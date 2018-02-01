Итоги викторины «Гордость Эстонии»

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Дорогие друзья!

Спасибо всем, кто принял участие в викторине «Гордость Эстонии», которую мы провели совместно с Нарвской городской библиотекой в рамках проекта «Празднуем вместе!».

Очень приятно, что викторина вызвала живой интерес у школьников, которые активно присылали свои ответы.

Приятно, что викторина приобрела международный характер — Николай Пригодич из Республики Беларусь узнал о её проведении через интернет и прислал абсолютно верные ответы. Он становится одним из победителей и получает благодарственное письмо.

Так как правильных ответов оказалось довольно много, победителей выбрал генератор случайных чисел сайта randstuff.ru.

В старшей возрастной группе победителем признаётся Артур Балкин, 14 лет.

В младшей возрастной группе победителями становятся Екатерина Башкирова, 10 лет, Тимофей Разгуляев, 9 лет и Диана Таппи, 9 лет.

Также за активное коллективное участие редакция награждает:

väike klass и педагога Зинаиду Белову, Солдинаская гимназия,

2 С класс и педагога Елену Забарину, Пяхклимяэская гимназия,

3 А класс и педагога Маргариту Титову, Солдинаская гимназия.

Победителей ждут дипломы и сладкие призы в редакции по адресу Нарва, ул.Пушкина, 20, 2-й этаж, офис 12.

Один из победителей нашей викторины «Гордость Эстонии» - 9-летний Тимофей Разгуляев - получил сладкий приз в редакции, куда пришел вместе с мамой. Тимофей рассказал, что учится во втором классе Пяхклимяэской гимназии. А поучаствовать в викторине ему предложила мама. По ее словам, «Нарвскую Газету» по подписке получает бабушка Тимофея. Далее прочитанная газета переходит в семью Тимоши, где прочитывается снова. Вопросы викторины показались мальчику интересными, и он начал искать на них ответы в литературе и интернете. Особенно любопытным показался ему вопрос о том, какая древесина обспечивает звук роялю «Эстония». Мальчик сам увлекается игрой на музыкальных инструментах, и этим вопросом, частично, был вызван его интерес к разгадыванию викторины. Любознательный и активный подросток, как рассказала его мама, уже не первый раз становится победителем разного рода конкурсов.

Главный редактор Татьяна Завьялова вручает приз победителю викторины в старшей возрастной группе Артуру Балкину

Правильные ответы на вопросы викторины:

1. Евровидение 2002

2. Марципан

3. Ель

4. Монастырь Св. Бригитты

5. Пыльтсамаа

6. Густав Эрнесакс

7. Накситралли

8. Мини-фотокамера

9. Клепперы.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

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