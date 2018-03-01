Предполагаемые изменения в пенсионной системе Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 17:07 Просмотрено: 95

* Начиная с 2021 года изменится формула расчета государственной пенсии по старости: вместо зависящей от размера зарплаты части пенсии в дальнейшем люди станут копить часть стажа, которая будет зависеть от отработанных лет.

Полный переход на зависящую от стажа часть намечен на 2037 г. До этого запланирован переходный период, в ходе которого пенсия будет наполовину зависеть от зарплаты, и наполовину — от стажа. Поэтому пенсия I ступени большинства существующих получателей пенсии будет зависеть от зарплаты — уже накопленные и накапливаемые до 2037 года привязанные к зарплате паи будут учитываться при расчете пенсии и в дальнейшем. Связь с размером зарплаты сохранится через II и III ступень.

* С 2027 года реформа свяжет возраст пенсии по старости с ожидаемой продолжительностью жизни. По прогнозу с 2027 года пенсионный возраст составит 65 лет и один месяц, в 2030 году – 65 лет и четыре месяца, в 2037 году – 66 лет, в 2047 году – 67 лет, в 2055 – 68 лет и в 2060 году – 68 лет и восемь месяцев.

* В 2021 году выход на пенсию должен стать более гибким, то есть у человека будет возможность находиться на пенсии частично (например, на 25-75 процентов), или вообще не находиться на ней в течение какого-то времени. Если человек ушел на пенсию досрочно, но через какое-то время нашел себе оплачиваемую работу, которая и без пенсии обеспечит ему достаточный доход, он может остановить выплату пенсии, чтобы за это время ее сумма увеличилась.

* С 2023 года в планах изменить и индексацию государственной пенсии, связав пенсионный индекс на 100 процентов с социальным налогом и изменением числа пенсионеров. Сейчас пенсионный индекс на 80 процентов связан с изменением поступления социального налога и на 20 процентов с изменением индекса потребительских цен. Для того чтобы пенсионная система реагировала на пенсионный возраст и пенсионную формулу, индекс должен как минимум полностью зависеть от поступления социального налога и изменения числа пенсионеров.

* Для родившихся в 1970-1982 гг. вновь будет открыта возможность присоединиться ко II ступени.

Материал подготовила Татьяна Завьялова

Читайте в этом выпуске:

Профсоюзы о пенсионной реформе: «Правительство хочет сделать из людей роботов»

Предполагаемые изменения в пенсионной системе Эстонии

Пенсия по старости в Эстонии

Большие и Малые Васюки в отдельно взятой стране

Два мнения

О проекте "Место встречи" читайте ЗДЕСЬ.