любови Кивинен, права собственников на информацию о деятельности товарищества в КТ «Даумана 18» постоянно нарушаются.Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

«Нормально развиваемся»

В целом дела в КТ «Даумана 18» идут нормально. Во всяком случае, громкие скандалы с хищением денег товарищества, финансовыми манипуляциями, рукоприкладством на общих собраниях (а встречается, скажу вам, и такое) его не потрясают. Хотя был случай в прошлом году, когда на собрании «Даумана 18» присутствовал участковый констебль, приглашенный правлением, чтобы не было попыток срыва собрания, указывается в протоколе собрания от 23 марта 2017 года.

По мнению Елены Чудаковой, которая управляла КТ последние 14 лет, об успешной работе правления красноречиво говорит, например, тот факт, что на собрании, которое прошло 11 апреля 2018 года, за принятие годового отчета по финансово- хозяйственной деятельности КТ за прошлый год проголосовало подавляющее большинство квартирособственников, против было 10 человек.

Еще один из показателей успешной работы КТ, по словам Е. Чудаковой, это плата за обслуживание 1 кв. метра площади в их пятиэтажном доме на 90 квартир, она составляет всего 0, 45 евро, что является одной из самых низких в городе. На счету у КТ в конце прошлого года лежало 30 тысяч евро. За последние три года отремонтировали торцы здания, утеплили цоколь, заменили все входные двери, установили козырьки над входами в подвал и поменяли в подвале окна, сделали отмостку, расширили во дворе парковку для машин...

«То, что меня столько лет выбирали председателем, думаю, говорит о том, что я с работой справлялась хорошо», - говорит Елена Чудакова, которая на последнем общем собрании 11 апреля объявила, что по собственной инициативе уходит с поста председателя. «Ухожу по семейным обстоятельствам, но остаюсь рядовым членом правления», - объясняет она.

«Все в секрете»

Однако далеко не все в КТ «Даумана 18» считают, что дела идут успешно и активно озвучивают свои претензии к управляющей Елене Чудаковой, а также к Александру Гамазину, председателю правления Нарвского объединения квартирных товариществ, в котором «Даумана 18» состоит уже более 15 лет.

Любовь Кивинен и Галина Мелешова (к слову, Г. Мелешова была несколько лет председателем данного товарищества) пришли к нам в редакцию с целой папкой бумаг, опираясь на которые, считают они, можно говорить, что работа в КТ идет с нарушениями законодательства и ее нужно вести по-другому. Более того, 4 марта этого года инициативная группа созвала новое общее собрание, на которое пришло 9 собственников и еще 9 дали им свои доверенности.

(Необходимо добавить, это собрание снимал на видеокамеру муж Елены Чудаковой. Затем с видеозаписи была сделана стенограмма выступлений, которую, уже дополненную комментариями правления, распространили среди членов КТ за несколько дней перед общим собранием 11 апреля. Как говорит Елена Чудакова, это было сделано для того, чтобы «не тратить на собрании время на опровержение домыслов оппозиции»).

По словам Любови Кивинен, которую в КТ считают самой активной оппозиционеркой, главная претензия к председателю состоит в том, что в КТ «Даумана 18» систематически нарушаются права собственников на информацию, которая касается деятельности КТ.

- 11 лет в товариществе нет часов приема, хотя решение о них общее собрание вынесло еще в 2006 году. Чудакова не отвечает на телефонные звонки, члены правления и ревизионной комиссии не отвечают на письменные заявления от квартирособственников, - говорит Любовь Кивинен.

- Никто не видел договор, который заключило товарищество с председателем правления КТ Е. Чудаковой. Но это же не военная тайна, - с возмущением добавляет Г. Мелешова.

Собрание в товариществе проходит всего один раз в год, говорят пришедшие в редакцию дамы, и длится больше 3 часов. Понятно, что у рядового члена товарищества задать вопросы и получить на них ответы не получается — просто не хватает ни времени, ни сил. Есть претензии и к тому, в какой манере ведется собрание. «Нам не дают слова сказать», - говорят они.

Активное недовольство у Л. Кивинен и Г. Мелешовой вызывает то, как председатель ведет хозяйственные дела, и при этом, по их мнению, не несет никакой ответственности за свои промахи в работе.

Так, Чудаковой и Гамазину (как юристу, который обязан консультировать КТ по всем вопросам) ставят в вину то, что товарищество «понесло убытки» почти в 9 000 евро: за брак в работе по ремонту входов в подвалы и за неполучение городской субсидии за реновацию фасада. Считают, что КТ будет нести дополнительные финансовые затраты из-за переделки парковки.

В ряду проблем – незаконные, по словам Л. Кивинен и Г. Мелешовой, перепланировки, осуществленные в двух квартирах (а может, и больше), со сносом несущих стен и переносом отопления, присоединение к квартирам общего коридора. Председатель смотрит на эти действия квартирособственников сквозь пальцы. А ведь был случай, рассказывают дамы, когда в одной из квартир из-за переноса батареи случилась авария и залило 3 этажа.

Еще одна из претензий: Чудакова, имея на руках доверенности, голосовала ими при решении вопроса о повышении денежного вознаграждения всем работникам товарищества, в том числе и себе.

Почему же народ безмолвствует? «Собственники не обращаются в суд по всем этим вопросам, так как за оформление документов им придется платить большие суммы из своего кармана. В то время как Чудакова будет расплачиваться нашими деньгами из кассы КТ», - уверена Г. Мелешова.

Елена Чудакова все обвинения в свой адрес отметает. И утверждает, что ни у кого из жителей дома, кроме Кивинен и Мелешовой, никаких проблем с получением информации о работе КТ не возникало и ни одного заявления, кроме как от Мелешовой и Кивинен, в ревизионную комиссию получено не было. Практика проведения часов приема себя не оправдала, считает председатель, на них все равно никто не приходил.

И вообще, считает Е. Чудакова, вышеназванные лица борются не за интересы дома, а исключительно за то, чтобы контролировать правление и «вносить в работу товарищества смуту».

Побывав на общем собрании КТ 11 апреля и поговорив с некоторыми квартирособственниками, ваш корреспондент услышала разные мнения о том, как же, на их взгляд, обстоят дела в товариществе. В том числе и такое: «Многие уже устали от бесконечных претензий воюющих сторон и вообще перестали активно во что-то вникать. Ограничиваются тем, что отдают свои доверенности другим, мол, делайте, что хотите».

Ничего не изменилось

Занятно, что в октябре 2016 года «Виру Проспект» уже писал о КТ «Даумана 18» («Укажешь на нарушения, окажешься в изоляции», «ВП» №42). Увы, за это время накал страстей практически не изменился. И темы для обсуждения - все те же. «У каждой стороны своя правда. Но истина-то одна. Давайте займемся ее поисками», - обратилась на общем собрании 11 апреля к жильцам дома одна из членов КТ. Хорошо бы, чтобы ее услышали!

По мнению Любови Кивинен, права собственников на информацию о деятельности товарищества в КТ «Даумана 18» постоянно нарушаются.

Как квартирному товариществу получить городскую субсидию

Елена Пахомова, председатель комиссии по квартирным товариществам при Нарвском городском собрании, объясняет, почему КТ «Даумана 18“ не получило городскую поддержку по реновации фасадов, и разъясняет, каким образом можно получить городскую субсидию.

В первый раз КТ ходатайствовало о получении субсидии на работы по утеплению торцов здания в рамках программы «Украсим родной город». Город отказал в субсидии на основании того, что товарищество провело работы с нарушением Строительного закона, а именно: работы были выполнены до получения разрешения на строительство.

Во второй раз товариществу было отказано в субсидии из-за несоответствия представленного ходатайства действующему Порядку. В протоколе общего собрания от 1 апреля 2016 года указано, что рассматривался план и смета работ по реновации цоколя и отмостки здания, однако не отражено то, что решение о реновации собственниками принято и что за него проголосовали члены КТ. К тому же не было обосновано, почему для этих работ выбрана фирма, у которой оказалось более высокое ценовое предложение. И еще одно серьезное нарушение: договор со строительной фирмой был заключен с товариществом раньше, чем проведен конкурс.

С 2007 года в Нарве действует порядок получения городской субсидии на реновацию фасадов. С ним можно ознакомиться (на русском языке) на сайте города www.narva.ee.

Что должны сделать КТ, чтобы субсидию получить. Первое - принять на общем собрании решение о производстве строительных работ и проголосовать за него. Это решение должно быть четко прописано в протоколе. Напомню, что в новом Законе о квартирной собственности и КТ есть понятие о специальном управлении. То есть, если КТ хочет провести строительные работы или модернизацию объемом больше, чем план хозяйственной деятельности за предыдущий год, взять кредит (если он самостоятельно или вместе с другими обязательствами КТ также превышает сумму хозяйственных расходов за предыдущий год), то за это должны проголосовать 50% собственников плюс 1 голос, и при этом необходимо, чтобы им принадлежало больше половины площадей КТ.

Второе - правление должно организовать конкурс и представить три одинаковых приглашения на конкурс с одинаковым описанием объема работ, которые предполагается выполнить. Правление может разместить объявление о конкурсе в газете, в интернете или запросить от фирм, но не меньше, чем от трех . Ценовые предложения должны быть получены от юридических лиц, которые имеют соответствующие лицензии, регистрации и свидетельства о профессии- это требование теперь будет четко прописано в новой редакции Порядка. Все строители и лица, осуществляющие надзор собственника, обязаны быть в регистре хозяйственной деятельности, иначе они не имеют права предлагать свои услуги. Третье — проанализировать полученные ценовые предложения на соответствие заявленным требованиям и выбрать фирму, ценовое предложение которой не должно быть необоснованно высоким по отношению к другим предложениям. Если выбрали фирму с большей стоимостью, необходимо это обосновать. Наконец — заключить договор с подрядчиком. После этого занести в Строительный регистр извещение, и только когда будет получено разрешение на строительные работы, начинать их. Надзор собственника обязателен.

После того, как выполнены все работы и КТ получило разрешение на эксплуатацию или оформило извещение об эксплуатации в зависимости от проведенных работ, товарищество может представить ходатайство на городскую субсидию, но сделать это надо в течении года после окончания работ. Если все соответствует принятому городом порядку, КТ получит субсидию.

Например, за последние 4 года было поддержано 149 квартирных товариществ на общую сумму 895 тысяч евро.

В этом году Нарва меняет проценты субсидирования КТ по реновации фасадов, чтобы усилить мотивацию проведения ремонтов именно фасадов жилых домов. Ведь недаром порядок называется «Украсим свой город». Так, на реновацию фасадов домов и крыш, которые можно отнести к памятникам старины, есть возможность получить субсидию до 50 процентов от стоимости проекта; для домов, список которых будет определен в приложении к данному порядку (это в основном дома так называемой «сталинской» постройки), субсидия составит до 40%, все остальные жилые дома — до 30%. В случае, если проводят частичную перестройку, субсидия может составить от 10 до 15% от общей стоимости работ.

Максимальный размер субсидии на работы по реновации фасадов и крыш теперь будет составлять 40 тысяч евро (было 32 тыс. евро), а на частичную реновацию 10 тысяч евро.

О незаконных перепланировках, утепленных лоджиях и праве на информацию

Юрист Союза квартирных товариществ Эстонии Ирина Рева помогает разобраться в некоторых вопросах, которые, на наш взгляд, актуальны не только для членов нарвского КТ «Даумана, 18».

- Обязано ли правление КТ иметь часы приема и сообщать о них членам товарищества? Если такой практики нет, является ли это нарушением законодательства?

- Законодательством прием граждан не предусматривается. Однако Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах предусматривает, что у собственника квартиры должна быть возможность получить информацию о деятельности КТ. Все вопросы, связанные с тем, как собственники могут контактировать с правлением, регулируются внутри КТ: уставом, решением общего собрания. Информация может быть размещена, например, на инфостенде в подъездах, собственники должны знать телефон или электронный адрес, по которым они могут обратиться к членам правления.

- Статья 45 часть 2 нового Закона о квартирной собственности и КТ гласит:

“Правление может отказать от выдачи информации и предоставления документов, если есть основания полагать, что это может нанести существенный вред другим квартирособственникам или оправданным интересам третьего лица”, например, квартирному товариществу. Прокомментируйте, пожалуйста, это положение. Очень часто члены КТ жалуются на то, что правление или председатель не дают им необходимую информацию.

Обратимся к части 3 этой же 45-й статьи закона. В ней говорится, что, если правление отказывается предоставлять информацию о деятельности КТ или не предоставляет возможности ознакомления с документами, то собственник имеет право требовать, чтобы решение о правомерности его требования принималось на общем собрании квартирных собственников, либо представить в суд в неисковом производстве заявление для наложения на правление обязательства предоставить информацию или предоставить возможность для ознакомления с документами.

При этом надо понимать, что у собственника должен быть обоснованный интерес к информации. Собственник должен пояснить правлению, в связи с чем этот интерес у него возник. Еще один нюанс — по поводу копий тех или иных документов, которые порой требуют собственники. Собственник имеет право получить на руки только копию протокола общего собрания, либо копию решения правления, которое касается его. Со всеми остальными документами он может знакомиться непосредственно в месте хранения документов товарищества, в присутствии члена правления. Сидит и читает. Либо правление делает информационную справку по тому или иному запрашиваемому вопросу и выдает ее собственнику.

- Сколько раз в год должны проводиться собрания в КТ? Достаточно ли, чтобы собрание проводилось всего 1 раз в год?

По закону собрание в КТ должно проводиться не реже одного раза в год (для утверждения отчета за хозяйственный год и принятия хозяйственной программы на новый). Но, понятно, что собрания могут проводиться и чаще - по мере необходимости.

- Какова по новому Закону о квартирной собственности и КТ процедура созыва внеочередного общего собрания КТ? Какой процент членов КТ необходим для его созыва?

- В части созыва общего собрания по инициативе членов товарищества (внеочередного собрания) ничего не изменилось. Для созыва собрания по требованию его членов (инициативной группы) достаточно 1/10 членов КТ, если уставом не предусмотрена меньшая норма представительства. А вот прописывать в уставе, чтобы было больше 1/10 членов, противозаконно. Если такое требование в уставах все же есть, оно противоречит закону.

Ходатайство о созыве внеочередного собрания инициативная группа должна передать правлению. И правление обязано созвать внеочередное собрание, даже если оно не согласно с представленной в ходатайстве повесткой дня собрания. В ходатайстве желательно указать срок проведения собрания, о котором ходатайствуют собственники. Обычно этот срок оговорен в уставе КТ и составляет не более 2-х месяцев. Объявление о новом собрании вывешивает правление, а не инициативная группа. Если же правление не реагирует на ходатайство инициативной группы о созыве общего внеочередного собрания, то право его созыва переходит к самим квартирособственникам. В этом случае в объявлении о созыве общего собрания обязательно следует указать, что собрание созывают сами собственники, поскольку правление отказалось созвать общее собрание по ходатайству квартирных собственников в предусмотренные уставом (или в указанные в ходатайстве) сроки. Очень важно помнить, что собрание должно проходить по заявленной повестке дня и никак иначе. Добавление в повестку может внести правление, но не сами члены КТ, которые созывают общее собрание вместо правления

- Кто и за что может (или не может?) лишить собственника права участвовать в собрании?

- Лишить собственника права участвовать в собрании, лишить его права выступить на собрании нельзя. Однако выступления должны проходить в соответствии с принятым регламентом, чтобы не возникла ситуация «базара». В случае, если идет речь о принудительном отчуждении квартирной собственности, то в течение года этот собственник не имеет права голосовать на общем собрании, но присутствовать на нем он может. Не могут голосовать члены правления в случае, если оценивается их деятельность или идет речь об оплате их услуг или заключении с ними договора.

Согласно новому закону на собрание может прийти как сам собственник, так и его представитель. Но право голоса есть только у одного из них. Теперь у каждого собственника есть право привести на собрание компетентного человека, который будет представлять его интересы.

- Можно ли делать перепланировку квартир без проекта?

- Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что конкретно планирует сделать в своей квартире собственник. С 1 июля 2015 года действует новый Строительный кодекс. Согласно ему за все перепланировки в квартире отвечает сам собственник. И ничего согласовывать с КТ не надо. Но! Предположим, собственник, задумавший ремонт (понятно, что более серьезный, чем переклеить обои и покрасить рамы), обязан подать в соответствующие службы городской управы извещение о строительстве и в нем кратко описать, что он планирует сделать. В течение 10 дней из управы должен поступить ответ, нужен ли собственнику проект, согласования или нет. Если в течение этого времени ответа собственник не получает, значит, проект не нужен и он может начинать ремонт. Но за все, что он делает в ходе ремонта, собственник отвечает сам.

Если же планируемый ремонт в квартире предполагал наличие проекта или согласования собственников, то после окончания ремонтных работ собственник должен запросить в горуправе извещение на использование квартиры после ремонта. Выполненные работы будут проверены на соответствие с проектом и только после выдачи подтверждающего извещения об использовании ремонт в квартире будет считаться законченным.

Важно знать: местное самоуправление извещает других квартирособственников о согласовании чьего-либо проекта через КТ. То есть в КТ из горуправы приходит письмо: такой-то собственник представил свой проект, с ним можно ознакомиться по следующей ссылке. И КТ обязано оповестить собственников об этом. На предоставление возражений отводится 15 дней. Если в течение этого времени возражения не поступили, значит, все согласны с проектом перепланировки. К сожалению, многие КТ даже не знают о таком порядке, а наши городские структуры часто не извещают КТ.

- Собственники догадываются, что в соседней квартире идет масштабная перепланировка, хотят убедиться, что несущие стены остаются нетронутыми, но в квартиру их не пускают. Что делать в таком случае?

- Обратиться в строительную инспекцию городской управы с заявлением проверить квартиру по указанному адресу, в которой идет ремонт или сделана перепланировка. Служба надзора проверит и, при необходимости, сделает собственнику предписание или остановит работы.

- В случае, если некоторые собственники в ходе ремонта утепляют свои лоджии и балконы, тем самым увеличивая площадь квартиры, присоединяют к своей квартире часть общего коридора на этаже, должно ли КТ выставлять им счет за эти квадратные метры? И как это должно быть оформлено? Можно ли заключить, например, договор аренды между КТ и квартирособственником? Решить «полюбовно» на общем собрании - по согласованию сторон? Закрепить это решение в Уставе КТ? Или сделать что-то иное?

- Необходимо понимать, что лоджии, балконы — это совместная собственность, принадлежащая всем собственникам многоквартирного дома как долевая собственность и эти метры не входят в реальную часть квартиры. Это относится и к общим коридорам. КТ же может выставлять счета только за ту площадь квартиры, которая внесена в Крепостную книгу. Увеличить или уменьшить площадь квартиры квартирное товарищество по своему усмотрению не имеет права. А раз так, то на общем собрании при присутствии большинства членов КТ можно договариваться о порядке пользования совместной собственностью. Внимание: мы говорим не о присоединении к чьей-либо квартире дополнительных метров, а об использовании совместной собственности! Если же кто-то хочет увеличить метраж своей квартиры за счет метров совместной собственности, то это уже предполагает нотариальную сделку, то есть процесс отчуждения собственности. Причем к нотариусу в этом случае обязаны явиться все 100% собственников. Цена покупки должна быть определена заранее. Хочу отметить, подобных прецедентов по всей Эстонии практически единицы.

А вот обратный процесс – когда КТ, как представитель собственников, требует восстановления прежнего состояния, например, в Таллинне идет очень активно. Этому вопросу ныне уделяется большое внимание.

Но предположим, все 100% собственников согласились с тем, что кто-то из собственников будет использовать часть общего коридора. В таком случае должно быть заключено соглашение собственников, принято решение о величине оплаты за личное пользование совместной собственности, и уже на основании этого человек платит за «свои» метры. Но важно знать:плата за эти метры коридора не входит в квартплату и она не такой величины, как плата за квартирные метры. Полученные деньги КТ имеет право вкладывать в ремонтный фонд (если на собственники дали свое согласие) или распределять между собственниками, пропорционально принадлежащим им долям.

- Если КТ собирается менять свой Устав, на какие вопросы следует обратить первостепенное внимание согласно новому законодательству?

- Обратить внимание следует , например, на то, что с этого года за изменение устава КТ должны проголосовать не менее 2/3 участвующих в общем собрании собственников, если уставом не предусмотрена иная норма. Изменился порядок оспаривания решений общих собраний. Вместо паевого взноса теперь мы говорим о резервном фонде, величина которого должна составлять по меньшей мере 1/12 от предполагаемых годовых расходов КТ. Решение о величине резервного капитала принимает общее собрание квартирных собственников. Очень важное новшество - это возможность принятия решения без созыва собрания. В статье 21 закона о квартирной собственности и квартирных товариществах этот порядок подробно описан: правление отправляет собственникам проект решения, указывает срок, в течение которого собственник должен представить свою позицию об этом (письменно, по телефону, по е-почте и т.д.) Если квартирный собственник в течение названного срока не сообщает о том, поддерживает он решение или против него, то считается, что он голосует ПРОТИВ решения. Правление составляет протокол о голосовании, при этом ответы собственников являются неотъемлемой частью протокола. Решение считается принятым, если за него отдано свыше половины голосов квартирных собственников. Подобным образом удобно решать срочные вопросы обычного управления.

Что касается взятия квартирным товариществом кредита, то теперь за это должно проголосовать более половины от общего числа собственников, которым принадлежит одновременно и большая часть долевой собственности. С нового года изменилась и величина пени в случае задержки собственником оплаты счета — пени стали в три раза меньше и составляют на сегодняшний момент 0, 022% в день ( до 2018 года эта величина составляла до 0,07% в день).

- Из-за неправильно оформленных документов КТ не получило финансовую поддержку от города. Может ли это считаться ущербом для КТ?

- Нет, это нельзя назвать ущербом. Скорее, можно говорить о ненадлежащем исполнении членами правления своих обязанностей, раз они не смогли представить документы в том виде, который требуется. И это может послужить основанием для отзыва члена правления.

- КТ находится на обслуживании у юридической фирмы. Это распространенная практика?

- Довольно распространенная, поскольку КТ хотят снизить риски при принятии решений. Насколько оправдано это обслуживание, надо обговаривать на общем собрании, проанализировав результаты полученных консультаций, их стоимость. Вопрос регулируется программой хозяйственной деятельности КТ.

- Сколько доверенностей может иметь на руках председатель КТ?

- Это регламентируется только уставом КТ. И никого не должно интересовать, на каком основании и при каких обстоятельствах была выдана доверенность.

- В документах товарищества записано: устав КТ не менялся, но в 2009 году был утвержден общим собранием в новой редакции в связи с изменениями Закона о некоммерческих объединениях. Может ли считаться, что устав изменился?

- Следует открыть карту Б товарищества и посмотреть, какой устав внесен в регистр. Только внесенный в регистр устав считается действующим. При этом, если какие-либо положения устава противоречат закону, то следует исходить из положений закона.

- Какой договор должен быть заключен у КТ с председателем правления?

- С председателем правления заключается договор поручения (т.е гражданско-правовой договор на оказание услуги), а не трудовой договор. Т. е. председатель, как и члены правления, получает за свою работу вознаграждение, а не заработную плату. Величина вознаграждения никак не связана с величиной минимальной платы труда, председателю не положен также и оплачиваемый отпуск , если на это нет особого решения общего собрания. Вопрос о величине вознаграждения принимается общим собранием товарищества.

- Что означают хозяйственные расходы КТ? Входят ли туда коммунальные расходы?

- Да, коммунальные расходы входят в хозяйственные расходы КТ.

К сведению

В Нарве зарегистрировано более 400 квартирных товариществ.

Как правило, КТ формируют правление и выбирают председателя. Законом предусмотрены случаи, когда формирование правления не обязательно, например, когда в доме не больше 10 квартир или все квартиры находятся в собственности одного лица.

Полезные ссылки, телефоны, адреса:

Eesti Korteriühistute Liit

Союз Квартирных Товариществ Эстонии

Sakala 23A, 10141 Tallinn

Тел. (+372) 6 275 740

Э-почта: ekyl@ekyl.ee

www.ekyl.ee



Narva Linnavalitsus

Нарвская городская управа

департамент городского хозяйства

Peetri pl., 5, 20308 Narva

Э-почта: narvalv@narva.ee

www.narva.ee

Специалист по работе с КТ

Ирина Смирнова

Петровская пл. 3-23, Нарва

Тел.: 3599155, 56487827

irina.smirnova@narva.ee

Narva Linnaelamu SA

Energia, 4, 20308 Narva

Тел.: 35 66200

Э-почта: linnaelamu@hot.ee

www.linnaelamu.ee

Нарвское объединение квартирных товариществ

Vaksali, 19 20308 Narva

Тел.: 35 94934

ПОЛЕЗНО:

Порядок субсидирования квартирных товариществ в рамках проекта «Украсим родной город» в Нарве:

web.narva.ee/files/10110.pdf

Как найти: заходим на сайт www.narva ee – переключаемся на русский регистр — «городское хозяйство» — «правила и порядки».

Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах:

www.riigiteataja.ee/akt/109052017014



К СВЕДЕНИЮ:

Союз Квартирных Товариществ Эстонии был основан 17 апреля 1996 года в Раквере.

Количество членов союза на сегодняшний день достигает 1436. Управляющим органом Союза является Совет, избираемый в День Союза, он состоит из 21 члена.

Союз имеет восемь бюро в различных городах Эстонии, в которых возможно получить разностороннюю информацию по темам организации деятельности квартирного товарищества.

Союз Квартирных Товариществ Эстонии представляет товарищества Эстонии в следующих международных организациях: Всемирный Союз Квартирных Товариществ (ICA Housing); Организация Жилищного Хозяйства Европы CECODHAS; Балтийский Союз Квартирных Товариществ (BUCHA).





Выпуск подготовила Светлана Зайцева

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