К вашему сведению

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Государственная поддержка обучения эстонскому языку осуществляется в сотрудничестве нескольких министерств и подведомственных им учреждений.

Государственные средства на это выделяются в соответствии с целевой группой. Например, Министерство образования и науки в последние годы предлагало бесплатные языковые курсы в Ида-Вирумаа работникам сферы образования (примерно 200 человек в год). Остальные целевые группы получают поддержку в зависимости от ведомства, которое за них отвечает: тем, кому требуется интеграционная поддержка, помогает Министерство культуры, безработным или тем, кто находится в группе риска и может остаться без работы - Министерство социальных дел и т.д.

Вопросы, связанные с экзаменами на уровень владения эстонским языком, находятся в ведении Haridusagentuur, оно находится в Таллинне.

Подведомственное Министерству образования и науки целевое учреждение Innove организует уровневые экзамены, предэкзаменационные консультации, выдает свидетельства. Подробнее об экзаменах и уровнях эстонского языка можно почитать здесь: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid

Статистика ЦУ Innove относительно числа сдавших экзамен в 2017 году: www.innove.ee

Также у местных самоуправлений и подведомственных учреждений есть возможность ходатайствовать у ЦУ Innove о средствах на проведение проектов, связанных с изучением языка. Подробнее см.: www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/keeleope

Полезные ссылки, телефоны, адреса:

Целевое учреждение Innove

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

Tел: +372 735 0500

Э-почта: info@innove.ee

сайт: haridusinfo.innove.ee/ru

В регионах действуют подразделения Innove - центры Rajaleidja

www.rajaleidja.ee/rajaleidja-keskused

Ida-Virumaa

Narva Innove Rajaleidja keskus

Kerese 3, 20309 Narva

(Kerese keskus)

Teл.: 5886 0708

Э-почта:

ida-virumaa.narva@rajaleidja.ee

www.rajaleidja.ee/idavirumaa

Integratsiooni Sihtasutus

Фонд интеграции

Lõõtsa 2a, 11415 Tallinn

Teл.: +372 659 9021

Э-почта: info@integratsioon.ee

www.integratsioon.ee/rus

Нарвский консультационный центр

Kerese 3, 20309 Narva

(Kerese keskus)

Тел.: 800 9999

Э-почта: info@integratsioon.ee

В случае вопросов и бронирования времени на приём необходимо связаться по инфотелефону 800 9999 или по э-почте: info@integratsiooniinfo.ee.

Если вызов остался без ответа - не волнуйтесь, вам перезвонят.

Метериал подготовила Светлана Зайцева

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