Большие и Малые Васюки в отдельно взятой стране

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Дуют ветры в мартобре, воют в трубах громко, змейкой мчится по земле белая позёмка! Именно так выглядела в марте метеорологическая и политическая ситуация в Эстонии, если вспомнить одновременно Гоголя и Маршака.

Виталий Белобровцев

Неудобное голосование

Во второй половине марта начался четвёртый президентский срок Владимира Путина. Посильную помощь ему оказали на выборах российские граждане, живущие в Эстонии. Как-то так получилось, что они не сговариваясь, почти единодушно проголосовали за действующего президента. Казалось бы, свободное волеизъявление свободных граждан.

Однако это волеизъявление очень не понравилось многим политикам, политобозревателям, аналитикам и некоторым лидерам нашего общественного мнения. Они тоже едва ли не единодушно осудили проголосовавших на страницах газет, в теле- и радио­эфирах, окрестили их пятой колонной, правда, про предателей родины не говорили, поскольку в этой ситуации вопрос то ли о родине-уродине, то ли о Родине, он очень не простой.

Именно об этом можно было бы порассуждать специалистам в области внутренней и внешней политики, попытаться понять, отчего же процедура голосования в Эстонии вылилась в плебисцит доверия не нашему президенту. Тем более что осуждение наших российских граждан от умеренного до гневного у нас в стране происходит после каждых выборов в России.

А вот серьёзный анализ этого явления до сих пор не прозвучал. Я уж не говорю о попытке сделать выводы из такого анализа и что-то предпринять. Оно и понятно, куда проще приклеить ярлык (пятая колонна!), и дело с концом. И не надо задумываться, чем вызвано недовольство, откуда растёт, почему с годами не проходит, даже при экономическом росте, увеличении средней зарплаты и общего благосостояния.

На самом-то деле это голосова­ние – протестное, и объяснять этот протест тлетворным влиянием российского телевидения – это значит не видеть дальше собственного носа, пусть он даже длиннее, чем у Буратино.

Город мудрых мыслей

В марте могла решиться судьба строительства неподалёку от Тарту завода по рафинированию древесины стоимостью в 2 миллиарда евро. Таких инвестиций в экономику страны не запомнят старожилы. Да плюс две сотни новых рабочих мест, и со всего этого богатства в государственный и местный бюджет полноводной рекой потекли бы налоги.

Но нет, дружно сказали местные власти в лице Тартуского городского собрания. Не бывать этому вонюче-отравляющему монстру в наших краях. Но давайте проведём независимые исследования, посмотрим, каково будет воздействие на окружающую вас среду, возражали учёные, специалисты и некоторые публицисты.

И не зря же Тарту славен своим девизом «Город добрых мыслей». На многочасовом заседании городского собрания нашёлся добрый депутат, который, вероятно, к удовольствию собравшихся предложил, дескать, если им, частным инвесторам, так уж хочется построить этот завод, пусть себе строят… в Ида-Вирумаа. Эта мудрая мысль прогремела на всю страну, и нашлись другие добрые люди, которые назвали тартусцев расистами. Ну вот зачем обидели уважаемых людей?

Первое лицо на фоне обшарпанной ратуши

Президент Керсти Кальюлайд стала частым гостем в Ида-Вирумаа, и это не может не радовать. Она много говорит о том, что Нарва – это пример успеха, что она должна стать культурной столицей Европы, что мы сделаем то и совершим это. И всё бы ничего, но вот звучит такая зажигательная речь на фоне обшарпанной ратуши. Мне было бы стыдно будучи первым лицом государства говорить, мол, будет сделано, предусмотрено увеличить и повысить. Это всё из области догоним и перегоним.

А можно было бы приехать и сказать, что разваливающаяся ратуша – это позор на наши головы, и мы решили сделать то-то и то, тогда-то и тогда-то – это было бы поконкретнее. Вы скажете, не дело президента заниматься коммунально-бытовыми проблемами города. Но если ты ”берешь под своё крыло” целый город, то возьмись что-то сделать, а не украшать его жизнь красивыми словами из партийно-комсомольского лексикона. А то ведь и «город добрых мыслей» претендует на тот же титул культурной столицы в то же время.

И ежели посмотреть непредвзятым глазом и сравнить два этих городка, то даже если в Нарве построить комбинат по рафинированию самой наиценнейшей древесины, он всё равно не выдержит сравнения с «Афинами на Эмайыги».

Читайте в этом выпуске:

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Пенсия по старости в Эстонии

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Два мнения

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