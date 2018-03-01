Сто подарков для Республики от рукодельных нарвитян

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В марте состоятся десять мастер-классов в рамках проекта «100 подарков для Республики» в Нарвском доме рукоделия. Это – подарок к столетию ЭР от MTÜ Keskus Gagarin и его посетителей.

Участница мастер-класса трудится над заготовками для витражей. Фото: Юрий Рауд

- Мы пригласили сто человек принять участие в мастер-классах, во время которых каждый желающий сделает два сувенирных изделия с элементами национальной символики. Одна из работ останется участнику на память о проекте и юбилейном годе столетия Эстонии. Вторая будет передана членам государственной комиссии, организующей мероприятия в честь юбилея. Сделанные руками нарвитян сувениры в дальнейшем будут подарены в рамках празднования EV100 гостям Эстонии из различных делегаций. Все изделия – именные, то есть будут снабжены именем автора, - рассказал один из авторов проекта Юрий Рауд.

Желающие принять участие в мастер-классах могут выбрать то, что им ближе. В рамках проекта предложено изготовить подарок в одной из четырех техник. Например, можно сделать блюдце или небольшой витраж в технике фьюзинг (спекание стекла), сувенир, магнит или подставку под горячее в виде мозаики из стекла, сделать вышивку на деревянной броши или кулоне или же изготовить печатный рисунок на летней сумке или футболке. По словам Юрия Рауда, занятия адаптированы для всех желающих, а не только мастеров своего дела, а благодаря проектной поддержке каждое занятие стоит всего три евро.

- Мы хотим, чтобы в нашем проекте «100 подарков для Республики» приняло участие сто человек, чтобы каждый из них попробовал свои силы, быть может, в новой для себя деятельности. На первых мастер-классах мы видели, с каким энтузиазмом люди занимались творчеством, это и есть главное, - говорит он.

Мастер-классы продлятся до 19 марта, регистрация на www.gagarin.ee.

Материал подготовила Софья БОБОРЕНКО

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