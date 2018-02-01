Немного статистики

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Данный материал опубликован в рамках проекта "ВАЖНО ЗНАТЬ".

По данным Кассы по безработице, в 2015 году о пособии на начало предпринимательской деятельности в Эстонии ходатайствовали 1085 человек, из которых получателями пособия стали 402 человека. В 2016 году ходатайствовали 981 человек, и получили пособие 401 человек. В 2017 году ходатайствовали 1109 человек, и получили пособие 464 человека.

Подробная статистика по регионам Эстонии приводится на сайте Кассы по безработице.

Каких-то явно доминирующих областей или секторов Касса по безработице не выделяет.

Полезные ссылки, телефоны, адреса:

Начало предпринимательской деятельности и консультации по бизнес-плану:



Eesti Töötukassa

Касса по безработице

Телефон информации: 15501

Э-почта: info@tootukassa.ee

Общий почтовый адрес:

Lasnamäe 2, Tallinn 11412

www.tootukassa.ee

Нарвское бюро

Kerese 3 / Kosmonaudi 4, 20309, Narva

Teлефон: 332 1800

Э-почта: idaviru@tootukassa.ee

IVEK Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Центр предпринимательства Ида-Вирумаа

Keskväljak 4, 41531 Jõhvi

Тел. 339 5620

Э-почта: info@ivek.ee

www.ivek.ee

Нарвское бюро

Kerese Keskus, II этаж. Kerese 3, Narva

Тел.: 521 0589

Э-почта: info@ivek.ee

www.ivek.ee

Narva Ärinõuandla SA

Нарвский Бизнес-Центр

Fama tn. 10, 20303, Narva

Тел.: 5663 0018

Э-почта: nbas@nbas.ee

www.nbas.ee

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Департамент развития и экономики Нарвы

Служба предпринимательства

Peetri plats 3 - 5, Narva

Teл.: 3599140,

Факс: 3599042

Э-почта: areng@narva.ee

EAS

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Фонд содействия развитию предпринимательства

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn

Тел.: 6279 700

Э-почта: eas@eas.ee

www.eas.ee

Дополнительная информация, связанная с предпринимательством:

Коммерческий кодекс (Äriseadustik) – в Riigi Teataja. Перевод закона на сайте Eesti Õigusbüroo OÜ

Информация о предпринимательстве на государственном портале Eesti.ee

Нарвский городской портал для предпринимателей и инвесторов Investinnarva:

www.investinnarva.ee/ru.



Материал подготовила Светлана Зайцева

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