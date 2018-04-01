28 красавиц в национальных костюмах

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В конце февраля в стенах городского Силламяэского музея открылась выставка кукол в национальных костюмах Эстонии. Теперь эти куклы порадуют нарвитян. Коллекция прибыла в Нарву для участия в конкурсе «Свободная песня эстонского орнамента», организованном Нарвской художественной галереей в рамках Дня художника и посвященном столетию Эстонии.

Куклы в мужском и женском национальном костюме Северной Эстонии, автор – Ирина Замарина.

В честь юбилея Эстонской Республики Силламяэский музей предложил людям создать кукол в костюмах разных уездов.

- При нашем музее существует группа женщин, занимающихся в качестве досуга рукоделием под руководством нарвитянки Елены Колесовой. В преддверии столетия ЭР родилась идея сшить кукол в национальных костюмах. Все образцы национальной одежды изготовить просто невозможно, так она разнообразна и многочисленна. Поэтому было решено взять четыре основные группы народного костюма по регионам: Северная, Южная, Западная Эстония и острова, - рассказывает руководитель проектов Силламяэского музея Ирина Замарина и член кружка рукодельниц.

По её словам, в проекте приняло участие 18 человек. Каждая мастерица шила две куклы – одну в подарок музею, а вторую для себя. Напряженная работа шла с осени и закончилась лишь в начале февраля. Рукодельницам сначала пришлось проштудировать немало специальной литературы на эстонском и русском языках, изучить массу нюансов, отличающих костюм одной местности от другой. Например, в какую сторону закладываются складки на юбке, или как завязывается пояс на мужском и женском костюмах, какая вышивка и на каких частях одежды присуща тем или иным областям. Подспорьем стала книга Virumaa rahvakostüüm («Народный костюм Вирумаа»).

Получилось 28 замечательных кукол, которые не только радуют глаз, но и наполняют душу каким-то неуловимым ощущением детства: кто из девочек откажется от подобной красоты?! На первый взгляд может показаться, что, если выкройка одна, то и куклы должны быть похожими друг на друга. Но нет: у каждой свой образ, наряд, характер.

Кукол в национальных костюмах можно будет увидеть в Нарве на выставке «Свободная песня эстонского орнамента» в Художественной галерее Нарвского музея на ул. Вестервалли с 27 апреля по 3 июня.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

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