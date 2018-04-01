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В честь 100 дня рождения Эстонской Республики все школы, частные лица, семьи, предприятия и организации как в Эстонии, так и за рубежом могут посадить свой дуб или дубовую рощу.



Иллстративное фото.

Высадка дубов пройдет по всей Эстонии в течение первых двух недель мая, большинство дубовых рощ начнут сажать 1 июня.

О высадке дубового парка или посадке деревьев канцелярия президента просит сообщать по адресу tammed@riigikantselei.ee.

Более подробная информация о дубовых парках: www.ev100.ee/ru/100-dubov-dlya-estonii.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

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