Нарвские мужчины не боятся Международного, женского

Дата публикации: Вчера, 21:36 Просмотрено: 72

Женский день 8 Марта сошел со сцены нарвского КЦ «Женева», в котором отметился роскошным концертом-посвящением, и начал перемещаться по городу. Вернее, его стали разносить по офисам и квартирам нарвские мужчины с букетами в руках. Как выяснилось, совсем не обидевшиеся на «гендерное неравноправие» - более дорогие, чем для женщин, билеты на вышеупомянутый концерт. И не утратившие энтузиазма воздать должное прекрасной половине человечества - несмотря на все наблюдающиеся в современном мире попытки отправить этот праздник «на свалку истории». И несмотря на рабочий день.

Праздник начинается с букета...

Для сотрудниц издательства двух наших газет праздник пришел с появлением в редакциях Алексея Левитского. Алексей заскочил к нам как представитель Союза ветеранов ВОВ г.Нарвы — этот молодой мужчина из организации «Бастион», объединяющей бывших воинов-афганцев, сегодня помогает в вопросах управления Союзом, где, как известно, очень возрастные люди.

Наш гость рассказал, что поздравлениями с Международным женским днем он и его коллеги занимаются со вчерашнего дня — большинство женщин-ветеранов уже встречают таким образом праздник с букетом гвоздик.

Пользуясь случаем, Алексей Левитский от имени своих организаций поздравил и читательниц наших (цитируем) замечательных изданий. Счастья и любви — вот чего пожелал нам наш гость.

В общем, Женский день шагает по планете!

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