+Видео. Тийа Выхма: в Нарве эстонский надо учить медленно и с любовью

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Учить постоянно и время от времени ходить на уровневые экзамены, даже если они уже сданы – вот ключ к овладению эстонским языком в условиях, когда нет языковой среды, считает известная в Нарве преподаватель эстонского языка Тийа Выхма.



Тийа Выхма: Когда я слышу, что в очередной раз начинают в Нарве курс интенсива – 300 часов эстонского за 3 месяца – мне всегда хочется сказать: вы заболели, вам назначили пить антибиотики семь дней по одной таблетке; но если вы съедите все 7 таблеток за два дня, толку ведь не будет, правда? Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

У Тийи Выхма 30-летний опыт преподавания эстонского языка, и вот уже 18 лет успешно работает основанная ею языковая школа Tiia Võhma Keeltekool.

Тийа Выхма:

- Главное при изучении эстонского языка в русскоязычной Нарве – это постоянство, то есть свою учебу прерывать нельзя. И если нет такой возможности, то делать это хотя бы циклами: три недели учу, неделю отдыхаю. Если делать интенсивные, но короткие курсы, то в таком городе, как Нарва, это мало что дает. Человек, живущий, например, в Тарту, после занятий на языковых курсах сразу же попадает в среду, где звучит эстонская речь, и он может сразу пользоваться языком, который учит. Поэтому у него и процесс овладения языком идет по-другому. Я и многие мои коллеги глубоко уверены: нельзя делать одинаковые учебные программы по эстонскому языку для населения всех городов страны и ожидать одинаковой успешности. Да, Нарва – особенная. То, что разумно для Тарту или даже Таллинна, неразумно для Нарвы. Увы, наверху пока не слышат наши предложения.

Чтобы нарвитяне не «теряли язык» после сдачи экзамена на категорию, они должны его где-то применять. Хорошо, что появились языковые кафе. Было бы отлично, если бы начали предлагать языковую практику на работе. Например, человек на неделю едет туда, где есть языковая среда. Кажется, такой опыт был у одного из нарвских магазинов.

Но в целом должна отметить, что уровень владения эстонским языком в Нарве улучшается. Прошлой весной меня приятно удивили работники нашего Дома детского творчества; сейчас очень радует Нарвский молодежный центр. Я вижу, что пассивный язык у людей с каждым годом все лучше, и верю, что если эти люди попадут в языковую среду, они быстро сумеют его применить.

Что же касается сдачи эстонского языка на категорию С1, то хочу подчеркнуть: владеть языком и сдать экзамен – это не одно и то же. Порой сдающий не совсем понимает, что от него ждут. Другой момент: темы на этом экзамене настолько сложные, что говорить о них даже на родном языке непросто. На мой взгляд, у языковых фирм должен быть короткий, часов на 50, специальный курс подготовки к экзамену.

5 правил от Тийи Выхма при изучении эстонского языка:

1. Поставьте себе реальную цель.

2. Трезво оцените свои возможности.

3. Радуйтесь каждому своему продвижению.

4. Ходите время от времени на уровневые экзамены – лично для себя, даже если вы их уже сдавали. С пониманием, что это не вас проверяют, это вы сами себя проверяете.

5. Если экзамен не удался, знайте: тесты все же плохо оценивают объективную ситуацию.

Светлана Зайцева

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