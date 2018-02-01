Проект "Важно знать"Немного статистики
Дата публикации: Сегодня, 16:45 Просмотрено: 38
Данный материал опубликован в рамках проекта "ВАЖНО ЗНАТЬ".
По данным Кассы по безработице, в 2015 году о пособии на начало предпринимательской деятельности в Эстонии ходатайствовали 1085 человек, из которых получателями пособия стали 402 человека. В 2016 году ходатайствовали 981 человек, и получили пособие 401 человек. В 2017 году ходатайствовали 1109 человек, и получили пособие 464 человека.
Подробная статистика по регионам Эстонии приводится на сайте Кассы по безработице.
Каких-то явно доминирующих областей или секторов Касса по безработице не выделяет.
Полезные ссылки, телефоны, адреса:
Начало предпринимательской деятельности и консультации по бизнес-плану:
Eesti Töötukassa
Касса по безработице
Телефон информации: 15501
Э-почта: info@tootukassa.ee
Общий почтовый адрес:
Lasnamäe 2, Tallinn 11412
www.tootukassa.ee
Нарвское бюро
Kerese 3 / Kosmonaudi 4, 20309, Narva
Teлефон: 332 1800
Э-почта: idaviru@tootukassa.ee
IVEK Ida-Viru Ettevõtluskeskus
Центр предпринимательства Ида-Вирумаа
Keskväljak 4, 41531 Jõhvi
Тел. 339 5620
Э-почта: info@ivek.ee
Нарвское бюро
Kerese Keskus, II этаж. Kerese 3, Narva
Тел.: 521 0589
Э-почта: info@ivek.ee
Narva Ärinõuandla SA
Нарвский Бизнес-Центр
Fama tn. 10, 20303, Narva
Тел.: 5663 0018
Э-почта: nbas@nbas.ee
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Департамент развития и экономики Нарвы
Служба предпринимательства
Peetri plats 3 - 5, Narva
Teл.: 3599140,
Факс: 3599042
Э-почта: areng@narva.ee
EAS
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Фонд содействия развитию предпринимательства
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Тел.: 6279 700
Э-почта: eas@eas.ee
Дополнительная информация, связанная с предпринимательством:
Коммерческий кодекс (Äriseadustik) – в Riigi Teataja. Перевод закона на сайте Eesti Õigusbüroo OÜ
Информация о предпринимательстве на государственном портале Eesti.ee
Нарвский городской портал для предпринимателей и инвесторов Investinnarva:
www.investinnarva.ee/ru.
Материал подготовила Светлана Зайцева
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