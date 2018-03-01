Возможностей изучать эстонский язык много, главное — найти, что подходит именно вам

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- Консультационный центр Фонда интеграции – это первая дверь, в которую стоит постучаться всем, кто желает изучать эстонский язык. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что большинство людей, которые к нам обращаются, не знают, какой же формат языкового обучения им подходит. Список возможностей, которые представляет Фонд интеграции, достаточно обширен, анализируя потребности и уже имеющиеся навыки человека, наши консультанты всегда могут предложить подходящий для конкретного случая вариант. Это могут быть как бесплатные курсы от Фонда интеграции, языковые кафе или клубы, так и иные возможности, предлагаемые другими государственными учреждениями, и даже самостоятельное изучение языка посредством Интернет-ресурсов. Обращаться за поддержкой к консультанту можно по бесплатному телефону 8009999, а также по адресу электронной почты: info@integratsiooniinfo.ee.

Анна Фарафонова, консультант Фонда интеграции в Нарве

Первая и самая основная возможность – бесплатные курсы. Фонд предоставляет языковые курсы тем, кто желает изучать эстонский язык на категории A1 - B2. Объем организуемых бесплатных часов на одном курсе составляет в общей сложности 120 академических часов. Принять участие в курсах может каждый житель Эстонии вне зависимости от того, какое у него гражданство или язык общения. Рабочим языком в группах является эстонский. Регистрация на бесплатные курсы проходит на регулярной основе два раза в год: осенью и зимой. Регистрационная анкета доступна на странице Фонда интеграции и позволяет желающим самостоятельно зарегистрироваться на бесплатные курсы, выбрав подходящее время прохождения курсов и место. Расходы на обучение возмещают Европейский социальный фонд и Министерство культуры.

Для тех, кто уже изучал язык на курсах и получил категории В2 или С1, однако хочет овладеть и разговорной практикой на таком же уровне, предусмотрены клубы языкового и культурного погружения.

С 2015 года Консультационный центр Фонда интеграции осуществляет проект языковых кафе, целью которого является языковая поддержка в самостоятельном изучении эстонского языка и получение практики для тех, кто хочет говорить на эстонском языке, пополнить уже имеющийся словарный запас и просто провести время в приятной атмосфере и пообщаться. В данном формате используются необходимые для повседневной жизни темы. Поскольку языковые кафе не являются языковым обучением, а проходят в форме консультирования, встречи во главе с руководителями направлены на создание среды эстонского языка (слушание и разговор), ознакомление с возможностями практики эстонского языка, повышение само­оценки учеников, а также на формирование способности самостоятельного изучения эстонского языка вне учебного класса. Регистрация на участие в языковом кафе проходит на странице Фонда интеграции, где расположена анкета для всех желающих.

Для начинающих языковое обучение предусмотрен онлайн-курс Keeleklikk. Интернет-курс эстонского языка для начинающих (0-A2) предназначен для изучения на базе как русского, так и английского языка. Курсы в электронной среде позволяют всем желающим изучать эстонский язык бесплатно и без ограничений. Интернет-курс эстонского языка доступен всем пользователям Интернета по электронному адресу: www.keeleklikk.ee.

В марте 2018 года Фонд интеграции представил разработанную в Эстонии инновационную учебную программу по иностранным языкам Speakly, которую можно использовать как в компьютере, так и телефоне. Данная программа использует трехэтапную систему достижения хорошего уровня общения на иностранном языке. На первом этапе вы учите слова; на втором – учитесь писать и говорить; на третьем – выполняете упражнения, имитирующие различные бытовые ситуации. Speakly использует мнемотехнику, способствующую запоминанию новой информации. Программа автоматически определяет, в употреблении каких слов учащийся должен больше упражняться, и в какой момент их следует повторить.

С помощью Speakly можно бесплатно учить эстонский язык на базе русского, английского, немецкого и французского. Подробная инструкция, как получить бесплатный доступ к изучению эстонского языка с помощью этой программы:

1. Зайти на сайт www.speakly.me;

2. Нажать на кнопку «Купить», затем «Войти»;

3. Выбрать «Эстонский язык»;

4. Выбрать какой-либо «Пакет»;

5. Ввести льготный код ’EV100’, отменяющий оплату, после чего пройти тестирование, чтобы определить свой уровень знания языка. Можно начинать обучение!

NB!

Специалисты утверждают, что минимальный период обучения иностранному языку - 6-12 месяцев, в течение которых необходимо прикладывать много усилий. Навык владения языком нельзя просто передать кому-то, ведь языку не обучают на курсах или в языковых кафе. Результатов достигает только тот, кто занимается самостоятельно.

По мнению лингвистов, каждый человек в сутки может запоминать 6-10 слов и словосочетаний. Опыт показывает, что язык может учить каждый, а одаренных в этом деле не бывает. Изучающие язык люди - разные, именно поэтому процесс освоения языка у каждого свой.

Не бойтесь ошибок, ведь язык нельзя выучить, не совершая их. Язык с ошибками в процессе изучения – это нормальный процесс развития речевых навыков.

Помните, выбор всегда остается за вами, а Консультационный центр, в свою очередь, всегда рад помочь сделать его правильно!

Анна Фарафонова,

консультант Фонда интеграции в Нарве

17 марта в стенах Нарвского колледжа Тартуского университета проходила ярмарка эстонского языка «KU-ку!», организованная Фондом интеграции. На ярмарке был представлен обзор существующих возможностей изучения эстонского языка и новейшие учебные материалы. Консультанты уровневых экзаменов по эстонскому языку помогали решить тестовые экзаменационные задания и активно консультировали посетителей. На ярмарке представили и обучающие интернет-порталы, а также провели показательные встречи в языковых кафе. Участие в ярмарке было бесплатное.

Фоторепортаж Агнес Ааслайд, Фонд интеграции

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