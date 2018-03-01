БЛИЦ-ОПРОС Что вам мешает овладеть эстонским языком на нужном вам уровне?

Важно знатьБЛИЦ-ОПРОС Что вам мешает овладеть эстонским языком на нужном вам уровне?
Дата публикации: Сегодня, 16:29 Просмотрено: 66
Что вам мешает овладеть эстонским языком на нужном вам уровне?
Наталия:
- Вообще-то я владею эстонским языком на нужном мне уровне. После окончания гимназии сдала на В2, а на втором курсе института - на категорию С1. Поэтому я, скорее, готова вам ответить: что мне помогло овладеть эстонским языком, ведь я жила и училась (до поступления в институт) в Нарве. Во-первых, решение моих родителей воспользоваться программой “Русский ребенок в эстонской семье”. Мне было 9 лет, когда меня отправили на хутор под Пылва в эстонскую семью. И мне очень повезло: это оказались прекрасные люди, а с девочками я по-настоящему сдружилась, и наши отношения продолжались много лет, уже вне программы. Во-вторых, эстонский в гимназии нам преподавала замечательная учительница – Ингуна Йоанди. Да и в целом в Пяхклимяэской гимназии были созданы условия, чтобы мы учили эстонский и вне ее стен: мы постоянно ездили на экскурсии по Эстонии, участвовали в совместных с эстонскими школами проектах. Наконец, после 11 класса я месяц летом работала в кафе под Хаапсалу – специально нашла эту работу, чтобы “разговориться” на эстонском. Ну, а в школе уже усиленно добирала грамматику.
Зоя Васильевна:
- Когда-то (а в Нарве я живу с 1956 года) изучению эстонского языка вообще не придавали никакого значения. Потом на курсы эстонского языка у меня просто не было денег, были такие времена, что боролись за элементарное выживание. Ну, а потом уже возраст пришел, слух потеряла - не выучить. Но бумаги на эстонском я в целом могу прочитать и понять, что к чему. А вот сын у меня экзамен недавно сдал на ту категорию, которую требуют от таксистов. Пошел на курсы, серьезно занимался и добился. Я за него очень рада!.
- Когда-то (а в Нарве я живу с 1956 года) изучению эстонского языка вообще не придавали никакого значения. Потом на курсы эстонского языка у меня просто не было денег, были такие времена, что боролись за элементарное выживание. Ну, а потом уже возраст пришел, слух потеряла - не выучить. Но бумаги на эстонском я в целом могу прочитать и понять, что к чему. А вот сын у меня экзамен недавно сдал на ту категорию, которую требуют от таксистов. Пошел на курсы, серьезно занимался и добился. Я за него очень рада!.
Артур:
- Мешает политика эстонского государства. Что я имею в виду? А то, что изучение эстонского языка должно быть для всех желающих доступным и бесплатным. И никак иначе!.
- Мешает политика эстонского государства. Что я имею в виду? А то, что изучение эстонского языка должно быть для всех желающих доступным и бесплатным. И никак иначе!.
Гюля:
- Недостаток общения! Это главное. Сейчас я учусь в Тартуском университете, на первом курсе, естественно, на эстонском языке; моя будущая специальность – молодежная работа. Сложности определенные, не буду скрывать, есть. Я практически все понимаю, но вот говорить – это сложнее. Хотя у меня есть категория B2, я дважды училась в училище – получила специальность логистика и менеджера по туризму, эстонский мы учили долго и упорно, но все равно не могу сказать, что хорошо владею языком. Друзья у меня – все русские, если бы в моем окружении было больше эстонцев, у меня, уверена, и проблем с языком не было бы.
- Недостаток общения! Это главное. Сейчас я учусь в Тартуском университете, на первом курсе, естественно, на эстонском языке; моя будущая специальность – молодежная работа. Сложности определенные, не буду скрывать, есть. Я практически все понимаю, но вот говорить – это сложнее. Хотя у меня есть категория B2, я дважды училась в училище – получила специальность логистика и менеджера по туризму, эстонский мы учили долго и упорно, но все равно не могу сказать, что хорошо владею языком. Друзья у меня – все русские, если бы в моем окружении было больше эстонцев, у меня, уверена, и проблем с языком не было бы.
Опрос провела Светлана Зайцева
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БЛИЦ-ОПРОС Что вам мешает овладеть эстонским языком на нужном вам уровне?
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