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Празднуем вместе!Кадры из фильма «Принаровский край» как будто оживают

Дата публикации: Сегодня, 13:31 Просмотрено: 96

Конференция, посвящённая истории Принаровья, расцвет которого пришёлся на период первой независимости Эстонской Республики, стала подарком к столетнему юбилею нашей страны от национально-культурного общества «Нарвамаа».

Кадры из фильма «Принаровский край» как будто оживают

Поет хор общества «Нарвамаа».

Просветительская конференция была посвящена вопросам культурного наследия Принаровского края, разоренного во время Второй мировой войны, потерявшего более половины своих жителей, так и не вернувшихся в сожженные деревни с наступлением мирного времени.

- До войны в Принаровье проживало 25 тысяч человек, в основном – русские. Важно сохранить память о культурных особенностях этого края, они составляют большую часть русской культуры в Эстонии, - рассказывает Галина Шушкевич, председатель общества «Нарвамаа».

На конференции краевед-иссле­до­ва­тель из Маарду Олег Дроздик выступил с докладом о начальном образовании в деревенских школах Принаровья. Молодое правительство ЭР интенсивно помогало развивать систему образования: почти в каждой деревне была начальная школа, а родителей могли даже наказать за отказ отдать ребёнка на обучение.

Член общества «Нарвамаа» Зоя Федосюк выступила с докладом о сленге, языке, на котором общались жители Принаровья, в силу своего расположения бывшего точкой пересечения торговых путей и военных событий. В итоге в обиходе оставались слова, которые прижились, но с некоторым искажением - и получилась очень своеобразная и интересная «речевая прослойка», не похожая ни на один соседский язык. Так, например, «куцавейка» означает короткое пальто, покрытое сукном (не фуфайка!), а «фрыштыкать» - значит позавтракать.

Житель Васк-Нарвы Александр Петухов в своем выступлении тоже коснулся сленга, но уже васк-наровского, а точнее – рыбацкого. В разговорах рыбаков много специальных словечек и понятий, совершенно недоступных для понимания постороннему слушателю. А. Петухов также привез на конференцию различные артефакты, документы и предметы, которые должны стать основой музея, посвящённого Васк-Нарве.

Помимо докладов на мероприятии был показан необычный интерактивный фильм «Принаровский край». Он основан на фотоматериалах, рассказывающих о местах, природе, людях и исторических событиях; иногда кадры «оживают».

- Мы как бы плывем по Нарове, начиная с Чудского озера и до Нарвы, озвучивая песнями и наполняя инсценировками те места в фильме, мимо которых «проплываем», - объясняет подход фильма Галина Шушкевич. - Это и трагические события, и, наоборот, праздничные. Например, в Васк-Нарве есть практически разрушенная крепость Нейшлосс – на этих кадрах фильм останавливается, и тут перед экраном появляются рыцари, и разыгрывается сцена сражения. В деревне под названием Скамья силами местных жителей и общества «Нарвамаа» была поставлена стела в память о павших принаровцах – и на кадрах с видами деревни мы в зале исполняем песню «Спите, орлы боевые». На кадрах, показывающих деревню Яма, ансамбль «Супрядки» разыгрывает свадебные сцены, а во время показа комплекса взорванных Никольского и Ольгинского соборов хор общества «Святогор» исполняет молитвы.

Мероприятие посетили друзья общества «Нарвамаа» - бывшие жители Принаровья, национально-культурные общества Нарвы, представители города и Министерства культуры.

 

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

Более подробную информацию смотри на тематическом сайте, посвящённом Принаровью  narova.eu

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Кадры из фильма «Принаровский край» как будто оживают

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Кадры из фильма «Принаровский край» как будто оживают

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