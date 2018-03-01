Реформа трудоспособности дала новые возможности соискателям и работодателям

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Реформа трудоспособности на слуху у работодателей, но не все знают о возможностях, которые предлагает Касса по безработице для трудоустройства людей с пониженной трудоспособностью. Что это за возможности, используют ли их работодатели и какую помощь при этом получают? Об этом и другом рассказывает консультант Кассы по безработице для работодателей Сабина Корнеева.

- Сабина, с внедрением реформы трудоспособности в Эстонии стало ли больше работодателей, заинтересованных в принятии на работу людей с ограниченными возможностями?

- Точной статистики привести невозможно, потому что в отличие от старой системы, когда люди с особыми потребностями получали пенсию по нетрудоспособности и по желанию могли искать работу с помощью Кассы по безработице, теперь человек, которому назначена частичная трудоспособность, для получения пособия должен выполнить условия активности. Под этим имеется в виду, что он учится, работает или зарегистрирован в качестве безработного и ищет работу и т.д. Но можно сказать с уверенностью, что благодаря реформе и новым возможностям у людей с пониженной трудоспособностью появилось больше возможностей найти подходящую работу. Расширился и круг кандидатов на работу у работодателей.

Согласно статистике, в Ида-Вирумаа с каждым годом растёт число людей с пониженной трудоспособностью, которые закончили статус безработного по причине трудоустройства: в 2015 г. – 965 человек, в 2016 г. – 1374, в 2017 г. – 2261. На конец декабря прошлого года в Ида-Вирумаа было 1576 действующих договоров с различными фирмами и учреждениями на возмещение социального налога за 4431 работника. За 2017 год под субсидию трудоустроено 306 клиентов с пониженной трудоспособностью.

- В каких сферах и на каких рабочих местах могут трудиться люди с пониженной трудоспособностью?

- Важно не только состояние здоровья и физических возможностей человека, но и то, какие у него есть навыки, профессия, квалификация и опыт работы. Существуют стереотипы, например, что слабовидящий человек может работать только массажистом, а человек на инвалидной коляске – только за компьютером. На самом деле, сейчас уже существует множество компьютерных программ, которые позволяют слабовидящим людям работать и бухгалтерами, и работниками по персоналу, и по другим специальностям. То же относится к людям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Современные инвалидные кресла настолько мобильны и легки в управлении, что нередко можно видеть человека в инвалидном кресле за кассой в торговом центре или на производстве.

- Может ли в принципе социализироваться и стать нормальным работником человек, долгое время в силу пониженной трудоспособности сидевший дома?

- Зачастую, если особые потребности не позволили получить образование, молодым людям тяжелее найти себя на рынке труда, и бывает так, что некоторые действительно засиживаются дома. На этот случай у нас есть такие услуги как защищённая работа, когда человек начинает работать под чутким руководством, постепенно привыкая к рабочему режиму и к работе в коллективе. По окончании адаптации человек чувствует в себе силы попробовать себя на открытом рынке труда и вместе с кейс-менеджером начинает искать подходящую работу. Начать ее можно с услуги трудовой практики, чтобы и соискатель, и работодатель присмотрелись к друг другу и после этого определились с трудоустройством. И такие примеры есть! Так, с мая прошлого года была трудо­устроена одна безработная с пониженной трудоспособностью, связанной с нарушением интеллекта. У женщины были проблемы с общением, она была очень неуверена в себе. Мы направили её на услугу защищённой работы, во время которой женщине очень понравилось работать на кухне, и она сама изъявила желание трудоустроиться на работу в столовую.

- Как работодатели узнают о новых возможностях, предоставляемых Кассой?

- Наша цель не только предоставить информацию о возможных услугах и пособиях, предназначенных для работодателей, у которых работают люди с пониженной трудоспособностью, но и повысить общую осведомлённость в этом вопросе. Для этого в каждом уезде проводим инфодни, на которые приглашаем представителей организаций, чтобы они на своём примере рассказали, какими бывают виды особых потребностей, как общаться с людьми с теми или иными ограниченными возможностями, как лучше адаптировать новых работников в коллектив и как подготовить коллектив к приходу особого коллеги. На инфоднях работодатели узнают, как правильно сопроводить невидящего человека, как общаться со слабослышащим работником, какие психические нарушения не отражаются на работе. Также наших специалистов можно пригласить на предприятие, где они проведут обучение коллектива.

- В чем может заключаться помощь Кассы в оборудовании рабочего места?

- Касса по безработице, если это обоснованно, может помочь переоборудовать рабочее место, чтобы работник мог без препятствий находиться на нем, выполнять работу и пользоваться необходимым для работы оборудованием. Нужно учитывать, что если Касса одобрила оборудование рабочего места, то работодатель сначала должен это сделать сам, и только после этого на согласованных условиях Касса компенсирует либо часть затрат, либо в некоторых случаях — все расходы полностью. Важно знать, что расходы на приспособление рабочего места возмещаются при условии либо бессрочного трудового договора, либо договор с работником заключён минимум на три года.

- Решен ли вопрос с доставкой на рабочее место, если у человека проблемы с передвижением?

- Расходы на поездку на работу частично возмещаются Кассой по безработице с помощью соответствующего пособия. К сожалению, данное пособие можно использовать только 12 месяцев в течение трёх лет. Это сделано потому, что некоторые люди испытывают трудности только зимой, когда много снега и скользко. Это пособие может поддержать человека только в начале трудовых отношений, до окончания испытательного срока. Позже то, как добраться до работы, человеку предстоит решать самому, возможно — вместе с работодателем.

Материал подготовила Наталья Соболева

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