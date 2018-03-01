«А инвалидность я просто не замечаю»

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О сотрудничестве с Кассой по безработице рассказывают работодатели, имеющие опыт трудоустройства людей с пониженной трудоспособностью.

Организованное с помощью Кассы по безработице рабочее место шлифовщика на мебельном производстве Woodmeister.

Михаил Румянцев, руководитель фирмы Woodmeister, чья деятельность связана с производством мебели.

- Мы воспользовались предоставляемой Кассой новой возможностью принять на работу человека, долгое время не работавшего ранее, под услугу опорного лица. Дело в том, что у нас совсем небольшой коллектив, и, чтобы специалисты не отвлекались от основного производства на шлифовку деталей, для которой не нужно обладать высокой квалификацией, мы и организовали это рабочее место. Работу на нем вполне может выполнять человек с пониженной трудоспособностью. Я сам являюсь его опорным лицом, то есть показываю, объясняю, если работнику что-то непонятно. Мы приняли в коллектив человека, чьи недостатки в здоровье не мешают выполнять необходимую работу. А инвалидность здесь никакой роли не играет, я ее просто не замечаю. Это уже не первый наш контакт с Кассой по безработице. Считаю возможность, предоставляемую работодателям по принятию на работу людей с пониженной трудоспособностью, нормальным вариантом и могу посоветовать воспользоваться ею и другим руководителям предприятий.

Зеленый наряд будущего Парка к 100-летию ЭР пока в виде рассады выращивается в MTÜ Uus sild.

Владимир Наумов, руководитель MTÜ Uus sild.

- Наш опыт сотрудничества с Кассой по безработице начался еще до реформы трудоспособности. Одним из его направлений является трудоустройство людей со сниженной трудоспособностью. Мы используем различные услуги Кассы, например, услугу «Мое первое рабочее место», предназначенную для молодых людей, не имеющих образования и опыта работы. У нас также есть несколько человек, работающих в различных направлениях с пособием на выплату зарплаты при трудоустройстве людей с пониженной трудоспособностью. Параллельно используется услуга привлечения опорного лица, которое сопровождает и поддерживает наших работников в тех ситуациях, когда они сами не могут справиться. Ситуации эти бывают различными, поскольку степень трудоспособности у работников тоже отличается. Подбираем для них те действия, с которыми они максимально эффективно справляются. Принимаем людей с разными проблемами: опорно-двигательного аппарата, слабовидящих, с физическими особенностями, а также с когнитивными и интеллектуальными. Уровень мотивации у этих работников достаточно высок, мы и сами их мотивируем приходить на работу, обучаться тем или иным навыкам. Поскольку физические возможности не позволяют им работать полный рабочий день, применяется индивидуальный график и сокращенный рабочий день, а договоры заключаем на почасовую работу.

У нас есть четыре основных направления: строительно-отделочные работы, ручной труд (где ребята занимаются изготовлением керамических изделий), садоводство и благоустройство (наша организация принимает активное участие в создании и реализации проекта Парка к 100-летию ЭР на территории пустыря, что за телевышкой. Помимо проведения земляных работ на территории будущего парка уже выращиваем для него рассаду цветов, овощей и деревьев). Также занимаемся общественным питанием, где у нас работают помощники поваров. Помимо этого сотрудничаем с Нарвским отделением Ида-Вирумааского центра профессионального образования, два человека из которого (а это молодые люди, которые обучаются по специальной облегченной программе) у нас как раз находятся на производственной практике.

Как и во всякой деятельности, у нас есть свои удачи и сложности. Тем не менее, наше сотрудничество с Кассой нас полностью удовлетворяет, я постоянно взаимодействую с консультантами, которые курируют этих людей, с учебным отделом и отделом, отвечающим за работу с работодателями. К слову, я уверен, что еще не все работодатели знают про такую услугу Кассы, как опорное лицо. Надо пояснить, что это не обязательно специально обученный человек, а работник, на которого Касса выделяет деньги для компенсации моментов, связанных с обучением подопечного.

А на примере нашей деятельности, связанной с так называемым социальным предпринимательством, можно показать, как взаимодействует с Кассой по безработице не обычное предприятие, а недоходное объединение, существующее за счет проектной деятельности и работы, направленной на благо нашего города.

Материал подготовила Наталья Соболева

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Реформа трудоспособности дала новые возможности соискателям и работодателям

«А инвалидность я просто не замечаю»

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