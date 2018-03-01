Профсоюзы о пенсионной реформе: «Правительство хочет сделать из людей роботов»

Дата публикации: Сегодня, 17:55 Просмотрено: 153

Министерство социальных дел направило в правительство на второй этап согласования законопроект пенсионной реформы. Предлагаемые им изменения основательно перекроят нашу пенсионную систему.

Олег Чубаров, родился в 1977 г. в Юрмале. Образование средне-техническое. 10 лет являлся главным доверенным лицом в Таллиннском профсоюзе работников транспорта и дорожного строительства. В 2007 году избран председателем профсоюза железнодорожников Эстонии. В 2010 году возглавляемые Чубаровым профсоюзы и их партнеры провели резонансную акцию протеста у Тоомпеа, касающуюся пенсионной реформы. Под нажимом профсоюзов, в частности, в Эстонии оставили льготные пенсии (в Литве и Латвии отменены).

При этом представители правящей коалиции высказываются относительно планируемой реформы с нескрываемой симпатией: отмечается, что правительство решило сделать пенсии более солидарными, поскольку при помощи I ступени накопительной системы всем жителям Эстонии обеспечивается равная государственная пенсия. Новая пенсионная система будет учитывать изменения демографической ситуации в стране, условия выхода на пенсию станут достаточно гибкими — человек сможет выбрать сам, когда он намерен оставить работу.

Тем не менее, как выяснила наша газета, у планируемой реформы есть немало критиков. Среди них оказались и те, кому, казалось бы, следует только порадоваться переменам, сулящим эстонским пенсионерам достойное будущее. Не давать реформе зеленого света, в частности, призывает глава профсоюза железнодорожников Эстонии Олег Чубаров, подключившийся к обсуждению и разработке законопроекта в составе представителей Центросоюза. Вообще же, по его собственному признанию, этой проблематикой он занимается с 2010 года. Сегодня Олег Чубаров у нас в гостях.

- Олег, поясните, пожалуйста, что значит эта дата — 2010 год? И почему вы подключились к работе над пенсионной реформой именно в это время?

- Это время принятия предыдущего варианта пенсионной реформы. Профсоюз железнодорожников на данном этапе был инициатором протеста против повышения пенсионного возраста.

- И вот очередной пакет предложений, который, по оценке правительства, в большей степени, чем прежний, отвечает принципам социальной справедливости. Чем же вы недовольны в этот раз?

- На наш взгляд, новый законопроект содержит некоторые позитивные моменты — к примеру, будет выравниваться коэффициент расчета пенсий в I ступени — к 2037 году значение будет иметь только трудовой стаж, для всех 1 пай приравняют к 1 году. Сейчас, как известно, размер пенсии зависит от величины зарплаты.

А недовольны мы все тем же - желанием правительства увеличить возраст выхода на пенсию. По его планам пенсионный возраст к 2060 году, то есть через 30 лет, дойдет до 68 лет и восьми месяцев.

Вы можете себе представить 70-летнюю балерину – а к вашему сведению, есть серьезные поползновения на пенсии по выслуге лет, которые до сих пор «спасали» танцовщиков и представителей ряда других профессий, замахиваются у нас и на льготные пенсии. А как будет справляться с работой вагонник (осмотрщик и ремонтник железнодорожных вагонов — ред.), грузчик? Касаясь пенсионного возраста, нам часто приводят в пример соседей — прежде всего Финляндию с ее 70-летним выходом. Ну, так вы обеспечьте здесь такой же уровень жизни, и мы будем, как финны.

- Но власти говорят о том, что реформа свяжет возраст пенсии по старости с ожидаемой продолжительностью жизни. Что времена меняются, физиологическая старость наступает сегодня существенно позднее…

- Это одна из самых волнующих меня как представителя профсоюзов проблем: в данный момент в стране нет достоверной информации, касающейся пенсионных реформ. Что происходит в результате реформы, запущенной в 2010 году, — у нас этот анализ не сделан. Нам неизвестно, до какого в среднем возраста наши люди доживают, и что еще более важно - в каком состоянии доживают. А я вам скажу — у нас уже не редкость, когда инфаркт или инсульт сражают человека в возрасте до 30 лет! Это стрессы, это низкий уровень здравоохранения… Видимо, правительство хочет сделать из людей роботов.

Мы не знаем, сколько в стране работающих пенсионеров, какой их средний возраст и с какой зарплатой они работают? Но даже при самом поверхностном рассмотрении нетрудно заключить, что их зарплаты составляют в среднем 500-700 евро. Думаю, эти люди продолжают работать не от хорошей жизни: не хватает средств для достойного существования. Не будет хватать и после реформы, если зарплаты в Эстонии будут расти столь же медленными темпами, как сейчас. Повышать их государству не позволяют банки, государство же идет у них на поводу. Чтобы пенсия вышла на хороший уровень, работник должен сегодня получать не менее 1800 евро в месяц.

- Случалось слышать и такое мнение: наши пенсионеры просто хотят «оставаться в строю», потому и работают. Что для них лично и для общества совсем неплохо...

- А какой закон сегодня запрещает пенсионеру работать? С 2009 года нет такого закона: работать могут все, кому позволяет здоровье. Здесь есть еще одна важная проблема: скажите, что у нас видят дети и внуки тех, кто дорабатывает до пенсии? Бабушки, дедушки уже сегодня не имеют возможности заниматься своим третьим поколением, передавать им при этом свои знания, опыт, формировать семейную привязанность. Получается так, что в 70 лет человек выйдет на пенсию (если выйдет, ведь ему еще может быть дана возможность поработать) и скажет: ну, внучата, теперь я могу вами заняться… А внуки уже обзавелась своими детьми. То есть мы выключаем наше старшее поколение из воспитательного процесса — что в этом хорошего для семьи, для общества в целом?

- Но вы ведь помните аргументы политиков: демографическая ситуация в стране крайне неблагополучная. Если в 2016 году на одного жителя Эстонии в возрасте 65 лет и старше приходилось по 3,2 работающих человека, то к 2060 году эта цифра опустится ниже 1,3. Уже в 2015 году система пенсионного страхования работала себе в убыток...

- А знаете, почему денег не хватает? Потому что налоговая политика по отношению к предпринимательству у нас в стране очень щадящая; потому что большинство предприятий, работающих в Эстонии, относятся к международным корпорациям, и их финансы ложатся на банковские счета других государств. Да и банки-то со своими «барышами» у нас сплошь иностранные, щедро бизнесмены финансируют только политиков во время выборов.

- В этом случае мы имеем дело с миной замедленного действия, которую когда-то заложили политики: помните, как радовался кое-кто каждому иностранному инвестору? А как нашим управленцам действовать сейчас, чтобы будущее эстоноземельцев оказалось хоть сколько-то светлым?

- Единственное, чем это можно исправить, повторюсь, — ростом заработных плат. Второе — это увеличение объемов инвестирования в пенсионные фонды из доходов, получаемых государством. Третье — надо уменьшить расходы на оборону: если у нас будет оборона, но не будет жителей, кого она будет оборонять?

- Существует убеждение, в которое не хочется верить: следующие поколения пенсионеров с учетом покупательной способности будут получать меньшую пенсию, чем сегодняшние. Каково Ваше мнение на этот счет?

- Это может остаться и обыкновенными «страшилками», а может и стать реальностью — если рост цен будет обгонять рост зарплат. Государство должно начать вмешиваться в ценообразование: взять, к примеру, топливо. Его стоимость у нас меняется не вслед за колебаниями цен на мировом рынке, а так, как хочется нам. Никто этого вопроса не регулирует. Также обстоит дело с ценами на воду, электроэнергию и тепло — теми основными ресурсами, которые влияют на конечную стоимость товара и услуги.

- Согласно новой системе, у людей, которые получают зарплату выше средней, пенсия все же снизится. Не получится ли так, что у нас как ни работай, на пенсии будешь «равным среди равных»?

- Разница в пенсиях все равно сохранится. Основа пенсии, I ступень, у людей, имеющих одинаковый размер стажа, будет одинаковой. Но есть еще и II ступень, накопительная, — это все же 2 процента от зарплаты, которые работник отдает в пенсионный фонд, плюс 4 процента, которые добавляет государство. Таким образом обеспечивается прибавка к пенсии в 200, 300 или 400 евро в месяц.

Другое дело, не все эту ступень имеют, ведь она обязательна только для родившихся после 1983 года, а доверие к государству с изменением законодательства падает. Вспомните к тому же экономический кризис 2007 года, когда государство перестало финансировать II и III ступень...

- Реформа исходит из принципа, что досрочно можно будет выйти на пенсию за 3-5 лет до наступления пенсионного возраста ( правда, чем позже человек выходит на пенсию, тем серьезнее увеличивается его ежемесячный доход). Есть ли в этом демократичном нововведении какой-то подвох?

- Выглядит симпатично, да. Но у нас и сегодня ни один закон не запрещает пенсионеру продолжать трудиться, ни один закон не препятствует выходу на пенсию раньше, если здоровье не позволяет работать. Оформляешь нетрудоспособность — и уходишь досрочно. Конечно, плюс реформы в том, что теперь можно «приостанавливать» свою работу, через какое-то время снова начать работать, конечный размер пенсии в таком случае не пострадает. Но при каких условиях это произойдет? Опять-таки при том, что возрастной предел сдвинется. Чему же тут радоваться? Просто есть заинтересованность государства в повышении пенсионного возраста, вот и потребовалось «подсластить пилюлю», но, если разобраться, она совсем даже не сладкая.

В целом же, я считаю, изменяя закон и находясь при этом в плену неких иллюзий, наше правительство принимает еще одно необдуманное решение. Хотелось бы верить тем социальным прогнозам, на которые ссылаются наши политики, но, насколько я могу судить по своему опыту, они чаще всего не оправдываются или совпадают с действительностью очень приблизительно.

- А если так, что намерены предпринять профсоюзы Эстонии?

- Наши замечания сданы в Министерство социальных дел, надеемся, в процессе доработки они будут учтены. Главное предложение — не вводить реформу в действие до проведения специального исследования. При располагающих к изменениям результатах ввести повышение пенсионного возраста не ранее 2032 года. Сделать разницу в сроках выхода на пенсию между офисными работниками и работниками, труд которых связан с большим физическим напряжением.

Беседовала Татьяна Завьялова

Читайте в этом выпуске:

Профсоюзы о пенсионной реформе: «Правительство хочет сделать из людей роботов»

Предполагаемые изменения в пенсионной системе Эстонии

Пенсия по старости в Эстонии

Большие и Малые Васюки в отдельно взятой стране

Два мнения

О проекте "Место встречи" читайте ЗДЕСЬ.