Кадры из фильма «Принаровский край» как будто оживают

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Конференция, посвящённая истории Принаровья, расцвет которого пришёлся на период первой независимости Эстонской Республики, стала подарком к столетнему юбилею нашей страны от национально-культурного общества «Нарвамаа».

Поет хор общества «Нарвамаа».

Просветительская конференция была посвящена вопросам культурного наследия Принаровского края, разоренного во время Второй мировой войны, потерявшего более половины своих жителей, так и не вернувшихся в сожженные деревни с наступлением мирного времени.

- До войны в Принаровье проживало 25 тысяч человек, в основном – русские. Важно сохранить память о культурных особенностях этого края, они составляют большую часть русской культуры в Эстонии, - рассказывает Галина Шушкевич, председатель общества «Нарвамаа».

На конференции краевед-иссле­до­ва­тель из Маарду Олег Дроздик выступил с докладом о начальном образовании в деревенских школах Принаровья. Молодое правительство ЭР интенсивно помогало развивать систему образования: почти в каждой деревне была начальная школа, а родителей могли даже наказать за отказ отдать ребёнка на обучение.

Член общества «Нарвамаа» Зоя Федосюк выступила с докладом о сленге, языке, на котором общались жители Принаровья, в силу своего расположения бывшего точкой пересечения торговых путей и военных событий. В итоге в обиходе оставались слова, которые прижились, но с некоторым искажением - и получилась очень своеобразная и интересная «речевая прослойка», не похожая ни на один соседский язык. Так, например, «куцавейка» означает короткое пальто, покрытое сукном (не фуфайка!), а «фрыштыкать» - значит позавтракать.

Житель Васк-Нарвы Александр Петухов в своем выступлении тоже коснулся сленга, но уже васк-наровского, а точнее – рыбацкого. В разговорах рыбаков много специальных словечек и понятий, совершенно недоступных для понимания постороннему слушателю. А. Петухов также привез на конференцию различные артефакты, документы и предметы, которые должны стать основой музея, посвящённого Васк-Нарве.

Помимо докладов на мероприятии был показан необычный интерактивный фильм «Принаровский край». Он основан на фотоматериалах, рассказывающих о местах, природе, людях и исторических событиях; иногда кадры «оживают».

- Мы как бы плывем по Нарове, начиная с Чудского озера и до Нарвы, озвучивая песнями и наполняя инсценировками те места в фильме, мимо которых «проплываем», - объясняет подход фильма Галина Шушкевич. - Это и трагические события, и, наоборот, праздничные. Например, в Васк-Нарве есть практически разрушенная крепость Нейшлосс – на этих кадрах фильм останавливается, и тут перед экраном появляются рыцари, и разыгрывается сцена сражения. В деревне под названием Скамья силами местных жителей и общества «Нарвамаа» была поставлена стела в память о павших принаровцах – и на кадрах с видами деревни мы в зале исполняем песню «Спите, орлы боевые». На кадрах, показывающих деревню Яма, ансамбль «Супрядки» разыгрывает свадебные сцены, а во время показа комплекса взорванных Никольского и Ольгинского соборов хор общества «Святогор» исполняет молитвы.

Мероприятие посетили друзья общества «Нарвамаа» - бывшие жители Принаровья, национально-культурные общества Нарвы, представители города и Министерства культуры.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

Проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества)

Более подробную информацию смотри на тематическом сайте, посвящённом Принаровью narova.eu

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