БЛИЦ-ОПРОС Что вам мешает овладеть эстонским языком на нужном вам уровне?

Что вам мешает овладеть эстонским языком на нужном вам уровне?



Наталия:

- Вообще-то я владею эстонским языком на нужном мне уровне. После окончания гимназии сдала на В2, а на втором курсе института - на категорию С1. Поэтому я, скорее, готова вам ответить: что мне помогло овладеть эстонским языком, ведь я жила и училась (до поступления в институт) в Нарве. Во-первых, решение моих родителей воспользоваться программой “Русский ребенок в эстонской семье”. Мне было 9 лет, когда меня отправили на хутор под Пылва в эстонскую семью. И мне очень повезло: это оказались прекрасные люди, а с девочками я по-настоящему сдружилась, и наши отношения продолжались много лет, уже вне программы. Во-вторых, эстонский в гимназии нам преподавала замечательная учительница – Ингуна Йоанди. Да и в целом в Пяхклимяэской гимназии были созданы условия, чтобы мы учили эстонский и вне ее стен: мы постоянно ездили на экскурсии по Эстонии, участвовали в совместных с эстонскими школами проектах. Наконец, после 11 класса я месяц летом работала в кафе под Хаапсалу – специально нашла эту работу, чтобы “разговориться” на эстонском. Ну, а в школе уже усиленно добирала грамматику.