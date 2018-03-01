Два мнения

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- Обсуждаемое очередное предстоящее повышение в Эстонии пенсионного возраста до 68,8 лет вызывает много споров. Специалисты считают, что если к 2040 году эти изменения не будут узаконены, то пагубное влияние на экономику и социальные гарантии будет неизбежным. Политики же не спешат с решениями. А что вы думаете про этот возраст?



Владимир Бутузов, депутат Нарвского городского собрания, многие годы был одним из лидеров профсоюза Эстонской электростанции и доверенным лицом нарвских энергетиков.

- Народ выбирает своих правителей на разных уровнях для того, чтобы они могли что-то делать для людей, а не только работать на себя. Но я вижу, что политики меняются, а все остается неизменным. Сейчас рассматривать вопрос выхода на пенсию практически в 70 лет, считаю просто неразумно. Я почти 43 года отработал на Нарвских станциях и знаю, что такое уйти в этом возрасте на пенсию. Думаю, что энергетики до этого возраста просто не будут доживать. Я чуть ли не каждую неделю хожу на похороны. Уходят мои друзья, коллеги, которым еще далеко до 70-ти. А условия на станциях, несмотря на небольшие улучшения, кардинальным образом не изменились. Сланцевая пыль, сланцевое масло, сланцевая зола и сам сланец — все эти факторы влияют на здоровье людей. Страдают не только слесари, сварщики, машинисты, обходчики, которые соприкасаются со всем этим, но также и уборщицы, работающие в производственных помещениях. А не убирать их нельзя — эта пыль взрывоопасная. И они трудятся в таких же условиях, как и мы, слесари: при температуре у котлов до 60 градусов. В таких условиях трудно доработать до пенсии в 70 лет. Да и представители других профессий к этому возрасту тоже приходят уже выжатыми. Как быть, например, воспитателям в детских садах? Родители, отдающие ребенка в детский сад, предпочитают, чтобы с ним работали молодые и энергичные учителя, и опыт возрастных воспитателей уже мало кого интересует. Да, проще всего поднимать акцизы, налоги, цены, возрастной ценз выхода на пенсию. Но я не вижу, чтобы парламентарии сегодня думали о том, как повысить уровень жизни наших соотечественников. И от этого мне очень обидно.



Алла Буткевич, лидер Нарвского профсоюза работников образования.

- В детских садах и школах работают преимущественно женщины. Они большие энтузиасты своего дела, выкладываются по полной, чтобы никому не приходилось краснеть за нашу профессию. Люди - не автоматы. Если отодвинуть возрастной порог еще дальше, то нам уже просто нечего будет отдавать детям. Более того, мы просто будем вымирать. Уже сейчас «выжатыми» на работе являются не только люди предпенсионного возраста, но и гораздо более молодые. Женщины, которым еще нет и 50-ти, жалуются, что им еще так долго трудиться до пенсии, а они уже «выработались». Многие вообще не верят, что при такой интенсивности труда можно дожить до пенсионного возраста. Тревожным звоночком становятся смерти еще полных, казалось бы, сил учителей, а также случаи инсультов или инфарктов у представителей нашей профессии. Не зря же раньше учителям давали выслугу лет. Нынешние свободолюбивые и информированные о своих правах ученики не чтят авторитетов, им ничего не стоит обидеть учителя. Не удивительно, что молодые педагоги, столкнувшись с реалиями профессии, испытывают своего рода шок и разочарование. В свою очередь, пожилые учителя думают, что не успеют пожить просто для себя. Потому предпочитают уходить на досрочную пенсию: люди готовы потерять в деньгах, чем окончательно растерять здоровье еще до достижения официального пенсионного возраста, после которого отрезок человеческой жизни очень короток. Вести речь о почти 70-летнем пенсионном рубеже сегодня, на мой взгляд, неправомерно. Понятна озабоченность государства старением населения и утечкой молодежи, но для этой проблемы можно поискать и другие решения. Кроме как издевательством над людьми ничем другим назвать этот проект реформы я не могу.

Читайте в этом выпуске:

Профсоюзы о пенсионной реформе: «Правительство хочет сделать из людей роботов»

Предполагаемые изменения в пенсионной системе Эстонии

Пенсия по старости в Эстонии

Большие и Малые Васюки в отдельно взятой стране

Два мнения

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