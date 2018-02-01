Нарва готова поддерживать начинающих предпринимателей

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Город Нарва начал одним из первых в Эстонии выделять средства из городского бюджета на меры по поддержке предпринимателей.

- Одной из таких мер является софинансирование проектов начинающих предпринимателей, которую город осуществляет с 2003 года. И с этого времени до окончания 2017 года всего было поддержано 132 проекта; сумма городской поддержки составила 286 852 евро; создано 522 новых рабочих места; а сумма привлеченных с помощью проектов средств составила 1 670 853 евро, - говорит главный специалист Департамента развития и экономики Нарвской городской управы Виктория Каю.

По действующему на сегодняшний день порядку софинансирования проектов начинающих предпринимателей максимальный размер софинансирования составляет 25% от общей суммы проекта, представленного в департамент развития и экономики г.Нарвы, но не более 3195.58 евро.

Необходимым условием для получения начинающим предпринимателем городской поддержки является то, что со времени регистрации в Коммерческом регистре фирмы к моменту подачи ходатайства о софинансировании не прошло более трех лет; местом деятельности и местонахождением предпринимателя является город Нарва, а инвестиции, осуществляемые при помощи получаемого софинансирования, направляются на развитие предпринимательства именно в Нарве. Проект должен быть субсидирован из государственных или международных фондов поддержки или программ помощи и численность работников предприятия не должна превышать 50 человек. Поддерживаются не все сферы деятельности и не все расходы считаются приемлемыми - подробнее о порядке выделения средств самоуправлением Нарвы для софинансирования проектов начинающих предпринимателей см. на : www.narva.ee — раздел «предпринимателю» - раздел «поддержка бизнеса». На данный момент разрабатывается новый порядок, на основании которого поддерживаться будут и те проекты начинающих предпринимателей, которые не имеют внешнего субсидирования, но являются перспективными и жизнеспособными.

NB! В ближайшее время будет добавлено видеоинтервью с Викторией Каю.

Материал подготовила Светлана Зайцева

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