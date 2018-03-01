«Очень простая» математика: как попасть из пункта А1 в пункт С1

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Это была ее личная идея: сдать эстонский язык на С 1. На работе от нее этого не требовалось. Да и упорно заниматься иностранным языком на пятом десятке лет, согласитесь, то еще испытание. Тем Екатерина Парантаева нам и интересна.

По мнению Екатерины Парантаевой, общее гуманитарное образование способствует успешному изучению иностранного языка и молодежи не стоит этим пренебрегать. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Наверное, вы согласитесь: взрослому работающему нарвитянину сдать эстонский язык на одну из нынешних категорий – в любом случае большое достижение. Что уж говорить, если человек в возрасте успешно преодолевает планку «высотою» в С1. Таких мало. А вот примеров, когда люди ходят сдавать уровневый экзамен на С1 по восемь-десять, а то и больше раз, предостаточно. Оставим без обсуждения, в чем причины такого положения дел, а лучше вдохновимся примером реального человека, которому сделать это удалось. И даже с первого раза. Надеюсь, что это кому-то поможет. Даже если речь не идет о том, чтобы сдавать эстонский язык на категорию С1.

Nukk ja kukk

Знакомьтесь: Екатерина Парантаева, преподаватель Нарвской Кренгольм­ской музыкальной школы; ведет уроки сольфеджио, музыкальной литературы, работает концертмейстером с хоровыми и вокальными коллективами, а также со своей коллегой по музыкальной школе, известной исполнительницей русских романсов Светланой Войтенко. Рабочий и концертный график Екатерины Парантаевой более чем напряженный. Так что время на занятия эстонским языком, как и любому работающему человеку, выкраивать всегда приходилось с трудом. «Что-то подучить или заглянуть в учебные тетради на работе было исключено», - предугадывает мой вопрос Екатерина.

Екатерина Парантаева родилась и выросла в Нарве. В ее школьные годы эстонский язык в расписании вообще не значился. «Помнится, наша учительница начальных классов пыталась в течение полугода преподавать нам его, но дальше nukk (кукла) ja kukk (петух) мы не продвинулись», - рассказывает Екатерина. Потом училась в Ленинграде, а после института вернулась в Нарву, но работала в музыкальной школе в Ивангороде. И до 91-го года, признается, Екатерина, интереса к изучению эстонского языка у нее не было, как и необходимости этим заниматься. «Но времена стремительно изменились. Я поняла, что моя жизнь будет связана с Эстонией, а значит, надо учить язык – чтобы получить гражданство страны, в которой родилась и живу», - рассказывает Екатерина.

Эстонский язык она начала учить в группе, где преподавала... учительница химии, но зато коренная эстонка. Вспомним, в те годы это было в порядке вещей: эстонский преподавали все, кто на нем говорил. «Мы занимались 2-3 раза в неделю. Ни учебников, ни словарей. Тем не менее, сначала я закончила 4-месячные курсы, чтобы сдать язык на категорию С, потом еще 4 месяца учебы – и сдала на категорию D, чтобы получить эстонское гражданство, - говорит Екатерина. – Сейчас с улыбкой вспоминаю, что всего-то и надо было знать 50 существительных, 50 глаголов, 50 предложений, заучить несколько готовых текстов и с этим пойти на экзамен. Но для многих людей и это было испытанием. Как мы радовались успешной сдаче экзаменов! Однако очень скоро стало понятно, что к практическому владению языком наши языковые категории нас никак не приблизили».

Впрочем, на основной работе каких-то особых требований по знанию языка тогда не выдвигали. «Может быть, потому, что мы – школа по интересам, - предполагает Екатерина. – Однако было понятно, что это временное явление. Тем более что вскоре прежние категории потеряли силу, возникла новая градация – alg, kesk...Но заставить себя идти опять на курсы, честно скажу, не было сил. Работа, семья занимали все время, - говорит Екатерина. – И все-таки в 2003-м я опять пошла учить эстонский. Это была моя вторая волна изучения языка и, как я потом поняла, самая важная».

Найти «своего» учителя

На курсы к Тийе Выхма Екатерина попала случайно: просто в то время это были единственные курсы, где можно было заниматься в утренние часы. «Очень скоро я поняла, что нашла своего учителя. Как педагог знаю: для успешного обучения чрезвычайно важно, когда ты с преподавателем на одной волне», - говорит Екатерина.

Уже с первых занятий, признается Екатерина, стало понятно, что требования новых языковых уровней очень выросли: «О прошлых категориях - С, D, F, можно было просто не упоминать, настолько все изменилось».

По ее словам, Тийа сразу и честно настроила своих учеников на то, что им предстоит преодолеть длинную дистанцию: «Все было распланировано на год с хвостиком; в сентябре начал заниматься, летом можно немного отдохнуть, чтобы материал улегся в голове, а в следующем сентябре повторение материала; затем можно идти на уровневый экзамен». На курсах у Тийи Выхма Екатерина за три года прошла обучение на все три категории и в итоге сдала на kõrg tase. «На всех экзаменах я чувствовала, что Тийа дает нам знания с запасом: на экзамене вдруг оказывалось, что задания даже проще, чем были на наших занятиях, поэтому стресс улетучивался и все складывалось довольно удачно», - рассказывает Екатерина.

«На kõrg забуду, на kesk останется»

По рабочим требованиям Екатерине достаточно было иметь категорию kesk, но она решила сдавать на kõrg tase. К чему такое рвение, интересуюсь я. «Я понимала, что без языковой среды язык быстро забудется. И мне просто стало жаль всех своих усилий и уже потраченного времени. На kõrg забуду, на kesk останется, решила я», - объясняет Екатерина.

В 2009 году Екатерину Парантаеву пригласили преподавать музыку на эстонском языке в Нарвской школе для взрослых. После долгих сомнений и детального знакомства с государственной программой она все же согласилась попробовать. По ее словам, для нее это был новый большой вызов. К тому же, понимала Екатерина, преподавание любимого предмета – музыки – не на родном языке подстегнет необходимость вновь углубиться в эстонский язык. Можно сказать, опять - языковые курсы, в таком вот нестандартном формате.

В школе для взрослых уроки музыки на эстонском языке Екатерина Парантаева преподавала в течение 5 лет, к сожалению, потом пришлось от этого отказаться из-за увеличившейся нагрузки на основной работе в музыкальной школе. В это же время Екатерина вновь отправилась на курсы эстонского языка и вновь к Тийе Выхма.

- С сентября по май я посещала курс для подготовки на категорию B2. Весной успешно сдала экзамен, полтора летних месяца позанималась языком, потом еще полтора месяца у Тийи, еще месяц самостоятельно и пошла сдавать экзамен на категорию С1. Сдала с первого раза. Но, честно скажу, не считаю это каким-то уж очень большим достижением, ведь, по сути, если учитывать еще мою «первую волну» – в начале девяностых, я учу эстонский язык в течение почти 20 лет. Так что, вообще-то, у меня очень простая история.

В продолжение сказанного

- Языковые курсы – это ведь недешевое удовольствие?

- Да. Но поскольку каждый раз удачно сдавала экзамены, то 50 процентов был возврат из фонда и еще 20% по налоговой декларации. И я использовала эти деньги для следующего курса обучения. Очень уважаю людей, которые не сдают экзамен, но продолжают ходить на курсы.

- Как ты считаешь, у тебя есть способности к изучению иностранных языков?

- Трудно сказать. Когда-то с увлечением учила английский. В любом случае мне помогает моя основная профессия: я же – учитель и постоянно убеждаю детей: за ночь свою партию не выучишь, надо заниматься постоянно, играть по чуть-чуть, но каждый день. От одного хождения на курсы ничего не изменится.

- Категория С1 увеличит твою зарплату?

- Нет.

- Как поддерживаешь эстонский язык, не имея окружения?

- Традиционно: читаю газеты и художественную литературу, слушаю радио, смотрю ТВ. Общение на эстонском бывает, когда мы выезжаем на конкурсы, фестивали, Певческие праздники, педагогические семинары.

- Твоя главная рекомендация тем, кто учит эстонский язык?

- Искреннее желание выучить язык. Без этого никак.

Возьмите на заметку! Книги, которые, по словам Екатерины Парантаевой, ей очень помогли при изучении эстонского языка. «Это был выбор моего преподавателя Тийи Выхма», - уточняет Екатерина. Aavo Valmis, Lembetar Valmis, «Грамматика эстонского языка для всех с упражнениями и ключом к ним». Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp, «Naljaga pooleks» (Комплект для изучения эстонского языка на начальном уровне) – чтобы подтянуть свой разговорный эстонский; Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp, «Avatud uksed» - необходимо проработать тем, кто готовится сдавать уровневый экзамен на С 1. Словари: «Карманный рус­ско-эстонский и эстонско-рус­ский словарь», «Eesti Keele Põhisõna Vara Sõnastik».

Светлана Зайцева

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