Пенсия по старости в Эстонии

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С 1 января 2017 года возраст пенсии по старости:

Год рожд. Возраст 1953 63 г. 1954 63 г. и 3 мес. 1955 63 г. и 6 мес. 1956 63 г. и 9 мес. 1957 64 г. 1958 64 г. и 3 мес. 1959 64 г. и 6 мес. 1960 64 г. и 9 мес. 1961 и позднее 65 лет



Для получения пенсии по старости у вас должно быть не менее 15 лет пенсионного стажа в Эстонии.

Пенсия по старости выплачивается и в том случае, если вы работаете.

Самая ранняя возможность выйти на досрочную пенсию – за три года до достижения возраста пенсии по старости. При этом размер вашей пенсии снижается на 14,4% в месяц (= 36 месяцев х 0,4%). Пенсию, сниженную на этот же процент, вы будете получать также после того, как достигнете возраста пенсии по старости.

Если вы уже получаете досрочную пенсию по старости, но вновь выйдете на работу до того, как достигнете пенсионного возраста, то с первого числа месяца, следующего за месяцем выхода на работу, вы больше не будете получать пенсию.

Вы начнете вновь получать пенсию после того, как перестанете работать или по достижении возраста пенсии по старости.

Если вы уже достигли возраста пенсии по старости, вы имеете право как работать, так и получать пенсию. Если вы работаете, ваша пенсия увеличивается на основании персонифицированного социального налога.

Источник: www.sotsiaalkindlustusamet.ee

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