К вашему сведению

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Дата публикации: Сегодня, 16:50 Просмотрено: 70
Государственная поддержка обучения эстонскому языку осуществляется в сотрудничестве нескольких министерств и подведомственных им учреждений.
Государственные средства на это выделяются в соответствии с целевой группой. Например, Министерство образования и науки в последние годы предлагало бесплатные языковые курсы в Ида-Вирумаа работникам сферы образования (примерно 200 человек в год). Остальные целевые группы получают поддержку в зависимости от ведомства, которое за них отвечает: тем, кому требуется интеграционная поддержка, помогает Министерство культуры, безработным или тем, кто находится в группе риска и может остаться без работы - Министерство социальных дел и т.д.
Вопросы, связанные с экзаменами на уровень владения эстонским языком, находятся в ведении Haridusagentuur, оно находится в Таллинне.
Подведомственное Министерству образования и науки целевое учреждение Innove организует уровневые экзамены, предэкзаменационные консультации, выдает свидетельства. Подробнее об экзаменах и уровнях эстонского языка можно почитать здесь: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid
Статистика ЦУ Innove относительно числа сдавших экзамен в 2017 году: www.innove.ee
Также у местных самоуправлений и подведомственных учреждений есть возможность ходатайствовать у ЦУ Innove о средствах на проведение проектов, связанных с изучением языка. Подробнее см.: www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/keeleope
Полезные ссылки, телефоны, адреса:
Целевое учреждение Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
Tел: +372 735 0500
Э-почта: info@innove.ee
сайт: haridusinfo.innove.ee/ru
В регионах действуют подразделения Innove - центры Rajaleidja
www.rajaleidja.ee/rajaleidja-keskused
Ida-Virumaa
Narva Innove Rajaleidja keskus
Kerese 3, 20309 Narva
(Kerese keskus)
Teл.: 5886 0708
Э-почта:
ida-virumaa.narva@rajaleidja.ee
Integratsiooni Sihtasutus
Фонд интеграции
Lõõtsa 2a, 11415 Tallinn
Teл.: +372 659 9021
Э-почта: info@integratsioon.ee
Нарвский консультационный центр
Kerese 3, 20309 Narva
(Kerese keskus)
Тел.: 800 9999
Э-почта: info@integratsioon.ee
В случае вопросов и бронирования времени на приём необходимо связаться по инфотелефону 800 9999 или по э-почте: info@integratsiooniinfo.ee.
Если вызов остался без ответа - не волнуйтесь, вам перезвонят.
Метериал подготовила Светлана Зайцева
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